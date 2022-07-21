无代码自动化投资回报率计算器

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使用AppMaster实现流程和工作流的自动化已被证明可以减少35%以上的直接成本，将请求和批准周期缩短一半以上，并在不到2个月的时间内实现积极的投资回报。为了帮助您预测潜在的节约，请使用我们的投资回报率计算器来估计您使用AppMaster的潜在节约。
研究表明，使用像AppMaster这样的自动化工作流程解决方案，人工工作流程可以减少60-90%。据估计，考虑到75%的节省，总体上可以节省。
自动化是成功组织的一个关键战略。拥抱自动化工作流程，提高生产力，节省低价值任务的时间，并释放员工去做更重要的工作。
大多数拥有手工工作流程的公司通过使用AppMaster的解决方案，实现了60-90%的节约。由于投资回报率高且起点低，对于任何公司来说，实现流程自动化都是轻而易举的。
AppMaster提供了一个无代码平台，通过代码生成加速创建高影响力的生产就绪的服务器、网络和本地移动业务应用程序。
应用程序是围绕一个单一的后端建立的。例如，2个应用程序（司机和乘客）将在同一个后台工作。
与任何类似的解决方案相比，后端性能高出几十倍。没有技术债务和重构!
应用程序可以托管在AppMaster云、任何商业云、私有云，甚至完全离线。
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你可以创建复杂的后台并单独使用它--将你的开发人员编写的前端连接到它。