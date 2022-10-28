现在我们可以在数据库中创建新记录，也可以在表中看到数据库中的数据。但是，如果能在我们需要的时候做一个单独的业务流程来更新表中的数据，那就更好了。

刷新

让我们添加一个业务流程，该流程将在 Refresh按钮时被触发，这意味着它应该在触发器启动时被执行。 onClick触发器启动时执行。它将包含已经熟悉的块。

Table Update Properties 设置 Loading = true ，并表明正在加载数据的事实。

设置 ，并表明正在加载数据的事实。 Server request GET /country/ 从数据库中获取数据。

从数据库中获取数据。 Table Update Data 在一个表格中显示收到的数据。

请注意，没有必要在业务流程的最后添加一个 Table Update Properties块来设置Loading = false 。执行该 Table Update Data块将启动 onDataUpdate触发器，必要的动作将被自动执行。





此外，现在我们有机会通过按下 Refresh按钮，而不需要重新创建业务流程来更新数据。我们将利用这个机会来完善添加新数据的过程。让我们回到模块前半部分创建的业务流程，并在其中增加一个块-- Button Click为 Refresh按钮。这样，在添加一条新记录后，表中的数据将被立即更新。





删除记录

现在，为了使画面完整，我们只缺少删除不必要的数据的能力。要做到这一点，最好的办法是利用 Actions列在表中的功能。它与其他列的区别在于，它不包含数据，而是包含动作按钮。让我们在那里添加一个按钮，并将其配置为删除数据。





列中的按钮的一个重要特征是，当它们被按下时 Actions列中的按钮的一个重要特征是，当它们被按下时，它们不仅传送按压的事实，而且还传送 Record ID也就是这个按钮所在行的表格中的元素的ID。

这允许你为删除数据做一个非常简单的业务流程。

触发器发射并发送 Record ID . 运行 Server Request DELETE /Country/ 来删除数据 通过点击更新表中的数据 Refresh 按钮







这样就完成了国家列表的页面的创建。数据库中的数据显示在一个表格中，新的国家被添加到一个模式窗口中，保存在数据库中，如果有必要，还可以删除。