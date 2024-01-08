AppMaster Web App Designer 认识到提供无缝开发体验的重要性，即使您没有稳定的互联网连接。借助离线工作功能，您可以不间断地继续编辑 Web 应用程序。

离线工作能力如何发挥作用

AppMaster studio 中网页编辑器的离线工作功能旨在自动检测您的互联网连接何时丢失。检测到连接丢失后，构建器会切换到离线模式，使您能够继续处理应用程序。

在离线模式下，对应用程序所做的所有更改都会暂时保存到本地存储中。这可以确保您的进度不会丢失，并且在互联网连接恢复后可以与服务器同步。

❗️请勿在离线工作期间清除浏览器存储，因为这将导致所有本地更改丢失。

自动同步

重新建立互联网连接后，所有离线更改都将自动与服务器同步，并将它们与最新版本的应用程序合并。这样，您就可以确信您的工作是最新的并且在所有设备上保持一致。

即使您关闭浏览器或选项卡，所有更改都将在连接恢复后同步。

☝️冲突解决

更改按照添加的顺序同步，如果发生冲突，则优先考虑后面的更改。离线更改的时间戳由与服务器的同步时间决定。

限制和注意事项

虽然 AppMaster Web App Builder 中的离线工作功能提供了一种在没有互联网连接的情况下继续进行应用程序开发的便捷方法，但仍有一些限制和注意事项需要记住：