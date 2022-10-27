现在我们知道了文件扩展名，但如何检查它是否适合我们？我们已经检查了数量，但这里我们需要另一个解决方案，因为可能有几个选项。

Switch 阻止

为此，合理的做法是使用 Switch块。它的用法类似于 If-Else，但更复杂，不限于True 和False 作为选项。

使用它的第一步是设置 Value输入参数。这是必要的，以便确定一般的选项可以是什么（字符串、数字、从Enum 列表中选择，或其他的东西）。在我们的例子中，我们使用String 元素作为Value ，这是在工作中得到的结果。 Array Element块的工作结果。

下一步是添加可能的选项。让我们为Excel 文件写上 "xlsx"，为图像文件扩展名写上各种选项（jpg, jpeg, png ，以及其他）。此外，还有一个始终存在的 Default选项，意味着所提出的选项都不适合。在我们的例子中，就是在Default ，你可以指定调用一个信息(Notification)，即所选文件不符合要求。





如果一切按计划进行，文件确实是所需的格式，那么剩下的就是按照同样的方案检查第二个文件，不同的是，可用的选项数量减少。如果第一个文件是xlsx，那么第二个文件只需要检查是否符合图像格式。或者反过来说，如果第一个文件是图像，那么第二个文件必须是xlsx。





请注意，不同变体的 Switch块的不同变体可以导致相同的路径。在我们的例子中，图像文件有什么样的扩展名并不重要，进一步的路线也不取决于此。最主要的是，它确实是图像的选项之一。

在这个培训阶段，这样的方案是相当可行的，但在课程的后续模块中，我们将弄清楚如何使其更加优雅。使用循环和变量，为重复的片段创建自己的业务流程，并将其作为一个单独的块使用。