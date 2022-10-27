在新模块中，我们将继续探索业务流程的可能性。我们将弄清比简单数学运算更复杂的情况。我们将研究比较、分支和循环的操作。此外，我们还将弄清楚如何处理文件并分析其内容。

要做到这一点，想象一下我们的任务是开发我们自己的社会网络。当然，不是一下子就能完成的，用户资料设计就足够了。

整体设计

让我们从整体设计开始。我们需要设计页面并添加必要的元素。类似的问题在第六模块的工作中已经解决了，所以我们不会再解释所有的步骤。让这成为另一个在实践中巩固知识的机会。

想象一下，用户可以在他们的个人资料中添加一个头像，指定一个登录名，还可以填入传记信息。但有一个条件--它们不能直接输入（所有输入字段都有 Disabled = true参数）；它们必须从文件中加载。

文件采集器

该 Filepicker块可以用来处理AppMaster 中的文件。它在大多数情况下都很好，允许你指定各种设置和选择外观。但使用它的事实本身可能不适合你计划实施的设计。因此，在我们的例子中，我们将使用一个不同的方法，在没有Filepicker ，甚至没有任何明确按钮的情况下创建上传文件的能力。

我们将使用 Container onClick触发器来完成这个任务。对容器或其元素的任何点击都将启动这个业务流程。而我们应该从选择文件开始。要做到这一点，我们将使用 Select Files块。它的特殊性在于，这个块需要用户参与执行。只有在用户选择了文件之后，这个过程才会进行。设置参数 Max files = 99以便能够选择多个文件。

计划是让用户同时提交两个文件。第一个是一个图像，作为头像设置。第二个是一个带有其余数据的Excel (xlsx) 文件。