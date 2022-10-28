循环，导入Excel文件

为了理解进一步的过程，有必要对理论进行一番探讨，了解循环的原理。以前，我们所有的进程都只往前走。他们可以选择一个特定的分叉（在 If-Else和 Switch区块），但我们确信每个区块只被执行一次；不会有回头路。

循环

循环提供了多次重复一个特定部分的能力。流程的建立使选定的区块序列被反复执行。直到满足终止循环的条件。

AppMaster 让你有能力使用三种不同的循环。它们的工作原理是完全相同的。终止循环的条件是区别它们的唯一因素。

Loop .所有周期中最简单的一个。它的 Times (Integer) 参数为给定的循环应该执行多少次设置了一个固定值。

.所有周期中最简单的一个。它的 参数为给定的循环应该执行多少次设置了一个固定值。 While loop .一个循环，将运行到满足某个条件为止。这个条件是在 Condition (Boolean) 参数中指定。在每个循环的开始，检查 Condition ，如果是 True ，则执行循环；如果是 False ，则停止循环。参数 Limit (Integer) 参数设定了循环的重复次数限制，以确保循环不会永远运行。当达到它时，循环将结束，不管 Condition .

.一个循环，将运行到满足某个条件为止。这个条件是在 参数中指定。在每个循环的开始，检查 ，如果是 ，则执行循环；如果是 ，则停止循环。参数 参数设定了循环的重复次数限制，以确保循环不会永远运行。当达到它时，循环将结束，不管 . For each loop .循环旨在与数组一起工作。它接受一个数组作为输入，并允许你对每个数组元素执行某种操作。运行的次数与数组中的元素一样多。

每个循环有两个输出流。

Loop Body .循环体本身。该过程，将被重复必要的次数。

.循环体本身。该过程，将被重复必要的次数。 Completed .循环结束时将运行的线程。指定循环结束后下一步要做什么。顺便说一下，任何循环都可以根据命令完成，而不需要等待初始条件的满足。要做到这一点，你只需要在正确的地方使用 Break Loop 块在正确的地方。它将立即把流转到 Completed 。

Read XLSX File

为了分析xlsx文件，我们将使用 Read XLSX File区块。它的工作原理几乎与 For each loop块。它将表格文件表示为一个字符串数组。而每一行，反过来，也是一个数组，但已经是给定行的列的数组。





xlsx文件本身也是以类似的形式呈现。第一栏包含章节的名称，第二栏包含这个章节所包含的信息。同时，我们事先根本不知道信息写在哪一行，它可以出现在任何任意的地方。在这个例子中，传记被写在第二行，登录信息被写在第八行，但这些行和写的顺序可以是任意的。

业务流程开始时，接收一个文件作为输入参数。请注意，传送的是文件的数据类型，也就是文件的ID，而不是整个文件。我们将同一个文件传递给 Read XLSX File块。





Each row，在这种情况下，是一个类似于 Loop Body.这意味着该循环将被执行，次数与xlsx文件中的行数相同。同时，在每个循环中，我们都会收到关于现在正在处理哪一行的信息 (Row number)，以及该行中的哪些列(Row columns).

我们的任务是检查每一行的第一个单元格。我们期望能找到一个写着 "登录 "或 "生物 "的单元格。这样，我们就会明白，我们已经找到了一个包含必要信息的列。

要做到这一点，我们需要一个 Array Element这就是我们如何获得字符串的第一个单元格的内容。之后，我们用 Switch块来找到所需的匹配（Login, Bio）。

如果没有找到这样的匹配，那么循环就会进入下一个迭代，检查下一行。如果找到了，那么我们就知道这一行的第二个单元格应该包含我们需要的信息，并再次使用 Array Element块（但索引为1）来获取这些信息。

剩下的就是要保存这些信息。毕竟，如果你不马上这样做，那么循环就会继续下去，而收到的数据就会丢失。

变量

在这种情况下，最好的解决办法是使用变量。它们的意义在于，某些值不会立即从一个块转移到另一个块，而是存储在内存中，必要时使用。

有两个区块用于此。

Variable 块。它可以是任何数字、字符串，甚至是一个对象的数组。重要的是要理解这个块本身没有做什么；它没有输入参数。它的作用只是宣布一个事实，即在内存中分配了一个位置用于写入一些数值，以后可以再次引用它，并找出这个数值。

块。它可以是任何数字、字符串，甚至是一个对象的数组。重要的是要理解这个块本身没有做什么；它没有输入参数。它的作用只是宣布一个事实，即在内存中分配了一个位置用于写入一些数值，以后可以再次引用它，并找出这个数值。 该 Set Variable 块被设计用来向一个变量写入一个新的值。

在我们的例子中，我们将定义两个类型的变量 String并将找到的值写进它们，在一个地方登录，在第二个地方Bio。在循环结束时，我们只需要将这些变量的值传递给结束块。





现在是时候为已完成的业务流程创建一个端点，从而使其可在网络应用程序前端使用。





最终结果

作为一个结果业务流程应该是这样的。





有了收尾工作，可以完成应用程序的创建。让我们回到前端的业务流程并完成它。我们需要

传递xlsx文件模型以保存到服务器上。

展开结果，得到文件ID。

将这个ID传递给之前创建的端点 POST /xlsx-data/

使用收到的数据在适当的字段中显示（同时重置 Disable 参数，为编辑提供可能）。

如果一切操作正确，从文件中加载信息后，最终版本应该是这样的。