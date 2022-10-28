创建大多数网络应用程序的最重要步骤是组织他们与数据库的工作。如何从数据库中获取数据，如何在用户的屏幕上显示数据，以及如何管理和删除这些数据。

新模块的课程正是专门讨论这些问题。在第三个模块中，我们创建了一个数据库，并设计了模型来记录有关城市和国家的信息。现在我们将用这个数据库组织工作。我们必须做以下工作。

创建一个表格，从数据库中输出信息

学习如何向数据库添加数据，以及删除它们

了解模态窗口如何工作，以创建一个用户友好的界面

理解链接表的工作原理

网页

让我们从准备部分开始。我们的应用程序越来越大，它在一个页面上显得很拥挤。我们需要至少再创建一个。让我们把它添加到左边的菜单中。





让我们把创建的页面称为 "World"，并设置图标和一个清晰的URL。





模态窗口

我们需要在创建的页面上添加新的国家的能力。要做到这一点，我们需要一个模态窗口，我们将在其中输入必要的数据，并需要一个按钮来打开这个模态窗口。

模态窗口是一个特殊的组件。它不占用页面上的任何特定位置，同时结合了组件的属性（有组件的特定设置）和新页面（有自己的画布用于添加其他组件）。最适合放置模态的地方是在页面底部的区域。它和模态组件本身一样，都是用绿色突出显示的。





有必要给它一个合适的名字，并在按下按钮时，指定一个简单的动作--显示这个模态窗口。





下一步是输入所需的数据。我们在上一个模块中已经做了类似的操作，当时我们传递了X和Y的值。现在我们需要做同样的事情，只是数据类型不同，而且输入字段是在一个模态窗口中。

数据库记录了关于国家的最基本信息。这就是他们的名字 (String 类型 ) 和一般描述 (Text)。这些是你需要添加的输入字段。



