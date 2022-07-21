适合您业务的原生移动应用程序。不需要代码。

高度可定制的移动应用程序，符合您的业务目标。所有后端都是在平台上开发的。
使用 AppMaster 构建应用程序既简单又快捷：在几分钟内制作一个应用程序并在 Google Play 和 App Store 上发布。
使用 Swift UI 和 Kotlin/Jetpack 构建高度优化的应用程序，并可以访问所有本机设备功能。
将服务器端的所有视觉信息和数据抽象出来，随时更新，不受应用商店发布的限制，也减少了移动平台之间的不一致。
享受使用 AppMaster 拖放应用程序构建器构建个性化的原生移动应用程序设计。探索集成库，将喜爱的工具连接到应用程序，使其更强大。
触发器和操作实现交互性并对用户在您的移动应用程序应用程序中的操作做出反应。移动应用程序中的每个组件都有一组触发器，这些触发器在用户输入或组件状态更改的某些操作期间触发。
原生移动应用程序可以使用设备的所有资源，例如内存、摄像头、麦克风、加速度计、指南针、光传感器、GPS、生物认证硬件、访问照片和视频文件、地址簿、地理位置、播放器、日历等.
推送通知在参与度方面无与伦比，打开率高达 90%。 AppMaster 本机移动应用程序构建器让您轻松 - 使用我们集成库中的推送通知模块配置您的通知。
当另一个应用程序启动或用户返回主屏幕时，前台应用程序会转换到后台，以改善用户体验并延长电池寿命。您的应用程序只允许在非常特定的情况下继续在后台运行：播放音频、获取位置更新、从服务器获取最新内容等。
离线模式是一项允许用户在没有互联网的情况下访问移动应用程序的功能。当互联网连接丢失或断断续续时，离线模式限制了用户的不便。
用于移动应用程序文件的服务器通信的 Brotli 和 GZIP 压缩是缩小页面大小、加速应用程序并提高其性能的好方法。
通过在 Realm 中缓存来自 API 调用的数据，您的应用程序始终可以使用这些数据。这会带来更高的可用性、更快的响应时间以及更少的网络和电池消耗。
以最快的方式为客户和员工设计和推出品牌移动应用程序。
AppMaster 发布向导可帮助您上传品牌资产、测试 Beta 版本以及发布新应用。随时修改应用的品牌和商品详情。
随时更新您的应用程序并立即将其推送给用户。 UI 或业务逻辑更改无需更新 Apple App Store 或 Google Play Market。
轻松创建丰富且引人入胜的移动应用程序，并毫不费力地在 Apple Store 或 Google Play 上发布它们。使用您的品牌图标、企业颜色和视觉识别的其他元素为您的应用程序品牌化。使用拖放式开发工具跳过数月的编码。
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