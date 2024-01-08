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本节深入介绍 AppMaster 中的 Web 设计器的功能。了解使您能够轻松设计和自定义 Web 应用程序的强大工具。

无代码AppMaster Web 应用程序构建器使您能够开发的应用程序不仅包含界面设计，还包含业务逻辑以及与第三方服务的集成。借助AppMaster Web Designer ，您只需使用一种工具即可轻松创建快速、可扩展且用户友好的应用程序。

界面

要使用 AppMaster 开发 Web 应用程序，第一步是设计界面。开发过程涉及三个层面的工作：

  • 布局：为应用程序中所有类型的屏幕设计模板。
  • 页面：使用先前设计的布局创建页面。
  • UI 组件：构建单独的用户界面元素。

布局

Build and using layouts in AppMaster Web Designer

布局提供了一个用于组织 Web 应用程序组件的框架，从而可以创建一致的页面结构。布局可以包括适用于关联 Web 应用程序页面的通用组件、逻辑和样式，从而消除了不同页面之间对重复元素的需要。

例如，如果 Web 应用程序需要在每个页面上都有导航面板，您可以将导航面板组件添加到布局中。对布局所做的任何更改都会自动应用到关联的页面。如果特定页面需要不同的结构，您可以创建其他布局，例如登录和注册页面。

使用布局的好处包括减少界面创建时间、简化项目支持以及简化对工作应用程序的更改。此外，布局通过根据条件为页面分配不同的布局来促进 A/B 测试。通过布局导航可以避免整页重新加载，仅刷新动态内容，从而提高应用程序性能并节省内存。

页数

Build and usage pages in AppMaster Wed Designer

应用程序界面的下一层是页面。它们是根据先前创建的布局创建的，具有自己的设置，并通过根据页面上下文添加必要的 UI 组件来扩展。

例如，如果您构建一个网站，则可以将包含页眉和页脚的布局与所有 Web 应用程序页面相关联，然后用内容填充它们，而无需在每个页面上构建页脚和页眉。

用户界面元素

Using UI elements with drag-and-drop in AppMaster Web Designer

UI 元素是 Web 应用程序的基本组成部分。它们代表内容的元素，例如文本、按钮、图像、表格等。

通过“拖放”界面，可以轻松地将元素移动到工作区，并且您可以立即看到未来 Web 应用程序的外观。您可以通过将原子元素相互嵌套来构建更复杂的组件。所有应用程序部分均由 UI 元素组装而成，包括布局和页面。

因此，AppMaster Web App Designer 呈现为用于构建 Web 应用程序的 WYSIWYG（“所见即所得”）编辑器。

定制化

AppMaster Web Designer web app Theme Builder

此外，为了更快地开发 Web 应用程序，您可以使用主题生成器自定义应用程序的外观，它允许您设置常见的元素样式，例如主要颜色和附加颜色、大小、版式等。

在应用程序设置中，您可以在浏览器和搜索结果中设置应用程序视图：应用程序名称、描述、图标。

商业逻辑

创建应用程序接口后，您就可以开始构建其业务逻辑，其中包括：

  • 创建本地数据库（很快！）
  • 创建全局变量。
  • 配置组件操作和应用程序触发器。
  • 构建通用业务流程。
  • 按计划执行业务流程（很快！）
  • 设置不同语言的本地化（很快！）

第三方服务

您可以集成我们模块库中的第三方服务来增强您的 Web 应用程序的功能。在那里，您可以找到社交网络授权模块（Google、Apple、Linked In、Facebook）、日历、各种地图模块、支付服务等等。可用集成的完整列表可以在 AppMaster Web 应用程序设计器（即将推出！）的模块部分中找到。

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