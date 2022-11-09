在实践中尝试一下如何？现在是做第一项功课的时候了。

你需要启用终端，以便在命令行下工作。在Windows上，所需的应用程序被称为CMD，在MacOS上--终端。

使用curl控制台应用程序（如果它没有安装在你的计算机上--修复它）。它被专门设计用来向一个特定的服务发送请求并从那里接收响应。

作为一个例子，向BoredAPI服务发送一个HTTP请求。这是一个可以为所有场合拾取一个活动的服务。

要做到这一点，在终端输入以下命令。

curl"http://www.boredapi.com/api/activity?type=diy"

请注意，该地址可以有条件地分为两部分--问号之前和之后。

第一部分是请求地址本身。在这个例子中 - "http://www.boredapi.com/api/activity"

第二部分是请求参数。在这个例子中--"type=diy"。也就是说，查询参数是数值为 "diy "的 "类型"。因此，我们表示我们想得到这样一个你可以自己做的活动（diy - Do It Yourself）。

看看收到了什么回应。在其中找到你需要的信息。在进一步的模块中，我们将详细分析回应是以什么形式出现的，它包括什么内容。在这个阶段，我们只需要明白，这正是来自后台的请求的响应，在它被逻辑地处理和漂亮地显示在前端之前的样子。

查阅该服务的文档（http://www.boredapi.com/documentation），自己用不同的参数做一个更复杂的请求。例如，找出什么活动适合一个有5人以上但少于10人的公司。

为了巩固材料，试着掌握一项更复杂的服务。例如 -https://www.alphavantage.co/

阅读文件，从数据库中获取汇率或股票报价。

在使用之前，你必须注册并获得一个个人访问密钥。