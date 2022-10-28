现在，以此类推，你可以为城市列表制作一个页面。唯一重要的区别是，在创建一个城市时，必须选择它所在的国家。

Relselect 组成部分

该 Relselect组件适合于实现这一功能。它允许你从已经输入数据库的数据列表中进行选择。让我们通过一个例子来了解一下。

添加该 Relselect组件开始了它的初始设置程序。有必要选择数据源（我们对国家列表感兴趣，所以我们选择了 Country模型），显示字段（name 是最合理的选择，尽管你可以选择任何其他），以及Single 或Multiple 模式（城市只能在一个国家，所以我们选择Single ）。





下一步是获得一个可供选择的国家列表。这个过程类似于在表格中显示数据所需的过程。请记住，最初，任何组件都是空的，为了获得数据，你需要向数据库提出适当的请求。

让我们使用 onCreate触发器在组件被创建时立即运行，使用 Server request GET /Country/块执行数据库查询，并通过 RelSelect Update Properties块添加收到的数据。





国家的列表就可以选择了。剩下的就是在添加新的城市时找出所选的值并保存它。你需要一个 RelSelect Get Properties块和它的 Selected输出参数来做这件事。





如果一切都做得很正确（并且在接收数据时使用了 _with参数被用于接收数据），那么现在的国家列表也包含了关于哪些城市位于其中的信息。



