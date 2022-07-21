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  • 业务流程编辑器

具有高级功能的可视化业务流程设计器

AppMaster Backend Builder 提供了一组拖放工具，可以直观地创建您喜欢的复杂移动和网络工作流程，从而实现业务流程自动化。

开启免费体验
Real Backend
任何复杂的工作流程

业务流程统一架构

现在，您可以使用我们的可视化工作流程构建器自动执行电子邮件通知、添加和更新记录、限制表单字段、与第三方应用程序集成等等——无需编码。

PostgreSQL and project deployment to cloud service
这个怎么运作

使用 AppMaster构建可视化工作流程

每个工作流都由三个部分组成——一个动作、一个事件和一个触发器。将您的业务需求映射到这些组件是创建工作流的最重要步骤。一旦映射完成，构建工作流程就变得轻而易举。

开始免费试用
使用高级功能按计划运行的业务流程调度程序
使用高级功能按计划运行的业务流程调度程序 使用高级功能按计划运行的业务流程调度程序

创建作业以按计划运行业务流程。如果您计划业务流程，您可以利用以下高级计划功能：每天、每月、设置期间或选择触发器以运行业务流程。

创建新工作
具有完整 REST API 支持的外部 API 请求生成器
具有完整 REST API 支持的外部 API 请求生成器 具有完整 REST API 支持的外部 API 请求生成器

外部 API 请求允许您定义请求模板，然后从业务流程中触发对任何 API 的传出调用。将您的项目连接到任何第三方服务，即使市场上还没有相应的模块。

试用外部 API 请求生成器
全局变量和内存数据结构
全局变量和内存数据结构 全局变量和内存数据结构

您不再需要在每个业务流程中创建重复变量：全局变量可以在任何地方访问。通过消除访问磁盘的需要来最小化响应时间，并通过使用内存数据结构进行缓存来提高性能。

创建全局变量

超过1000个各种预制的业务流程块

将您的移动和网络应用及工作流程连接到第三方平台，实现无限制的数据流。与CRM、支付网关、外部数据库、API等整合，只需几个步骤。

创建业务流程
More that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocks
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多线程和 Goroutine 的异步执行支持
多线程和 Goroutine 的异步执行支持 多线程和 Goroutine 的异步执行支持

Goroutines 让我们可以创建异步并行程序，这些程序可以比以顺序方式编写的任务更快地执行某些任务。通过将成百上千个 goroutine 映射到单个线程上，我们不必担心应用程序的性能。

转到业务流程编辑器
已执行业务流程的事务模式
已执行业务流程的事务模式 已执行业务流程的事务模式

即使是控制数据质量的一个小问题也可能需要 500 行代码，这代表着数周的努力。但 AppMaster 业务流程编辑器可以自动完成。事务逻辑是一个大型且重要的系统元素 - 是您的业务流程自动化的理想候选者。

尝试交易模式
PostgreSQL and project deployment to cloud service
互动
一个庞大的积木集合，可通过模块轻松扩展

推送通知、社交身份验证、电子邮件等——将您的工作流程连接到数百个应用程序和服务，或使用 API 以编程方式访问您的内容。

探索互动
具有重复数据删除和垃圾收集的文件存储
具有重复数据删除和垃圾收集的文件存储 具有重复数据删除和垃圾收集的文件存储

重复数据删除和垃圾收集可有效利用存储空间。反过来，它可以通过减少满足存储容量需求所需的存储介质总量来降低资本支出。

开始建设
AWS S3 和 OpenStack SWIFT 模块支持的对象存储提供商
AWS S3 和 OpenStack SWIFT 模块支持的对象存储提供商 AWS S3 和 OpenStack SWIFT 模块支持的对象存储提供商

数据增长使传统存储类型成本高昂且难以管理。对象存储通过无限可扩展架构解决了容量问题。它有助于创建云文件系统或存储结构化数据集或块。

连接对象存储

我们的客户用AppMaster解决了什么问题

了解如何通过无代码的AppMaster业务流程设计器将您的企业升级到快速启动并节省资金。

定制CMS 定制CMS
商业智能 商业智能
定制SRM 定制SRM
管理面板 管理面板
客户门户 客户门户
服务器应用程序 服务器应用程序
API集成 API集成
应用程序生态系统 应用程序生态系统
阅读客户故事

通过我们的知识库获得指导

访问我们的知识库，获取完整的指南和视频演练，解释在 AppMaster 平台上制作应用程序的过程。

业务流程 业务流程 块列表 块列表 全局变量 全局变量 外部 API 请求 外部 API 请求
访问知识库
“我们使用 AppMaster 平台将预算削减了 10 多倍，并在不到 4 周而不是 6 个月的时间内推出了解决方案。” 免费建立应用程序

常问问题

详细了解 AppMaster Business Process Designer 以及有关如何使用我们的无代码平台的更多信息。

访问我们的帮助中心
AppMaster 可让您使用后端、前端和高级原生移动应用程序构建功能齐全的软件。 AppMaster 创建应用程序的源代码、编译并将其部署到任何云提供商或私有服务器。
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免费试用 AppMaster ，试用 14 天。当您准备好时，您可以选择合适的付费计划。

移动和网络应用 移动和网络应用
部署和发布 部署和发布
安普斯云 安普斯云
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探索 AppMaster 平台的更多功能

阅读更多有关创建精美 Web 和移动应用程序所需的其他强大的可视化编辑工具的信息，而无需编写任何代码。

移动应用设计师

通过拖放创建本地移动应用程序。个性化应用程序并实时跟踪更改。

移动应用设计师
数据库设计器

设计数据库并通过简单的拖放操作创建表之间的关系。

数据库设计器
网页应用设计师

只需在 AppMaster Web App Designer 中拖放即可创建功能强大的 Web 应用程序。

网页应用设计师

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它是如此容易
今天已经使用 AppMaster设计数据库架构

无需编码和手动迁移即可快速设计适合您业务的数据库。免费试用 AppMaster的 14 天试用版。

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