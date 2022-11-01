研究网络应用程序的下一步是创建在数据库中编辑记录的能力。要做到这一点，我们需要有使用全局变量的能力。让我们看看如何使用它们，为什么需要它们，以及它们与普通的局部变量有何不同。

全局变量和局部变量的区别

我们之前已经使用了局部变量。使用它们的意义在于，在业务流程的一个部分声明它们，然后在另一个部分使用其中的数据。在这个意义上，全局变量执行类似的任务，但在一个更高级的水平上。考虑一下其中的差别。

全局变量在应用程序启动时立即被初始化

它有自己的名字，便于识别

它可以在应用程序的任何业务流程中使用

值得注意的是，应用程序的各个组件（后台、Web、移动）都使用它们自己独立的全局变量集。同时，对于Web应用程序，全局变量的启动是在浏览器标签中打开。正是在这个标签中，全局变量 "活着"。如果你在另一个标签页中打开同一个应用程序，那么它们自己的全局变量将已经独立于第一个标签页。

如果我们考虑服务器部分的全局变量，对于后台来说，那么我们可以确保每个全局变量都存在于一个副本中，即使它被来自世界不同地区的不同用户访问。

创建全局变量

让我们直接进入实践，为Web应用程序创建第一个全局变量。它将对我们实现在数据库中编辑记录的可能性很有帮助。





网络应用程序的全局变量是在相应的标签中管理的。让我们去那里，创建一个新的变量，并填入所需的参数。





该变量旨在存储目前正在编辑的记录的ID，因此适当的名称是Record ID ，类型是Integer 。该变量的值会改变，所以 Read-only选项必须被关闭。也可以设置一个 Default value，但在这种情况下，这也是没有必要的。