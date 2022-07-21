具有高级功能的可视化业务流程设计器

现在，您可以使用我们的可视化工作流程构建器自动执行电子邮件通知、添加和更新记录、限制表单字段、与第三方应用程序集成等等——无需编码。
每个工作流都由三个部分组成——一个动作、一个事件和一个触发器。将您的业务需求映射到这些组件是创建工作流的最重要步骤。一旦映射完成，构建工作流程就变得轻而易举。
创建作业以按计划运行业务流程。如果您计划业务流程，您可以利用以下高级计划功能：每天、每月、设置期间或选择触发器以运行业务流程。
外部 API 请求允许您定义请求模板，然后从业务流程中触发对任何 API 的传出调用。将您的项目连接到任何第三方服务，即使市场上还没有相应的模块。
您不再需要在每个业务流程中创建重复变量：全局变量可以在任何地方访问。通过消除访问磁盘的需要来最小化响应时间，并通过使用内存数据结构进行缓存来提高性能。
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