当您打开AppMaster Web Designer时，您将看到一个编辑器导航器、标题和一个工作区，其中将显示当前选定的选项卡内容。

航海家

导航器提供了 Web 编辑器选项卡的快速访问链接、有用的链接以及用于返回 Web 应用程序列表或其他 AppMaster Studio 部分的徽标按钮。

返回键

单击 AppMaster 徽标打开下拉菜单，并显示菜单，允许您：

返回网络应用程序列表。

导航至 AppMaster Studio 的其他部分。

网页设计师菜单

AppMaster Web Designer 不仅包括 UI 构建器。它还提供了一组附加工具和服务。

要在其之间快速导航，请使用 Web 设计器菜单，其中包括以下选项卡：

用户界面设计师

本地数据库

应用触发

商业逻辑

全局变量

调度程序

i18n（本地化）

主题生成器

应用程序设置

有用的网址

下拉列表包括以下操作：

与我们聊天： 启用或禁用网络编辑器右下角的聊天。

启用或禁用网络编辑器右下角的聊天。 文档： 打开有关AppMaster studio使用的完整技术指南。

打开有关AppMaster studio使用的完整技术指南。 教程： 打开 AppMaster 教程和示例集合。

打开 AppMaster 教程和示例集合。 社区： 打开AppMaster社区，与其他AppMaster用户交流。

打开AppMaster社区，与其他AppMaster用户交流。 重置onboarding： 再次打开onboarding来研究网页编辑器的界面。

再次打开onboarding来研究网页编辑器的界面。 键盘快捷键： 打开有助于加快设计工作流程的键盘快捷键列表。您可以通过按 Shift + / 查看这些快捷方式。

打开有助于加快设计工作流程的键盘快捷键列表。您可以通过按 Shift + / 查看这些快捷方式。 新增内容： 如果您错过任何更新，您可以通过此链接浏览完整的更新列表。

如果您错过任何更新，您可以通过此链接浏览完整的更新列表。 法律摘要：打开AppMaster所有法律文件。

标头

编辑器标题提供应用程序信息和应用程序工具栏。

应用信息

左侧标题侧显示有关您的应用程序的基本信息：

应用程序图标： 应用程序的图标，可快速直观地识别您的应用程序。

应用程序的图标，可快速直观地识别您的应用程序。 应用程序名称： 您的应用程序的名称。

您的应用程序的名称。 项目名称： 应用程序所属的项目。

应用程序所属的项目。 默认应用程序指示器：如果应用程序被标记为默认，您会在应用程序名称附近看到一个星形图标。

合作者名单

协作者列表显示当前正在处理该应用程序的所有项目成员。每个协作者都有一个个人边框颜色，该颜色将用于他们的光标。

如果协作者数量超过 5，单击计数器即可查看隐藏的协作者。您的头像始终显示在第一位。

将鼠标悬停在头像上即可查看协作者的姓名。

您可以在此处阅读有关协作模式的更多信息。

预览

要运行应用程序预览，请单击预览按钮并选择部署计划以加载其数据或选择使用模拟数据预览。

预览将在新选项卡中运行并实时更新，同时您在应用程序中进行更改而无需保存。

您可以在此处阅读有关实时预览模式的更多信息。

操作按钮

推送更改

您在应用程序中所做的所有更改都会保存在草稿中。您无需在工作过程中保存应用程序。

但是，如果您发布项目而不推送，则在构建版本中看不到此更改。要包含对项目构建的更改，您应该在项目发布之前将它们推送到服务器。推送后，更改将包含在后续项目发布中。

即将 发布申请

要更新项目的构建版本，您需要将应用程序发布到部署计划之一。

您可以直接从编辑器运行发布。要发布，请单击 Rocket 按钮并选择目标部署计划。

工作区域

工作区是 AppMaster Web Designer 的中心部分，您可以在其中创建和设置应用程序。

工作区内容将根据当前选择的选项卡而更改。每个可用选项卡将在以下文章中详细介绍。

打开 Web Apps Editor 后，将打开的第一个部分是UI Designer。