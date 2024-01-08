无代码AppMaster Web 应用程序构建器使您能够开发的应用程序不仅包含界面设计，还包含业务逻辑以及与第三方服务的集成。借助AppMaster Web Designer ，您只需使用一种工具即可轻松创建快速、可扩展且用户友好的应用程序。

界面

要使用 AppMaster 开发 Web 应用程序，第一步是设计界面。开发过程涉及三个层面的工作：

布局 ：为应用程序中所有类型的屏幕设计模板。

：为应用程序中所有类型的屏幕设计模板。 页面 ：使用先前设计的布局创建页面。

：使用先前设计的布局创建页面。 UI 组件：构建单独的用户界面元素。

布局

布局提供了一个用于组织 Web 应用程序组件的框架，从而可以创建一致的页面结构。布局可以包括适用于关联 Web 应用程序页面的通用组件、逻辑和样式，从而消除了不同页面之间对重复元素的需要。

例如，如果 Web 应用程序需要在每个页面上都有导航面板，您可以将导航面板组件添加到布局中。对布局所做的任何更改都会自动应用到关联的页面。如果特定页面需要不同的结构，您可以创建其他布局，例如登录和注册页面。

使用布局的好处包括减少界面创建时间、简化项目支持以及简化对工作应用程序的更改。此外，布局通过根据条件为页面分配不同的布局来促进 A/B 测试。通过布局导航可以避免整页重新加载，仅刷新动态内容，从而提高应用程序性能并节省内存。

页数

应用程序界面的下一层是页面。它们是根据先前创建的布局创建的，具有自己的设置，并通过根据页面上下文添加必要的 UI 组件来扩展。

例如，如果您构建一个网站，则可以将包含页眉和页脚的布局与所有 Web 应用程序页面相关联，然后用内容填充它们，而无需在每个页面上构建页脚和页眉。

用户界面元素

UI 元素是 Web 应用程序的基本组成部分。它们代表内容的元素，例如文本、按钮、图像、表格等。

通过“拖放”界面，可以轻松地将元素移动到工作区，并且您可以立即看到未来 Web 应用程序的外观。您可以通过将原子元素相互嵌套来构建更复杂的组件。所有应用程序部分均由 UI 元素组装而成，包括布局和页面。

因此，AppMaster Web App Designer 呈现为用于构建 Web 应用程序的 WYSIWYG（“所见即所得”）编辑器。

定制化

此外，为了更快地开发 Web 应用程序，您可以使用主题生成器自定义应用程序的外观，它允许您设置常见的元素样式，例如主要颜色和附加颜色、大小、版式等。

在应用程序设置中，您可以在浏览器和搜索结果中设置应用程序视图：应用程序名称、描述、图标。

商业逻辑

创建应用程序接口后，您就可以开始构建其业务逻辑，其中包括：

创建本地数据库 （很快！） 。

。 创建全局变量。

配置组件操作和应用程序触发器。

构建通用业务流程。

按计划执行业务流程 （很快！） 。

。 设置不同语言的本地化 （很快！） 。

第三方服务

您可以集成我们模块库中的第三方服务来增强您的 Web 应用程序的功能。在那里，您可以找到社交网络授权模块（Google、Apple、Linked In、Facebook）、日历、各种地图模块、支付服务等等。可用集成的完整列表可以在 AppMaster Web 应用程序设计器（即将推出！）的模块部分中找到。