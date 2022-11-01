自定义记录器
创建你自己的记录仪
在上面列出的查找错误的工具不够用的情况下，你总是可以制作自己的记录器，并在其中实现你的所有需求。例如，让我们创建一个记录器，除了事件的一般描述外，还将添加触发该事件的用户及其访问级别的信息。
记录器数据模型
要做到这一点，让我们先在数据库中创建一个模型。我们需要一个非常简单的模型，有三个必填字段。
- info (text)- 事件的一般信息
- user (integer)- 用户ID
- access (array string) - 用户组（可能有几个）
记录仪业务流程
之后，我们将创建一个业务流程，用于向数据库写入日志。它的任务将是接收任何事件的信息，用关于用户的信息来补充，并将最终结果保存在数据库中。
为了获得用户的信息，使用 Auth: Get current user块。请注意，只有在以下情况下，它才能将结果表示为一个用户模型 Middleware Token Auth是在启动其执行的端点上启用的。
我们使用 Expand User来扩展结果并获得所需的字段。在我们的例子中，这些是ID 、Login 、和Groups 。使用前两个是很平常的，你只需要把Login 从邮件格式转换为标准的String (To String块）。
在用户组的情况下，情况就有点复杂了。它们是以 Enum格式。这是一个枚举类型，在数据库中只存储一个标识符的列表，而不是它们的文本值。在我们的例子中，值1对应于管理员组(Admins)，值2对应于用户组(Users)。
我们的任务是解密这个标识符，并将结果以方便的文本数据的形式写入。为此，你需要。
- 声明一个变量，关于用户组的文本信息将被写入其中。让我们使用 String Array和 Set Variable块。
- 用 For each loop块开始循环。它将接收一个用户组的数组，然后，在每次迭代中，将下一个组转换为其文本值并将其添加到数组中。
- 使用该 Switch块，检查用户组，并根据结果，进一步引导这个过程。
- 使用 String和 Set Variable块，将用户组的所需值存储在一个变量中。
- 使用 Append Array和 Set Variable块将结果添加到一个数组中，并将其存储在循环开始前声明的一个变量中。
循环完成后，你应该使用 Concat Strings (Multiple)块从分散的数据中形成一个最终的字符串，这个字符串将被转换为 Text并写到日志中。
最后要做的事情是生成 log模型并将其写入数据库。
结果的BP应该是这样的。
记录器端点
业务流程已经准备好了。现在我们需要为它创建一个端点。要做到这一点，我们将用刚刚创建的业务流程替换系统中的 POST /log/端点的系统业务流程，替换为刚刚创建的业务流程。
现在我们自己的日志已经完全准备好了。你可以回到模块的最开始，回到 Basic functions业务流程，用你自己制作的日志替换标准日志。
现在，每次开始计算时，一个特殊的日志不仅会记录这个事件的事实信息，而且会记录哪个用户做了这个事件。我们可以在下面检查结果 Swagger.
很好，我们的日志真的起作用了。现在它包含了关于事件、用户的登录和他的访问权限的信息。
可能的错误和建议的行动
结果是，我们构造了可能的错误变体和纠正错误的行动。
- 业务流程本身的错误。建议使用日志进行分步验证。因此，你可以检查启动某个业务流程块的事实以及该块使用的所有参数，包括输入和输出。
- 向服务器发送请求时出现的错误。要做到这一点，请在浏览器中使用Developer Tools 。你可以检查请求被发送的事实，解析其结构，并查看收到的响应。
- 请求是畸形的。建议使用Swagger ，进行彻底的测试，检查各种查询选项，以及参数组合。
- 请求的结果没有被正确解析。发生的情况是，我们在不应该的地方等待结果。例如，我们向数据库添加数据，但在显示这些数据的表中没有更新它们。记住，每个组件都需要一个相应的业务流程，并确保这个流程配置正确。