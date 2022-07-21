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  • 网络应用程序设计师

带有拖放功能的Vue3网络应用程序的可视化设计器

构建灵活的网络应用，如管理面板和客户门户，驱动共同的后台。快速且无需代码。

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Real Backend
使用Appmaster的强大的SPA

一个带有触发器和动作的完全交互式单页应用程序

Web应用设计器背后的主要想法是让你在几分钟内精确地设计一个管理面板、一个面向客户的界面或一个客户门户。

PostgreSQL and project deployment to cloud service
Build web apps with AppMaster faster
信息技术如何运作

用AppMaster更快地构建网络应用程序

添加新的数据模型并保存模式，AppMaster会自动创建相关的Web应用页面，以减少额外的工作。每个Web应用程序都是由AppMaster.io平台生成的VueJS单页应用程序，并与后端二进制文件一起发布。

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广泛的预装组件选择
广泛的预装组件选择 广泛的预装组件选择

一个庞大的预装组件库有助于将你的应用程序的构建速度提高数倍，并加快页面内容的加载。即使是使用老式浏览器或禁用JS的用户或设备速度较慢的用户也可以访问你的应用程序，这大大改善了你的应用程序的用户体验。

尝试网络应用程序设计师
一个带有触发器和动作的完全交互式单页应用程序（SPA）。
一个带有触发器和动作的完全交互式单页应用程序（SPA）。 一个带有触发器和动作的完全交互式单页应用程序（SPA）。

灵活的业务逻辑编辑器让你可以制作出色的SPA网络应用程序，将其与第三方服务整合，并在没有单行代码的情况下驱动自定义组件行为，并快速管理它们。

建立SPA
每个组件的条件性渲染
每个组件的条件性渲染 每个组件的条件性渲染

有条件的渲染对任何动态网络应用都是必不可少的。在AppMaster中，你可以创建不同的组件来封装你需要的行为。然后，你可以根据你的应用程序的状态，只渲染其中的一部分。

创建网络应用程序
PostgreSQL and project deployment to cloud service
互通性
用模块和API扩展组件库

推送通知、社交认证、电子邮件等--将你的工作流程与数百个应用程序和服务相连接，或通过API以编程方式访问你的内容。

探索整合
使用Vue Router的本地导航
使用Vue Router的本地导航 使用Vue Router的本地导航

Vue的路由是可以使一个应用程序变得可访问和有吸引力。路由是现代单页网络应用程序（SPA）的最强大的功能之一。现代单页应用程序，如Vue应用程序，可以在客户端从一个页面过渡到另一个页面（无需请求服务器），而不需要页面重新加载。

创建网络应用程序
客户端意识到的地域性以及日期和时间值（包括时区）。
客户端意识到的地域性以及日期和时间值（包括时区）。 客户端意识到的地域性以及日期和时间值（包括时区）。

时区和地域支持让我们在用户时区的仪表盘上查看特定时间的数据。当输出带有时区值的时间戳时，它总是从UTC转换到当前的时区，并显示为该时区的当地时间。

建立仪表板
VUE.JS
使用Vue.js和AppMaster.io的单页应用程序

Vue.js已经成为构建单页应用程序的领先框架之一。Vue.js抽象化了许多通常在构建网络应用时涉及的复杂性。

转到网络应用程序生成器

为你的需求建立一个定制的网络应用程序

一个定制的网络应用程序是许多行业实现业务流程自动化的最简单方法。通过Appmaster，建立和启动正确的应用程序，以满足您的目标，超出预期。

销售部
销售部

用强大的数字工具创建强大和可扩展的销售管理工具。

任务跟踪
任务跟踪

用一个应用程序分享你的信息，改善员工的体验。

电子学习
电子学习

用无代码创作工具AppMaster.io构建互动式数字学习内容。

互动内容
互动内容

建立一个吸引人的互动营销监测应用程序，无需任何编码。

阅读客户故事

通过我们的知识库获得指导

请访问我们的知识库，了解完整的指南和视频演练，解释在AppMaster平台上制作应用程序的过程。

网络应用程序 网络应用程序 布局 布局 组成部分 组成部分 商业逻辑 商业逻辑
访问知识库
“我们使用 AppMaster 平台将预算削减了 10 多倍，并在不到 4 周而不是 6 个月的时间内推出了解决方案。” 免费建立应用程序

常见问题

了解更多关于AppMaster Web App Builder和更多关于如何与我们的无代码平台合作的信息。

访问我们的支持中心
一个完整的SPA（单页应用程序）是一个在浏览器中运行的单页应用程序。例如，你的资源的用户门户或管理面板：网站上的博客，一个成熟的CRM等。完成的应用程序有所有的方法来进行适当的用户互动：你可以点击按钮，创建，接收和发送信息，启动业务流程，实现API，并处理结果。
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免费试用 AppMaster ，试用 14 天。当您准备好时，您可以选择合适的付费计划。

移动和网络应用 移动和网络应用
部署和发布 部署和发布
安普斯云 安普斯云
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探索 AppMaster 平台的更多功能

阅读更多有关创建精美 Web 和移动应用程序所需的其他强大的可视化编辑工具的信息，而无需编写任何代码。

移动应用设计师

通过拖放创建本地移动应用程序。个性化应用程序并实时跟踪更改。

移动应用设计师
业务流程编辑器

拖放工具可直观地创建复杂的工作流程以自动化业务流程。

业务流程编辑器
数据库设计器

设计数据库并通过简单的拖放操作创建表之间的关系。

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太容易了
视觉化地创建网络应用程序

用我们直观的、易于使用的工具建立你的SPA，在用户和你的数字产品之间建立有意义的互动。添加按钮、组件并建立令人兴奋的互动线框、应用程序和原型。

探索后端生成器