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项目
单片机后端
DDD MS 后台
网络应用
1
移动应用
1
项目开发人员
1
项目快照
基本模块
业务模块
企业模块
付费模块
最大安装模块
3
服务器应用
PostgreSQL数据库
MySQL/MariaDB
MS SQL数据库
甲骨文数据库
SQLite数据库
后台微服务(DDD)
数据模型
7
业务流程
10
全球变量
3
预定的任务
1
端点
35
外部API请求设计器
后台二进制文件
后台Docker图像
后台源代码
网络应用
数据模型（本地-DB）
2
通用的BPs
5
全球变量
5
预定的任务
1
SPA模式
SSR模式
网络应用程序包
网络应用程序源代码
移动应用
数据模型（本地-DB）
2
全球变量
5
通用的BPs
5
预定的任务
1
推送通知
苹果AppStore出版
Google Play市场发布
移动出口源代码
手机捆绑
呼叫中心
容器
1
容器vCPU
0.1
容器RAM
128Mb
数据库行数
10K
数据库存储
100Mb
网络
1Gb
文件存储
100Mb
自定义域名
负载平衡器
数据库输出
文件存储导出
专用服务器
服务
社区支持
电子邮件支持
优先支持
24小时专门支持

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Non-profi

非营利性

教会、公共慈善机构、志愿者服务等。

Educational

教育性

研究机构、学校、学院、大学等。

Medical

医学

医院、医疗保健网络、非住院医疗等。

government

政府

国际组织、政府博物馆等。

获取有关定价计划所需的答案

Can I try it before paying? 我可以在付款前试用吗？
当然！您可以通过 14 天免费试用来测试 AppMaster ，您可以在其中试用 1 个项目。如果您喜欢它，您可以在结算设置页面上升级您的计划。
Can I try it before paying? Сan 我可以随时取消我的帐户计划吗？
您的帐户计划会在每个结算周期结束时自动续订，但您可以随时停止续订，不提供退款。
Can I try it before paying? 如果付款被拒绝怎么办？
我们尝试在大约两周内处理 3 次付款。如果我们没有成功，您的订阅将被取消。
Can I try it before paying? AppMaster 提供什么样的支持？
我们为具有启动计划或更高版本的帐户提供电子邮件支持，并为企业帐户提供优先帮助。社区支持适用于个人计划。
Can I try it before paying? 我可以导入我的应用程序或源代码吗？
下载源代码仅适用于企业计划帐户。联系我们申请企业计划。
Can I try it before paying? AppMaster 有合作伙伴计划吗？
AppMaster 有一个面向开发者的合作伙伴计划。在此处阅读有关我们计划的更多信息。此外，每个用户都提供了一个个人推荐链接。
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