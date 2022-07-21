具有高级功能的可视化业务流程设计器

已执行业务流程的事务模式

即使是控制数据质量的一个小问题也可能需要 500 行代码，这代表着数周的努力。但 AppMaster 业务流程编辑器可以自动完成。事务逻辑是一个大型且重要的系统元素 - 是您的业务流程自动化的理想候选者。