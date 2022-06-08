项目

单片机后端 一个单层的、独立的应用程序，由多个组件/模块组成。

DDD MS 后台 很快! 我们正在研究该功能，并将很快发布。 一种软件设计方法，侧重于对后端进行建模，以匹配一个领域。

网络应用 计划中包括的网络应用的数量。 1 2 3 Unlimited

移动应用 计划中包括的移动应用程序的数量。 1 1 2 Unlimited

项目开发人员 你可以分配给项目的团队成员的数量。 1 3 5 Unlimited

项目快照 快照是一个现有项目的新实例，一般用于测试应用程序和数据保护。 5 30

基本模块 免费获得基本的预设集成模块，不需要额外费用。

业务模块 新的！ 已经可以在AppMaster.io上使用! 访问基本和商业预设的集成模块，不需要额外费用。

企业模块 新的！ 已经可以在AppMaster.io上使用! 访问基本、商业和企业预设的集成模块，不需要额外费用。

付费模块 新的！ 已经可以在AppMaster.io上使用! 访问付费的预设集成模块。

最大安装模块 可以添加到一个项目中的集成模块的数量 3 5 10 Unlimited

服务器应用

PostgreSQL数据库 可以选择创建一个PostgreSQL数据库。

MySQL/MariaDB 很快! 我们正在研究该功能，并将很快发布。 可以选择创建MySQL/MariaDB数据库。

MS SQL数据库 很快! 我们正在研究该功能，并将很快发布。 可以选择创建一个MS SQL数据库。

甲骨文数据库 很快! 我们正在研究该功能，并将很快发布。 选择创建一个Oracle数据库。

SQLite数据库 很快! 我们正在研究该功能，并将很快发布。 可以选择创建一个SQLite数据库。

后台微服务(DDD) 很快! 我们正在研究该功能，并将很快发布。 计划中包括的微服务的数量。 3 Unlimited

数据模型 计划中包括的数据模型（组织数据元素的抽象模型，以及它们之间的关系）的数量。 7 25 75 Unlimited

业务流程 计划中包括的业务流程（业务逻辑的抽象视觉图）的数量。 10 75 300 Unlimited

全球变量 计划中包含的全局变量（在全局范围内声明的变量）的数量。 3 10 100 Unlimited

预定的任务 计划中包括的计划任务的数量。 1 3 20 Unlimited

端点 计划中包括的自动API端点的数量。 35 150 500 Unlimited

外部API请求设计器 API Request Designer为设计和记录API提供了一个图形化的环境。

后台二进制文件 下载后台二进制文件的可能性

后台Docker图像 下载后端Docker镜像的可能性

后台源代码 有可能下载后台源代码

网络应用

数据模型（本地-DB） 计划中包括的数据模型（组织数据元素的抽象模型，以及它们之间的关系）的数量。 2 10 Unlimited

通用的BPs 计划中包括的业务流程（业务逻辑的抽象视觉图）的数量。 5 20 100 Unlimited

全球变量 计划中包含的全局变量（在全局范围内声明的变量）的数量。 5 20 200 Unlimited

预定的任务 计划中包括的计划任务的数量。 1 25 Unlimited

SPA模式 新的！ 已经可以在AppMaster.io上使用! 单页应用程序（SPA）是一个网络应用程序或网站，通过动态重写当前网页与用户互动。

SSR模式 很快! 我们正在研究该功能，并将很快发布。 服务器端渲染（SSR）是一个应用程序将服务器上的HTML文件转换为客户端的完全渲染的HTML页面的能力。

网络应用程序包 可以下载WebApp Bundle--一种组合文件类型，包含显示网页所需的代码和文件包。

网络应用程序源代码 有可能下载WebApp源代码。

移动应用

数据模型（本地-DB） 计划中包括的数据模型（组织数据元素的抽象模型，以及它们之间的关系）的数量。 2 10 Unlimited

全球变量 计划中包含的全局变量（在全局范围内声明的变量）的数量。 5 20 200 Unlimited

通用的BPs 计划中包括的业务流程（业务逻辑的抽象视觉图）的数量。 5 20 100 Unlimited

预定的任务 计划中包括的计划任务的数量。 1 25 Unlimited

推送通知 有可能让你的应用程序向用户发送一条自动信息。

苹果AppStore出版 有可能将你的应用程序发布到苹果应用商店。

Google Play市场发布 有可能将你的应用程序发布到Google Play市场。

移动出口源代码 有可能下载移动源代码。

手机捆绑 有可能下载Mobile Bundle - 一个包含所需代码和文件包的组合文件类型。

呼叫中心

容器 计划中包含的云容器的数量。 1 1 3 10

容器vCPU 计划中包括的集装箱vCPU。 0.1 0.3 0.5 2

容器RAM 计划中包含的最大集装箱内存。 128Mb 256Mb 512Mb 1024Mb

数据库行数 计划中包含的数据库行的最大数量。 10K 100K 2M 5M

数据库存储 计划中包括的DB存储量。 100Mb 1000Mb 3Gb 5Gb

网络 计划中包括的网络能力。 1Gb 10Gb 100Gb Unlimited

文件存储 计划中包括的文件存储量。 100Mb 1000Mb 24Gb 500Gb

自定义域名 有可能对域名进行定制。

负载平衡器 访问一个负载平衡器。

数据库输出 新的！ 已经可以在AppMaster.io上使用! 有可能从数据库中下载数据。

文件存储导出 有可能从文件库中下载文件。

专用服务器 访问专用服务器。

服务

社区支持 免费参加社区聊天和网络研讨会

电子邮件支持 来自AppMaster.io的优先直接电子邮件支持

优先支持 从AppMaster.io通过任何选择的渠道获得优先直接支持。