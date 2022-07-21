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  • 数据模型设计器

带有 AI 帮助的数据库架构可视化设计器

设计和可视化数据库并通过简单的拖放到图表来创建表之间的关系，而无需编写复杂的代码。

开启免费体验
Real Backend
数据库设计工具

创建与数据库无关的模型和关系

您是否梦想有一天所有正在开发的应用程序都将与数据库无关？您是否梦想有一天有人构建了一个能够使用您想要的每个数据库引擎的系统？ AppMaster实际上是可能的！

PostgreSQL and project deployment to cloud service
这个怎么运作

专注于建模而不是语法

AppMaster Database Designer 是终极的无代码 MySQL 数据库设计工具。它可以帮助您处理许多操作，例如：

  • 创建任何复杂性的模式图 创建任何复杂性的模式图
  • 直观地设计和编辑数据库结构 直观地设计和编辑数据库结构
  • 添加和查看模型之间的外键关系 添加和查看模型之间的外键关系
开始免费试用
底层业务逻辑和 UI 组件的自动更改传播
底层业务逻辑和 UI 组件的自动更改传播 底层业务逻辑和 UI 组件的自动更改传播

自动化您的数据库更改过程使每个人的生活更轻松、更安全。即使您的手动过程多年来一直运行良好，精明的资金表示有人正在为压力或故障排除时间付出代价。通过自动化摆脱它。

设计你的数据库
自动数据库迁移构建器
自动数据库迁移构建器 自动数据库迁移构建器

让我们把复杂的事情变成简单的事情！您不再考虑手写数据库迁移。自动迁移有助于支持数据库和模型的同步以匹配，例如在需要更改数据库以匹配模型的情况下。

尝试数据库迁移生成器
虚拟模型支持
虚拟模型支持 虚拟模型支持

推送通知在参与度方面无与伦比，打开率高达 90%。 AppMaster 本机移动应用程序构建器让您轻松 - 使用我们集成库中的推送通知模块配置您的通知。

转到数据库设计器
数据类型

大量的字段类型选择：从标准字符串和整数到地理点和哈希

AppMaster.io支持大量的数据类型，每个变量都可以是单个或数组。平台的人工智能对每种类型的处理方式不同。

Integer
String
HTML
File
Date
Datetime
Password
Phone
Float
Text
Boolean
Enum
Time
Time Span
Email
GeoPoint
创建数据库架构
PostgreSQL and project deployment to cloud service
部署项目
PostgreSQL 和项目部署到云服务

AppMaster 上的数据库引擎使用 PostgreSQL 13，这意味着您可以将应用程序上传到任何与 PostgreSQL 兼容的云，例如 AWS 或 Azure，而不仅仅是 AppMaster 云。

选择云服务

通过我们的知识库获得指导

访问我们的知识库，获取完整的指南和视频演练，解释在 AppMaster 平台上制作应用程序的过程。

设计数据库 设计数据库 数据字段类型 数据字段类型 部署和发布 部署和发布 导出数据库 导出数据库
访问知识库
“我们使用 AppMaster 平台将预算削减了 10 多倍，并在不到 4 周而不是 6 个月的时间内推出了解决方案。” 免费建立应用程序

常问问题

详细了解 AppMaster Mobile App Builder 以及有关如何使用我们的无代码平台的更多信息。

访问我们的帮助中心
这是AppMaster.io的可视化基础设计工具。每个基础模型被表示为一个块，可以在工作区中移动，并辅以表明类型的自定义字段。同时，模型之间的关系也可以被配置。AppMaster.io使用PostgreSQL原生的三种关系类型：一对一，一对多，多对多。通过简单的拖放，轻松地设计你的数据库，而且完全不需要代码。
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不确定？免费试用

免费试用 AppMaster ，试用 14 天。当您准备好时，您可以选择合适的付费计划。

移动和网络应用 移动和网络应用
部署和发布 部署和发布
安普斯云 安普斯云
开始吧
下一步是什么？

探索 AppMaster 平台的更多功能

阅读更多有关创建精美 Web 和移动应用程序所需的其他强大的可视化编辑工具的信息，而无需编写任何代码。

移动应用设计师

通过拖放创建本地移动应用程序。个性化应用程序并实时跟踪更改。

移动应用设计师
业务流程编辑器

拖放工具可直观地创建复杂的工作流程以自动化业务流程。

业务流程编辑器
网页应用设计师

只需在 AppMaster Web App Designer 中拖放即可创建功能强大的 Web 应用程序。

网页应用设计师

详细了解 AppMaster

它是如此容易
今天已经使用 AppMaster设计数据库架构

无需编码和手动迁移即可快速设计适合您业务的数据库。免费试用 AppMaster的 14 天试用版。

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