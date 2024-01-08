是时候对其进行测试了。让我们继续讨论使用业务流程的部分。让我们创建第一个业务流程并设置其工作的内部逻辑。

通过单击“+ 创建业务流程”，将打开一个模式窗口，其中包含用于创建新业务流程的参数：

进程名称。唯一必填字段。 文件夹。如果有很多业务流程，那么将它们分成组并将它们放在适当的文件夹中会更方便。 描述。一个名称可能不足以完全传达 BP 的目的并揭示其工作的细节。描述字段用于此类信息。 交易模式。如果开关被激活，BP就获得了原子性的属性。这意味着 BP 要么完全执行，要么其各个块都没有执行。如果任何块中发生错误，则先前块引起的所有更改都将被回滚。

数学函数

让我们创建一个接收两个数字的值作为输入的业务流程。让我们对这些数字进行数学运算。我们来计算一下结果：

求和 减法 乘法 分配

除法的结果我们还将四舍五入到小数点后第一位。

结果，我们必须得到 5 个数字，我们将把它们组合成一个数组。这个数组将成为业务流程的结果。

输入变量

一切都从输入开始。有必要确定我们将用来进行数学运算的数字。重要的是要明白，我们并不是在问数字。我们创建具有所需值的变量。这可以与求解学校方程进行比较。 X + Y = Z。所以我们不会设置具体的2个数字，而是抽象的X和Y。将来，它们的确切值可以由任何人设置。

要设置输入值，请选择Start模块。用于设置变量的部分将出现在右侧窗格中。有必要设置它们的名称（我们已经决定它们是X和Y）并选择变量的类型。在第二个模块中，我们讨论了有两种可用于写入数字的选项。 Integer （对于整数数据）和Float （对于浮点数）。在这种情况下，我们不会局限于整数值，因此选择Float类型是正确的。

数学块

下一步是添加数学运算块。它们位于左侧面板上并分为几个部分。您只需选择必要的并将它们拖到工作区即可。首先，我们对数学运算感兴趣，分别需要Sum, Subtract, Multiply和Divide模块。

您可以确保每个块都是一个业务流程的缩影。它必然有一个开始（In）和一个结束（Out），以及输入和输出数据（大多数情况下它们都在那里，但这不是强制性的，有些BP没有它们）。

这些操作将按顺序、一个接一个地执行。有必要建立它们的连接（确定它们的执行顺序）并提交必要的输入数据）。

下一步是对除法结果进行舍入。我们使用Round块（ Round Up或Round Down选项分别可用于向上和向下舍入），我们将除法块的结果作为输入并设置精度。我们感兴趣的是小数点后 1 位，因此我们将Precision参数设置为 1。

中间结果应该是这样的：

值得注意的是，块本身的排列可以是任意的。您可以将它们排成一排，也可以将一个块放在另一个块下面。这仅影响感知的便利性，而不影响业务流程的结果。最主要的是通信线路本身按照正确的顺序设置，并且在块的输入处接收必要的数据。

数组函数

下一步是使用接收到的数据创建一个数组。 Append Array块非常适合此目的。它的任务正是向数组添加一个新元素。输入是一个数组和所需的元素，输出是一个还有 1 个元素的数组。

请注意，无需手动设置数据类型。该块将根据其接收到的输入数据自动调整为所需的类型。如果将Float应用于输入，则输出将自动成为Float数组，不可能意外地将其连接到不兼容的数据类型。

我们要向数组添加 5 个值，因此必须使用Append Array块 5 次。在第一种情况下，仅提供要添加的元素作为输入就足够了。该数组将自动创建。在随后的情况下，元素和我们添加元素的数组本身都必须到达输入。

顺便说一句，在左侧面板中Append Array旁边，您可以看到名称相似的函数。 Prepend Array使新元素成为第一个元素，这与Append不同，后者将元素添加到数组末尾。 Concat Array块用于连接两个数组。

AppMaster 使用许多不同的块。即使课程中没有有关特定块的信息，也不要害怕尝试和使用它们。

要传输最终结果，只需将相应的变量添加到End块即可。在我们的例子中，这是一个Float Array 。

第一个业务流程创建完成！在下一个模块中，我们将了解如何在实践中使用它、提供输入数据并接收结果。