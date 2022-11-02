使用全局变量并不能涵盖所有的情况--我们将不能给选定的条目提供一个链接。毕竟，一个变量的值只存储在设置它的浏览器标签中。为了解决这个问题，可以将必要的信息直接写入URL，并将确切的链接传递给一个特定的元素。

让我们通过一个具体的例子来看看如何做到这一点。让我们把它变成这样：在国家列表的表格中，双击任何一行，只打开属于这个国家的城市的信息。这将允许我们实现分层数据结构的导航，当你可以从一个父元素导航到其子元素。

页面设置

首先，你需要改变带有城市表的页面的地址。要做到这一点，打开相应菜单项的设置，并指定 :id变量在URL地址中。

接下来，你需要设置导航，它不仅要转到指定的页面，还要在URL中添加ID参数。要做到这一点，让我们回到有国家列表的表格，并在触发器上设置动作。 onRowDoubleClick触发器。现在，双击表中的某一行将导航到该页面，其地址将包含所选记录的ID。

从URL获取ID的业务流程

下一步就是要从URL中获取给定的ID。这个功能在各种业务流程中都可能需要，所以最好的解决方案是为它创建一个单独的函数。它可以在网络应用程序部分的相应标签中创建。同时，与之前为后台创建的业务流程不同，它将不会在服务器上执行，而是直接在启动它的用户的设备上执行。

在业务流程中，我们使用以下块。

Get Current Page , 来获取当前的URL。

, 来获取当前的URL。 Split string ，通过选择"/"作为分隔符，将URL分成独立的块。

，通过选择"/"作为分隔符，将URL分成独立的块。 对于一个特定的页面，我们可以立即从产生的数组中通过其索引指定所需的 String 。但是这个业务流程是通用的，可以用于不同结构的URL，所以最好将逻辑复杂化一些。让我们检查一下使用块分割后数组中 String 的元素数量。 Array size 块。

。但是这个业务流程是通用的，可以用于不同结构的URL，所以最好将逻辑复杂化一些。让我们检查一下使用块分割后数组中 的元素数量。 块。 使用 Subtract 块，从结果中减去3（我们的元素是最后的第二个，而索引编号本身是从0开始的）。

块，从结果中减去3（我们的元素是最后的第二个，而索引编号本身是从0开始的）。 将计算出的值作为索引传递给 Array Element 块，以便从数组中获得所需的 String 。

块，以便从数组中获得所需的 。 对 String 进行最后的转换 to Integer .



现在，我们只需在请求中使用创建的业务流程中的值，就可以将数据输入到表中。 GET请求来获取数据到表中。