在上面列出的查找错误的工具不够用的情况下，你总是可以制作自己的记录器，并在其中实现你的所有需求。例如，让我们创建一个记录器，除了事件的一般描述外，还将添加触发该事件的用户及其访问级别的信息。

记录器数据模型

要做到这一点，让我们先在数据库中创建一个模型。我们需要一个非常简单的模型，有三个必填字段。

info (text) - 事件的一般信息

- 事件的一般信息 user (integer) - 用户ID

- 用户ID access (array string) - 用户组（可能有几个）







记录仪业务流程

之后，我们将创建一个业务流程，用于向数据库写入日志。它的任务将是接收任何事件的信息，用关于用户的信息来补充，并将最终结果保存在数据库中。

为了获得用户的信息，使用 Auth: Get current user块。请注意，只有在以下情况下，它才能将结果表示为一个用户模型 Middleware Token Auth是在启动其执行的端点上启用的。





我们使用 Expand User来扩展结果并获得所需的字段。在我们的例子中，这些是ID 、Login 、和Groups 。使用前两个是很平常的，你只需要把Login 从邮件格式转换为标准的String (To String块）。

在用户组的情况下，情况就有点复杂了。它们是以 Enum格式。这是一个枚举类型，在数据库中只存储一个标识符的列表，而不是它们的文本值。在我们的例子中，值1对应于管理员组(Admins)，值2对应于用户组(Users)。

我们的任务是解密这个标识符，并将结果以方便的文本数据的形式写入。为此，你需要。

声明一个变量，关于用户组的文本信息将被写入其中。让我们使用 String Array 和 Set Variable 块。

和 块。 用 For each loop 块开始循环。它将接收一个用户组的数组，然后，在每次迭代中，将下一个组转换为其文本值并将其添加到数组中。

块开始循环。它将接收一个用户组的数组，然后，在每次迭代中，将下一个组转换为其文本值并将其添加到数组中。 使用该 Switch 块，检查用户组，并根据结果，进一步引导这个过程。

块，检查用户组，并根据结果，进一步引导这个过程。 使用 String 和 Set Variable 块，将用户组的所需值存储在一个变量中。

和 块，将用户组的所需值存储在一个变量中。 使用 Append Array 和 Set Variable 块将结果添加到一个数组中，并将其存储在循环开始前声明的一个变量中。







循环完成后，你应该使用 Concat Strings (Multiple)块从分散的数据中形成一个最终的字符串，这个字符串将被转换为 Text并写到日志中。





最后要做的事情是生成 log模型并将其写入数据库。





结果的BP应该是这样的。





记录器端点

业务流程已经准备好了。现在我们需要为它创建一个端点。要做到这一点，我们将用刚刚创建的业务流程替换系统中的 POST /log/端点的系统业务流程，替换为刚刚创建的业务流程。





现在我们自己的日志已经完全准备好了。你可以回到模块的最开始，回到 Basic functions业务流程，用你自己制作的日志替换标准日志。





现在，每次开始计算时，一个特殊的日志不仅会记录这个事件的事实信息，而且会记录哪个用户做了这个事件。我们可以在下面检查结果 Swagger.





很好，我们的日志真的起作用了。现在它包含了关于事件、用户的登录和他的访问权限的信息。

可能的错误和建议的行动

结果是，我们构造了可能的错误变体和纠正错误的行动。