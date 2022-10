Chaque fichier est présenté comme un modèle qui peut être décomposé en paramètres distincts.

Modèle de fichier

Pour ce faire, on utilise le Expand File pour cela. Avec lui, nous pouvons connaître la taille du fichier (Size), son contenu (Bytes), son nom (Name), et d'autres paramètres.

Il n'y a que deux fichiers, il n'est donc pas nécessaire de créer des boucles de contrôle complexes ; nous pouvons prendre le premier fichier dans le tableau et commencer à partir de là. Pour ce faire, nous utilisons le bloc familier Array Element avec l'index 0 et développer le fichier résultant.





Après avoir trouvé le nom du fichier, nous passons à l'étape suivante - déterminer son extension.

Travailler avec des chaînes de caractères

Vous avez besoin de blocs pour travailler avec des chaînes de caractères (String) pour ce faire. Leur liste générale se trouve dans la section Functions - String et ils sont capables de résoudre n'importe quelle tâche liée au traitement des chaînes de caractères. Vous pouvez créer des chaînes de caractères, les concaténer, connaître leur longueur, couper le surplus, les diviser en parties, effectuer des remplacements partiels, trouver l'emplacement de certains caractères ou expressions, changer la casse, et bien plus encore.

Nous ne nous attarderons pas sur toutes les possibilités. La plupart d'entre elles sont assez évidentes à partir du nom du bloc, et il existe une documentation pour des informations détaillées. Examinons plutôt un exemple spécifique à notre cas.

Notre tâche est de trouver l'extension du fichier. Nous savons que dans chaque fichier, elle est écrite à la fin de son nom, après un point. Donc, si nous divisons la chaîne de noms en plusieurs parties, en utilisant le caractère point comme séparateur, nous pouvons obtenir une chaîne avec l'extension de fichier donnée.

Nous utilisons le bloc Split String pour cela. Il prend une chaîne de caractères (nom de fichier) et un délimiteur (".") comme paramètres d'entrée et renvoie un tableau de chaînes de caractères comme sortie.

Dans la plupart des cas, le tableau résultant sera composé de deux éléments : le premier contiendra le nom du fichier, et le second son extension. Mais il est tout de même possible que des points apparaissent à des positions différentes dans le nom du fichier (leur utilisation n'est pas interdite), ce qui signifie que le nombre d'éléments peut varier. Cependant, nous pouvons être sûrs que l'extension sera toujours dans le dernier élément du tableau, il ne reste donc plus qu'à l'obtenir.

Nous déterminons le nombre total d'éléments du tableau (Array Size bloc) pour ce faire. Pour obtenir le dernier élément, il faut s'y référer par son index. La numérotation commence à partir de zéro, nous soustrayons donc 1 au nombre total (Subtract block) et on obtient le numéro ordinal du dernier élément. Après cela, il ne reste plus qu'à aller le chercher dans le tableau (Array Element bloc).