您是否梦想有一天所有正在开发的应用程序都将与数据库无关？您是否梦想有一天有人构建了一个能够使用您想要的每个数据库引擎的系统？ AppMaster实际上是可能的！
AppMaster Database Designer 是终极的无代码 MySQL 数据库设计工具。它可以帮助您处理许多操作，例如：
自动化您的数据库更改过程使每个人的生活更轻松、更安全。即使您的手动过程多年来一直运行良好，精明的资金表示有人正在为压力或故障排除时间付出代价。通过自动化摆脱它。
让我们把复杂的事情变成简单的事情！您不再考虑手写数据库迁移。自动迁移有助于支持数据库和模型的同步以匹配，例如在需要更改数据库以匹配模型的情况下。
推送通知在参与度方面无与伦比，打开率高达 90%。 AppMaster 本机移动应用程序构建器让您轻松 - 使用我们集成库中的推送通知模块配置您的通知。
AppMaster.io支持大量的数据类型，每个变量都可以是单个或数组。平台的人工智能对每种类型的处理方式不同。
AppMaster 上的数据库引擎使用 PostgreSQL 13，这意味着您可以将应用程序上传到任何与 PostgreSQL 兼容的云，例如 AWS 或 Azure，而不仅仅是 AppMaster 云。
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