第一条记录出现在数据库中！但我们没有看到它。但我们没有看到它，它需要被修复。要做到这一点，你需要 Table组件（一个将显示必要数据的表）。添加后，它将立即要求你决定哪些数据将在其中，并选择一个模型和端点。

表的设置

创建的表应立即按照你的要求发布。例如，限制一页的记录数（表可以很长，也可以是多页的），以及删除不感兴趣的字段，或者设置所需的字段，以便从相关的表中输出。

同时，我们要记住，仅仅增加任何组件还不意味着它完全可以投入工作。你需要创建适当的业务流程。对于表来说，很多都是自动创建的，但作为培训的一部分，我们将从头开始创建一切，以便更好地吸收材料。

表的触发器

在表格中，有三个最感兴趣的触发器-- onDataUpdate, onShow、、和 onFilter.让我们从 onShow并定义当表格在屏幕上显示时应该发生什么。这将需要三个块。

1) Table Update Properties.设置表格的理想属性。例如，在这里你可以限制一个页面上的记录数量（设置参数为 Records per page = 10)，还可以显示该页处于数据加载模式(Loading = true)

2) Server request GET /country/.为了让数据出现，它们需要被带到某个地方。而要做到这一点，要向数据库提出相应的端点请求。同时，注意这个端点的输入参数的数量。它们在查询中提供了更多的灵活性，只获得真正需要的数据。

在我们的案例中，我们将设置 _limit = 10因为每页的条目数是10，没有必要加载更多。此外，我们将做出正确的输出顺序，按名称对所有内容进行排序(_sort_by = name)，并且还要设置排序顺序。该 _sort_order参数可以取值为 ASC(从字Ascending ，对于直接排序，从最小的值到最大的值) 或 DESC(Descending ，反向排序)。直接按字母顺序排序对我们来说很好，所以 _sort_order = ASC.

该 _with参数值得特别注意。在没有这个参数的情况下执行查询，我们只能得到关于国家的数据。但是国家模型与城市有关，虽然这些数据不属于请求的表，但我们仍然想看到它们。要做到这一点，请设置 _with = citys并立即获得关于这个国家有哪些城市的数据。

3) Table Update Data.数据已经收到，但需要将其转移到一个表格中，以便在屏幕上显示。为了做到这一点，我们将所有的信息(data)，以及记录的总数(count - Total Records)，以便了解表格中应该有多少页。

下一个触发器是 onDataUpdate.表中的数据可以由于各种业务流程而被更新。而当这种情况发生时，最好是一次性指定应该发生什么，而不是在每个业务流程中放入相同的块。在我们的例子中，正确的做法是再次使用 Table Update Properties块，但这次是为了删除先前设置的加载模式 (Loading = false)，这是之前设置的，并显示表已经准备好工作。

我们需要的最后一个触发器是 onFilter.它定义了在过渡到表格其他页面的时刻应该发生什么。为了做到这一点，它有一个 _offset参数，该参数与页码一致，表明加载数据时需要什么偏移。

例如，如果在我们的案例中，每页有10个条目，那么第三页将需要从21到30的条目。这些数据将从 _offset获得，并可以传递给 Server request GET /country/块。否则，业务流程将与触发器上的流程完全吻合。 TableOnShow触发器上的过程。在这种情况下，让两个不同的触发器来启动同一个业务流程是合理的。

但是在我们的案例中，重要的区别在于 _offset参数。如果你把所有的东西都留在下面的截图中，那么流程将根据 onShow触发器启动，但它会停在 Server request GET /country/块，因为它不能得到 _offset值（它是由另一个触发器传递的）。

这种情况最好用变量来解决。让我们看一个具体的例子。我们需要一个Integer 类型的变量来保存 _offset值。因此，我们用一个 Integer块来声明这个变量，但用两个不同的 Set Variable块来写它的值，每个块都与一个不同的触发器相关。

根据 Table onShow触发器，我们不需要任何偏移，表格中的数据从一开始就显示出来，并且 _offset = 0，所以我们在 Value = 0在 Set Variable块中。

当 Table onFilter触发器启动时，我们已经收到了 _offset值，并希望使用它，所以我们将把触发器的 _offset触发器的值作为 Value到 Set Variable块。

在接下来的步骤中，触发器的业务流程彼此没有区别，所以两个业务流程被合并为一个，每个流程都有自己的整数变量值作为 _offset参数。