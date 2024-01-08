什么是AppMaster网页设计师？

AppMaster Web Designer是AppMaster Studio中包含的可视化构建器，使您无需编写任何代码即可创建复杂的 Web 应用程序。

该平台具有广泛的 UI 自定义选项，提供直观的拖放界面。此外，它还支持全面的应用程序基础架构，例如内部业务逻辑、本地数据库、第三方集成以及超快速应用程序部署到您的首选环境。

AppMaster Web Designer 是为谁而构建的？

AppMaster 是为那些希望无需编码即可开发 Web 应用程序的人量身定制的。虽然不需要前端开发技能来发挥其潜力，但对 Web 应用程序功能以及发出服务器请求和使用变量的能力的基本了解至关重要。

技术

使用AppMaster Web Designer构建的Web应用程序是使用Vue3框架的SPA （单页应用程序）。这种设计有助于创建不仅快速、响应灵敏而且可扩展的应用程序。业务逻辑被隔离并在单独的线程中执行，确保高效的任务管理和更灵敏的界面。

此外，数据处理和复杂的操作都是在后台线程中进行的。这可以防止阻塞应用程序的主执行线程，从而增强响应能力并显着改善整体用户体验。

定制化

AppMaster 以Flexbox概念为基础，支持几乎所有 CSS 属性，从而可以轻松定制应用程序的外观，以符合您的品牌或设计偏好。

此外，AppMaster 还提供了一个预构建组件库和一个主题构建器，可帮助您构建高度定制且具有视觉吸引力的 Web 应用程序，以满足您的特定需求。

系统要求

浏览器

为了获得最佳性能，请使用最新的三个版本的现代浏览器。 AppMaster 在Google Chrome上运行效果最佳。如果您遇到任何问题，我们建议切换到 Chrome。

请注意，AppMaster不支持Internet Explorer。尽管在 AppMaster 中创建的 Web 应用程序将继续支持现代 Web 浏览器中可用的所有标准功能，但我们不能保证网站将在 Internet Explorer 中正常运行。

屏幕分辨率

建议使用屏幕分辨率最低为1280 x 1024的台式机或笔记本电脑，以获得 AppMaster Web Designer 的最佳体验。