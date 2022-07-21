通过发布一个应用程序到AppMaster.io，我们不是在对以前的版本进行修改，而是重新构建应用程序。这可以确保它始终是最新的，而且不会积累技术债务。该应用程序会调出该应用程序使用的数据库。如果数据库没有变化，那么它就会立即连接到新的应用程序。但往往会有一些更新：新的模型，现有模型的一些变化，或数据类型的变化。数据库与应用程序不同，不能每次都重新创建，因为可能需要的数据都存储在那里。因此，根据新的模型模式，一个新的数据库被创建，而现有的数据已经被迁移到其中。在传统的开发中，这可能是一个挑战，但在AppMaster.io，这个过程是完全自动化的。平台本身会对模式进行修改并传输数据。