你可以用在GoLang上生成的源代码开发服务器应用程序，基于Vue2框架的Web应用程序（SPA），以及在Kotlin和Swift UI上开发本地Android和iOS应用程序。所有的应用程序都是在没有一行代码的情况下建立的。一个强大的与业务流程合作的机制允许开发任何复杂的商业应用。可视化的拖放式构建器使开发更快、更有效。