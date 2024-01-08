AppMaster Web Designer 中的协作功能经过精心设计，可支持多个用户在同一应用程序上同时工作。其主要功能是防止并发更改引起的冲突，并防止应用程序文件中的修改丢失，确保流畅高效的团队合作体验。

现在，所有更改都会立即传递给所有协作者并且永远不会丢失！

当与需要审查应用程序的设计和功能的队友或客户一起工作时，此模式非常有用。

使用协作

所有订阅计划均提供协作功能，并且所有 AppMaster 用户都可以使用。无需为每个座位付费。

要启动协作，请将协作者添加到应用程序的项目中。您可以在创建项目时或在项目设置中执行此操作。

为了确保应用程序项目安全，您可以为协作者分配不同的访问级别，包括只读、编辑或管理员访问权限，从而授予对项目的完全控制权。

当多个用户在同一个应用程序项目上工作时，编辑器会显示每个用户的光标和实时更改，从而可以轻松查看谁在做什么，并避免冲突或重叠更改。

❗️如果有人已经在处理同一个组件，则您无法同时编辑该组件。这是为了防止编辑过程中发生冲突和冲突。

观察模式

🔔 此功能目前处于封闭测试阶段，但将在即将发布的更新中提供。

您可以在协作编辑期间激活观察模式以关注应用程序协作者之一。

要激活此模式，请单击右上角的任何头像。与屏幕共享类似，您的屏幕将镜像他们在屏幕上看到的内容。您将观察他们采取的每一个操作，从更新文本到单击对象上的光标以及当前的应用程序分辨率。

任何应用程序协作者都可以访问 AppMaster Web Designer 中的观察模式。

观察模式非常适合：