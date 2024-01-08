实时预览允许用户在将应用程序部署到实时环境之前查看其应用程序的外观和功能。

通过选择部署计划或使用模拟数据，用户可以更准确地了解其应用程序在实时环境中的外观和性能。

🔔 预览不会将您的更改推送到实际应用程序。要将更改发送到已部署的应用程序，请单击 AppMaster Web Designer 中的“推送”按钮，然后按照通常的方式在 AppMaster Studio 中运行项目部署。

运行预览

Web 应用程序预览在新的浏览器选项卡中打开，允许用户在进行更改时实时观察应用程序的外观和功能。要运行预览，请单击右上角的“眼睛”按钮。

在运行预览之前，您需要选择要在界面中显示的数据：

模拟数据

目标部署计划数据

模拟数据

要使用模拟数据运行预览，请单击右上角的“预览”按钮，然后在打开的下拉列表中选择“模拟预览”。

使用模拟数据允许用户创建模拟应用程序版本，并在 UI 设计时添加虚拟数据。这对于测试 UI 非常有用，因为它使用户能够在将应用程序部署到实时环境之前识别应用程序中显示的数据的任何问题。

部署计划数据

要使用部署数据运行预览，请单击右上角的“预览”按钮，然后在打开的下拉列表中选择目标部署计划。

使用实时预览功能时，您可以选择部署方案。它允许用户使用实时环境中使用的实际数据预览他们的应用程序。这尤其有利于依赖于 API 或数据库等外部数据源的应用程序。