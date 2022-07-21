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  • 移动应用程序设计师

适合您业务的原生移动应用程序。不需要代码。

使用直观的拖放界面构建生产就绪的移动应用程序，将它们发布到 App Store 和 Google Play。此外，实时跟踪您所做的每一次更改。

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Real Backend
kotlin swift

使用Swift UI和Kotlin的完全原生 Android和IOS 应用程序

Fully native Android and IOS apps with Swift UI and Kotlin
开发完全控制

开发完全控制

高度可定制的移动应用程序，符合您的业务目标。所有后端都是在平台上开发的。

即时应用交付

即时应用交付

使用 AppMaster 构建应用程序既简单又快捷：在几分钟内制作一个应用程序并在 Google Play 和 App Store 上发布。

功能强大的原生应用

功能强大的原生应用

使用 Swift UI 和 Kotlin/Jetpack 构建高度优化的应用程序，并可以访问所有本机设备功能。

这个怎么运作

后端驱动的 UI

将服务器端的所有视觉信息和数据抽象出来，随时更新，不受应用商店发布的限制，也减少了移动平台之间的不一致。

  • 后端决定了数据应该如何呈现。 后端决定了数据应该如何呈现。
  • 客户端知道如何呈现预定义的 UI 元素。 客户端知道如何呈现预定义的 UI 元素。
  • 渲染复杂的小部件时没有问题。 渲染复杂的小部件时没有问题。
  • 在运行 UI 实验时更加灵活。 在运行 UI 实验时更加灵活。
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具有多种小部件和模块的自定义应用程序设计
具有多种小部件和模块的自定义应用程序设计 具有多种小部件和模块的自定义应用程序设计

享受使用 AppMaster 拖放应用程序构建器构建个性化的原生移动应用程序设计。探索集成库，将喜爱的工具连接到应用程序，使其更强大。

创建自定义应用程序设计
交互式体验的触发器、动作和条件
交互式体验的触发器、动作和条件 交互式体验的触发器、动作和条件

触发器和操作实现交互性并对用户在您的移动应用程序应用程序中的操作做出反应。移动应用程序中的每个组件都有一组触发器，这些触发器在用户输入或组件状态更改的某些操作期间触发。

构建交互式应用程序
访问设备硬件功能和传感器
访问设备硬件功能和传感器 访问设备硬件功能和传感器

原生移动应用程序可以使用设备的所有资源，例如内存、摄像头、麦克风、加速度计、指南针、光传感器、GPS、生物认证硬件、访问照片和视频文件、地址簿、地理位置、播放器、日历等.

尝试构建自己的应用程序
发送推送通知
发送推送通知 发送推送通知

推送通知在参与度方面无与伦比，打开率高达 90%。 AppMaster 本机移动应用程序构建器让您轻松 - 使用我们集成库中的推送通知模块配置您的通知。

配置推送通知
All changes in a realtime with demo application AppMaster Developer
实时预览

使用演示应用程序实时进行所有更改 AppMaster 开发者

  • check icon 一台设备中的所有应用程序进行预览和测试。
  • check icon 版本控制和多种环境
  • check icon 评估您的移动应用程序性能和设计
  • check icon 只需使用 AppMaster 帐户登录即可运行应用程序
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在 Android 和 iOS 中以后台模式运行应用程序
在 Android 和 iOS 中以后台模式运行应用程序 在 Android 和 iOS 中以后台模式运行应用程序

当另一个应用程序启动或用户返回主屏幕时，前台应用程序会转换到后台，以改善用户体验并延长电池寿命。您的应用程序只允许在非常特定的情况下继续在后台运行：播放音频、获取位置更新、从服务器获取最新内容等。

转到移动应用程序设计器
打造令人难以置信的离线应用体验
打造令人难以置信的离线应用体验 打造令人难以置信的离线应用体验

离线模式是一项允许用户在没有互联网的情况下访问移动应用程序的功能。当互联网连接丢失或断断续续时，离线模式限制了用户的不便。

开始构建离线应用程序
Brotli vs GZIP：选择最适合您的
Brotli vs GZIP：选择最适合您的 Brotli vs GZIP：选择最适合您的

用于移动应用程序文件的服务器通信的 Brotli 和 GZIP 压缩是缩小页面大小、加速应用程序并提高其性能的好方法。

测试压缩
积极缓存以最小化延迟、屏幕和数据预取
积极缓存以最小化延迟、屏幕和数据预取 积极缓存以最小化延迟、屏幕和数据预取

通过在 Realm 中缓存来自 API 调用的数据，您的应用程序始终可以使用这些数据。这会带来更高的可用性、更快的响应时间以及更少的网络和电池消耗。

免费构建应用程序
AppMaster 应用发布

只需点击几下即可构建应用并将其发布到 App Store 和 Google Play

以最快的方式为客户和员工设计和推出品牌移动应用程序。

Apple Android
消除将应用发布到 App Store 和 Google Play 的复杂性
消除将应用发布到 App Store 和 Google Play 的复杂性

AppMaster 发布向导可帮助您上传品牌资产、测试 Beta 版本以及发布新应用。随时修改应用的品牌和商品详情。

将应用程序发布到商店
应用画面和业务逻辑的实时交付
应用画面和业务逻辑的实时交付

随时更新您的应用程序并立即将其推送给用户。 UI 或业务逻辑更改无需更新 Apple App Store 或 Google Play Market。

尝试实时更新
用您的品牌吸引客户和员工
用您的品牌吸引客户和员工

轻松创建丰富且引人入胜的移动应用程序，并毫不费力地在 Apple Store 或 Google Play 上发布它们。使用您的品牌图标、企业颜色和视觉识别的其他元素为您的应用程序品牌化。使用拖放式开发工具跳过数月的编码。

品牌化您的应用程序

通过我们的知识库获得指导

访问我们的知识库，获取完整的指南和视频演练，解释在 AppMaster 平台上制作应用程序的过程。

应用设置 应用设置 整合方式 整合方式 应用预览 应用预览 应用发布 应用发布
访问知识库
“我们使用 AppMaster 平台将预算削减了 10 多倍，并在不到 4 周而不是 6 个月的时间内推出了解决方案。” 免费建立应用程序

常问问题

详细了解 AppMaster Mobile App Builder 以及有关如何使用我们的无代码平台的更多信息。

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AppMaster 可让您使用后端、前端和高级原生移动应用程序构建功能齐全的软件。 AppMaster 创建应用程序的源代码、编译并将其部署到任何云提供商或私有服务器。
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免费试用 AppMaster ，试用 14 天。当您准备好时，您可以选择合适的付费计划。

移动和网络应用 移动和网络应用
部署和发布 部署和发布
安普斯云 安普斯云
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探索 AppMaster 平台的更多功能

阅读更多有关创建精美 Web 和移动应用程序所需的其他强大的可视化编辑工具的信息，而无需编写任何代码。

业务流程编辑器

拖放工具可直观地创建复杂的工作流程以自动化业务流程。

业务流程编辑器
数据库设计器

设计数据库并通过简单的拖放操作创建表之间的关系。

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网页应用设计师

只需在 AppMaster Web App Designer 中拖放即可创建功能强大的 Web 应用程序。

网页应用设计师

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它是如此容易
今天已经使用 AppMaster设计数据库架构

无需编码和手动迁移即可快速设计适合您业务的数据库。免费试用 AppMaster的 14 天试用版。

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