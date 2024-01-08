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UI设计师概述

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用于构建 Web 应用程序的 AppMaster UI Designer 界面的详细说明。

成功创建应用程序后，您将进入 UI Designer 选项卡。

AppMaster 中的 UI 设计器旨在用户友好，让您轻松创建令人惊叹的 Web 应用程序页面。

UI Designer AppMaster Web Designer

通过其直观的拖放界面，您可以设计网页并无缝地填充内容，无需高级编码技能。

UI 设计器分为四个主要部分供用户交互：

  1. 左工具栏
  2. 顶部面板
  3. 底板
  4. 画布区
  5. 属性面板

左工具栏

左侧的工具栏提供了用于构建网站的工具。通过单击位于此侧边栏顶部的图标，将显示以下面板：

  • 用户界面元素列表
  • 元素树
  • 页面树
  • 布局树
  • 资产经理

UI 元素列表（快捷键： 1

UI Elements List AppMaster Web Designer

UI 元素列表提供了可以通过从面板拖动来添加到画布区域的所有元素。

UI 元素根据其用途进行分类，从而更轻松地导航并找到适合您的应用程序的小部件。

为了快速转到该元素，您可以使用面板顶部的搜索栏。

元素树（快捷键： 2

Elements Tree AppMaster Web Designer

元素树中，您可以管理和组织放置在 Web 应用程序的选定页面上的所有组件。

在这里，您可以与这些元素进行交互：

  • 通过拖动在树之间移动项目，
  • 重命名组件，
  • 更改画布上元素的可见状态（隐藏/显示）。

使用面板顶部的搜索栏可在树中快速搜索元素。

页面树（快捷键： 3

Pages Tree (web app structure) AppMaster Web Designer

页面树允许您组织和管理您的网站页面。您可以在此处创建新页面或文件夹。

在页面树中，您可以复制或删除页面或文件夹。

使用面板顶部的搜索栏可以快速搜索树中的页面或文件夹。

布局列表（快捷键： 4

Layouts of web app AppMaster Web Designer

布局树有助于管理页面布局。与在页面树中一样，您可以复制或删除布局。

使用面板顶部的搜索栏在树中进行快速搜索布局。

资产管理器（快捷键： 5

Asset Manager AppMaser Web Designer

资产管理器有助于上传和组织资产（例如文档、图像和动画）以供您的网站使用。

您在开发过程中上传的所有资源都将保留在资源管理器中，并且可以重复使用而无需重新上传。

您还可以删除不再需要的任何资产。

顶栏

Breakpoints AppMaster Web Designer

顶部栏提供了一组附加的视图设置。从左侧菜单按钮旁边开始，向右延伸，您将拥有以下一组工具：

  • 当前文档：显示您当前正在处理的页面或布局。
  • 断点：断点图标使您能够在不同的断点之间切换，以预览和修改您的网站在各种设备尺寸上的显示方式。
  • 撤消和重做：撤消和重做按钮可让您撤消或重新应用在设计器中所做的操作，例如应用样式或删除元素。还可以使用快捷键：用于撤消操作 - CRTL/⌘+Z和用于重做操作 - CTRL/⌘+SHIFT+Z

底栏

Zoom Page AppMaster Web Designer

底部面板允许您缩放或调整页面视图的大小。

在面板的左侧，您可以通过设置画布的高度和宽度来设置自定义页面分辨率。

在右侧，您可以控制比例：

  • 放大或缩小
  • 设置百分比比例
  • 设置实际尺寸
  • 使当前窗口适合可见区域

帆布

Canvas AppMaster Web Designer

画布是您的交互式工作区。您可以在此处使用页面组件。您可以选择元素、重新定位它们以及直接在页面上编辑内容。

此外，您还可以在页面和应用程序之间复制 ( CRTL/⌘+C ) 和粘贴 ( CRTL/⌘+V ) 元素，或在当前页面内复制元素 ( CRTL/⌘+D )。

属性面板

Properties Panel AppMaster Web Designer

设计器右侧的“属性”面板允许您自定义所选元素、布局或页面的视觉外观和行为。

属性面板包含 4 个主要面板：

  • 外观面板
  • 附加选项面板（可选）
  • 媒体查询面板
  • 业务逻辑面板

在面板的标题上，您可以通过单击项目名称来重命名所选项目、阅读说明，或者通过单击垃圾桶图标来删除项目。

外观面板

Appearance panel AppMaster Web Designer

外观面板允许您访问所选元素的显示静态内容和属性。您可以在相应的字段中输入或选择这些值，样式将立即应用于画布上的元素。

如果画布上未选择任何元素，此面板将显示当前页面或布局的设置。

附加选项面板

Additional Options Panel AppMaster Web Designer

附加选项面板适用于需要额外设置数据或选项的元素。

您可以根据所选组件设置数据源或手动输入选项。

媒体查询面板

Media Queries Panel AppMaster Web Designer

媒体查询面板使您能够覆盖每个定义的断点的项目属性。

业务逻辑面板

Business Logic Panel AppMaster Web Designer

业务逻辑面板提供元素的所有触发器，并允许您在触发器触发时建立元素交互。

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