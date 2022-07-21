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  • 投资回报率计算器
Appmaster 自动化投资回报率

无代码自动化投资回报率计算器

使用此 ROI 计算器，您将能够估计通过使用 AppMaster 自动化您的流程工作流可以节省多少，而无需编写任何代码。

开始免费试用
Real AI-generated Backend
真正的 AI 生成的后端

没有人类参与。具有最佳实践的纯代码生成。

Including full source code
包含源代码

我们的 AI 是最好的软件开发人员。从来没有技术债务。给我们一个尝试！

Only visual editing tools
只有可视化编辑工具

没有代码，没有麻烦，没有风险。 AppMaster 会处理好一切。

Developer Partner Program
开发者合作伙伴计划

通过为您的客户创建应用程序来获得奖励。

利用业务流程自动化降低成本
利用业务流程自动化降低成本 利用业务流程自动化降低成本

使用AppMaster实现流程和工作流的自动化已被证明可以减少35%以上的直接成本，将请求和批准周期缩短一半以上，并在不到2个月的时间内实现积极的投资回报。为了帮助您预测潜在的节约，请使用我们的投资回报率计算器来估计您使用AppMaster的潜在节约。

现在就试试吧
过程节约

每项要求的节约

研究表明，使用像AppMaster这样的自动化工作流程解决方案，人工工作流程可以减少60-90%。据估计，考虑到75%的节省，总体上可以节省。

$
IDC报告说，人工处理一个请求的成本是每台75-100美元。
每月总费用（美元）
$ 2,500
年度总成本（美元）
$ 30,000
每年节省的费用(美元) $ 22,500
试试AppMaster
成本节约

工艺成本节约

自动化是成功组织的一个关键战略。拥抱自动化工作流程，提高生产力，节省低价值任务的时间，并释放员工去做更重要的工作。

$
对于手动处理请求的人来说
总分钟数/月
3000
总时数/月
50
劳动力成本/月(美元)
$ 2,500
年劳动成本（美元）
$ 30,000
每年节省的费用(美元) $ 22,500
Output Growth 产出增长
Release of Resources 释放资源
试试AppMaster
生产力提高

生产力的提高

大多数拥有手工工作流程的公司通过使用AppMaster的解决方案，实现了60-90%的节约。由于投资回报率高且起点低，对于任何公司来说，实现流程自动化都是轻而易举的。

%
流程自动化为每位员工节省的时间估计
每小时收益（美元）
$ 5
每周收益（美元）
$ 200
每年的收益（美元）
$ 9,000
激励增长
无限的
每年的总生产力收益（美元）。 $ 90,000
Automated Processes 自动化流程
Savings on Payroll 节省工资
试试AppMaster
为什么是AppMaster？

AppMaster的好处

AppMaster提供了一个无代码平台，通过代码生成加速创建高影响力的生产就绪的服务器、网络和本地移动业务应用程序。

单一后端
单一后端

应用程序是围绕一个单一的后端建立的。例如，2个应用程序（司机和乘客）将在同一个后台工作。

速度
速度

与任何类似的解决方案相比，后端性能高出几十倍。没有技术债务和重构!

任何地方的主机
任何地方的主机

应用程序可以托管在AppMaster云、任何商业云、私有云，甚至完全离线。

源代码
源代码

可以下载生成的应用程序的源代码。我们以每秒22k行的速度生成GoLang的代码。

API文档
API文档

创建和管理对你的API的访问，端点与中间件，并自动生成API文档。

多样性
多样性

你可以创建复杂的后台并单独使用它--将你的开发人员编写的前端连接到它。

免费建立你的应用程序
“我们使用 AppMaster 平台将预算削减了 10 多倍，并在不到 4 周而不是 6 个月的时间内推出了解决方案。” 免费建立应用程序

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