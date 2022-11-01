现在我们准备开始编辑。让我们以一个有城市的表格为例来做这件事。也许一个城市已经收到了关于人口的更新信息，信息描述已经改变，甚至是名称。要做到这一点，我们需要在表中创建一个按钮，打开模态窗口，同时创建模态窗口本身，在其中进行编辑。

编辑记录的模态

一般来说，这个过程与最初创建新记录的方式非常相似。我们也是在那里按一个按钮，然后出现一个模态窗口，填写必要的数据。但在创建时，模态中所有的输入字段都是空的；我们不需要知道我们要创建的帖子的ID。所有的数据都是手动填入或自动分配的。现在，为了编辑，你需要打开一个严格定义的记录，并准确地获得其数据。





让我们从设置编辑按钮开始。它的任务是将帖子的ID写入全局变量，并打开一个模态编辑窗口。让我们创建相应的业务流程。你可以看到，创建的全局变量在其独特名称下的块的一般列表中。





之后，你需要对模态编辑窗口本身进行配置。从视觉上看，它与之前创建的向数据库添加新记录的模态窗口没有任何区别（除了名称）。关键的区别在于窗口打开时必须启动的业务流程。





它的任务几乎与之前创建新城市记录时的工作如出一辙。必须从全局变量中获取城市ID，从数据库中获取信息，并将其分配到适当的输入字段中。









对记录进行修补

在这之后，只需要通过为按钮创建一个业务流程来配置 Save按钮，为它创建一个类似于创建新城市的业务流程。唯一的区别是使用了一个全局变量的ID和请求类型 PATCH而不是 POST.





现在，当你点击编辑按钮时，你可以从数据库中打开关于所需记录的详细信息，改变任何字段并保存更改。

全局变量的使用使我们能够保存关于此刻应该编辑哪条记录的信息，记录它的ID并在必要时引用它。同时，由于全局变量的存在，应用程序的速度提高了，因为不然的话，就需要在数据库中保存这些数据，并向它提出额外的请求。