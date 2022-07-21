适合您业务的原生移动应用程序。不需要代码。

在 Android 和 iOS 中以后台模式运行应用程序

当另一个应用程序启动或用户返回主屏幕时，前台应用程序会转换到后台，以改善用户体验并延长电池寿命。您的应用程序只允许在非常特定的情况下继续在后台运行：播放音频、获取位置更新、从服务器获取最新内容等。