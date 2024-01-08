为了设计可用性和结构化界面，AppMaster Web Designer 提供了广泛的原子 UI 组件。这些组件可以以各种方式组合和分组，以符合您的目的和目标。

AppMaster提供以下UI组件：

容器： 用于逻辑地构建和分组其他组件的基本元素。

用于逻辑地构建和分组其他组件的基本元素。 模态框和抽屉： 用于在不离开当前屏幕的情况下显示附加信息或操作的交互式组件。

用于在不离开当前屏幕的情况下显示附加信息或操作的交互式组件。 动态值输出组件： 包括用于动态呈现数据的 列表 、 网格 和 表格 。

包括用于动态呈现数据的 、 和 。 基本 UI 元素： 例如 按钮 、 文本 和 图标 ，对于基本界面交互至关重要。

例如 、 和 ，对于基本界面交互至关重要。 导航组件： 包括 垂直 和 水平菜单 、 选项卡 和类似的导航工具。

包括 和 、 和类似的导航工具。 表单元素：用于用户交互和数据收集的各种输入和控件。

定期更新组件库可增强您更高效地开发 Web 应用程序的能力。

让我们为简单的计算器应用程序构建一个 UI，以演示 AppMaster 拖放网站构建器的可能性。该应用程序将根据输入值显示各种数学运算的结果。

弹性容器

使用Flex Container ，您可以轻松管理容器内所有子元素的对齐和堆叠管理。

Flex Container是构建网页结构的基础组件。 AppMaster Web应用程序设计器中的Flex Container允许用户灵活地排列子元素（小部件或容器）。它支持水平和垂直对齐，使开发人员能够创建适应不同屏幕尺寸的复杂布局。

添加容器

我们将使用两个主要容器：一个用于数据输入，另一个用于显示包装在一个公共容器中的计算结果。

首先，将Flex 容器添加到画布中以容纳所有其他元素。

在“外观”面板中，您可以探索一系列设置：

元素 ID： 用于在业务流程中引用容器的唯一标识符。

用于在业务流程中引用容器的唯一标识符。 通用组： 用于定义组件默认状态的设置，例如可见性和光标样式。

用于定义组件默认状态的设置，例如可见性和光标样式。 Flex 子组： 确定元素在 Flex 父组件中的行为方式。

确定元素在 Flex 父组件中的行为方式。 布局： 用于在容器内排列子项的设置。

用于在容器内排列子项的设置。 尺寸： 指定元素的尺寸。

指定元素的尺寸。 间距 ：调整元素内部和周围的空间。

：调整元素内部和周围的空间。 背景： 背景颜色和图层的选项。

背景颜色和图层的选项。 角半径、边框、阴影： 元素边缘、边框和阴影效果的自定义。

元素边缘、边框和阴影效果的自定义。 工具提示：添加悬停或焦点操作的工具提示。

定制您的主容器。例如，我们将Direction设置为水平并调整Gap 、 Padding 、 Corner radius和Borders 。

接下来，在主容器中添加另一个Flex 容器，以便表单输入值。将其设置为全宽以填充父容器中的可用空间。

复制此容器（使用 CTRL/⌘+D ）以创建一个单独的块来显示结果。将宽度属性设置为 30%。

添加用户界面元素

要继续构建您的应用程序，需要添加必要的 UI 元素。

添加表格

我们的业务流程要求用户输入两个数字，都是浮点数类型。为了实现这一点，请添加两个浮点输入和一个按钮来启动计算过程。

将左侧Flex 容器方向切换为垂直，并为嵌套元素添加一个间隙，以便在它们之间留出一点空间。在此 Flex 容器内添加第一个值的输入浮点值，我们将其标记为“X”：

将 输入浮动 元素拖放到左侧容器。

元素拖放到左侧容器。 在 外观面板 中，通过添加 标签 和 占位符 来个性化该字段。

中，通过添加 和 来个性化该字段。 微调字段的外观以适合您的应用程序的设计。

选择画布上添加的字段并使用 CTRL/⌘+D 复制它。修改重复字段的标签和占位符以表示第二个值“Y”。

现在，将按钮元素拖放到添加的字段下方。在“外观”面板中，调整按钮以覆盖整个宽度。这可以通过将Flex Child组中的Align属性设置为Stretch来实现。

输入按钮的标签，并且可以选择添加图标以增强其视觉吸引力。

添加这些元素后，最好对它们进行重命名，以使其清晰且易于识别。这使得您可以更轻松地在业务流程中引用它们，从而增强可理解性并加快开发过程。

添加结果块

在父容器的右侧，我们将配置一个空间来显示执行业务流程后的结果。首先，将此容器的Direction属性设置为Vertical并添加一个小间隙以保持元素间隔整齐。将其宽度更改为 30%。

在此右侧容器中，插入一个新的Horizo​​ntal Flex 容器，并在其中添加一个表示操作的图标元素、一个带有等号的文本块以及将在其中显示操作结果的文本块。复制此容器四次，每次更新我们定义的数学运算。

使用外观面板根据需要自定义每个元素。

添加提示块

为了增强界面的可用性，我们制作了一个占位符，该占位符将显示直到获得结果。为此，添加一个额外的Flex Container ，镜像右侧容器的宽度 (30%)，并在其中放置一个带有描述性提示的文本块。

包含结果的容器的一个关键特征是其初始可见性状态。默认情况下，将可见开关设置为关闭，最初使其不可见。

隐藏元素

我们只有在业务流程执行并得到结果后，才会让这个容器可见并更新数据。分配文本块名称非常重要，以确保在创建业务流程和编写要显示的结果期间轻松识别。

🎉干得好！我们为我们的应用程序制作了完美的 UI，并准备为我们的元素添加交互性。