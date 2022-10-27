每个文件都以模型的形式呈现，可以分解成独立的参数。

文件模型

要做到这一点，请使用 Expand File块。通过它，我们可以找出文件的大小 (Size)，其内容(Bytes)，名称(Name)，以及其他参数。

只有两个文件，所以没有必要创建复杂的检查循环；我们可以从数组中取出第一个文件，然后从那里开始。要做到这一点，我们使用熟悉的 Array Element块，索引为0，并展开得到的文件。





找到文件名后，我们进入下一个步骤--确定其扩展名。

用字符串工作

你需要用块来处理字符串 (String)来做这件事。它们的总清单位于 Functions - String部分，它们能够解决任何与字符串处理有关的任务。你可以创建字符串，连接它们，找出它们的长度，切断多余的部分，把它们分成几个部分，进行部分替换，找到某些字符或表达式的位置，改变大小写，以及更多。

我们将不再赘述所有的可能性。大多数的可能性从块的名称中是很明显的，而且有详细的信息文件。相反，让我们来看看我们案例中的一个具体例子。

我们的任务是找出文件的扩展名。我们知道，在每个文件中，它被写在其名称的末尾，在一个点之后。因此，如果我们把名称字符串分成不同的部分，用点字符作为分隔符，那么我们可以得到一个带有给定文件扩展名的字符串。

我们使用 Split String块来完成这个任务。它接受一个字符串（文件名）和一个分隔符（"."）作为输入参数，并返回一个字符串阵列作为输出。

在大多数情况下，产生的数组将由两个元素组成：第一个元素包含文件名，第二个元素包含其扩展名。但是，仍然有可能出现点出现在文件名的不同位置的情况（它们的使用不被禁止），这意味着元素的数量可能不同。然而，我们可以确定扩展名总是在数组的最后一个元素中，所以剩下的就是要得到它。

我们确定数组元素的总数(Array Size块）来做这件事。要获得最后一个元素，需要通过其索引来引用它。编号从0开始，所以我们从总数中减去1 (Subtract块），得到最后一个元素的序号。之后，剩下的就是把它从数组中取出(Array Element块）。







