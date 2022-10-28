现在，通过按下Save 按钮，有必要组织将输入的数据转移到数据库以创建一个新的国家的过程。这值得更详细地研究。

从技术上讲，一切都与前面模块的操作非常相似。有一个执行某些动作的端点（在我们的例子中，这是在数据库中创建一个新的记录），需要将数据传输给它并开始执行。不同的是，不仅仅是个别字段被转移（就像X和Y的情况一样）；整个对象被转移。在设计数据库的阶段，创建了一个模型，现在，为了启动端点，你需要传递这个模型的一个现成的对象。

但对象本身将由独立的字段组合而成。要做到这一点，你需要选择适当的 Make块（在我们的例子中。 Make country)并将输入字段的数据传递给它。

你可以注意到，模型中有相当多的字段，但其中许多是系统字段(ID, CreatedAt, UpdatedAt, DeletedAt)，这意味着它们将被自动创建。有可能转移有关城市表的信息并指出哪些城市在这个国家，但在这个阶段，这没有意义，因为数据库中还没有一个城市。因此，我们把这个字段留空。

你需要做以下工作。

从输入字段收集数据

生成一个对象，用于写入数据库( Make 块)

块) 将完成的对象传递给创建数据库中记录的端点( POST )数据库中的一条记录

在完成的形式中，业务流程看起来是这样的。





值得再次注意的是，这个 Make块本身并不在数据库中创建任何记录。它只是形成一个对象。但这个对象将来如何使用（传递给数据库或其他地方写入），完全取决于你的应用程序的逻辑。

在这一点上，创建过程可以完成，它已经可以操作了，但对于真正的使用，还是不方便。至少值得添加一条确认信息。要做到这一点，我们将找出记录结果本身(_success)，并根据结果(If-Else)，显示相应的信息(Show Notification块），同时自动关闭模态窗口(Modal Hide).关闭应该被分配到 Cancel的按钮。