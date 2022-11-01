下一个我们可以用来测试和调试我们的应用程序的工具是 Swagger.我们之前已经熟悉了它；正如你所记得的，在它里面，你可以看到正在开发的应用程序的所有终端，运行它们，并得到结果。让我们更详细地看一下这个。

授权在Swagger

首先，请记住 Middleware Token Auth是默认启用的，它可以控制大多数端点的访问。它拒绝未经授权或甚至通过它但没有适当访问权限的用户的访问（例如，他们属于Users 组，而该端点是专为Admins ）。

必要的授权令牌可以使用Developer Tools 。你需要做的就是登录到发布的网络应用程序，然后履行任何请求。该令牌将被用在 Request Headers.例如，你可以在截图中看到，当我们提出一个获取国家数据的请求时，在稍高一点的地方 GET请求获得有关国家的数据。

让我们看看你如何直接在 Swagger.要做到这一点，找到负责授权的端点(Auth组。 POST /Auth/端点）并点击"Try it out" "按钮。这个端点需要两个参数：Login ，和Password 。指定它们，然后点击 Execute来发送请求。顺便说一下，在这里，使用Developer Tools ；你可以打开它们，对请求和响应进行更详细的研究。





响应将收到所需的令牌，以及关于用户和他的会话的详细信息。





你可以看到，收到的响应与我们在Developer Tools 中已经看到的响应没有什么不同。 同时，。 Swagger有一个不可否认的优势，那就是它可以测试任何请求，并以方便的形式用必要的参数启动端点。但在进行这种测试之前，让我们点击 Authorize并使用收到的令牌来确认授权。





发送请求时使用Swagger

现在让我们通过以下方式发送一个请求 Swagger来获取第一个城市的数据，这个城市的人口超过500万，并且在描述中带有 "World"字样。要做到这一点，打开 GET /city/端点，并填入所需的参数。

_limit = 1 (只需要一个城市)

(只需要一个城市) population_from = 5000000 (应检查人口值)

(应检查人口值) _search_in = info (只在 info 字段中搜索)

(只在 字段中搜索) _search = World (寻找单词 World )





收到的响应显示请求被正确执行。我们收到了关于一个这样的城市的信息（我们看到 count = 3，这意味着数据库包含了三个合适的城市的信息），并且没有收到关于它所在国家的任何数据(“country”: null)，因为该查询不需要从相关的表中提出数据（如果需要，值得使用 _with参数）。



