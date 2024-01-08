要开始在 AppMaster 上构建 Web 应用程序，您需要拥有一个经过验证的帐户，并且目标工作区中至少有一个项目。

请在此处阅读我们有关如何创建帐户、工作区和项目的指南。

创建第一个 Web 应用程序

在AppMaster Studio中打开目标项目，然后转到左侧栏的Web 。从 Web 应用程序仪表板中单击“创建应用程序”按钮。

在第一步中，选择适当的模板，或者选择“空白应用程序”选项从头开始，然后单击“下一步”按钮转到下一步。

在第二步中，填写有关您的应用程序的必填信息。

填充字段：

应用程序名称 ：在 AppMaster Studio 中标识它的应用程序名称，并用作标题元标记中的默认值

：在 AppMaster Studio 中标识它的应用程序名称，并用作标题元标记中的默认值 前缀 URL ：Web 应用程序 URL 的一部分，在路由时用作标识符

：Web 应用程序 URL 的一部分，在路由时用作标识符 Favicon ：浏览器选项卡中显示的小图标，可帮助访问者更轻松地找到您的页面

：浏览器选项卡中显示的小图标，可帮助访问者更轻松地找到您的页面 默认应用程序：如果当前项目中的任何 Web 应用程序的服务器上发生错误

☝️注意：项目中只能选择一个应用程序作为默认应用程序

要选择另一个模板，请单击“切换模板”按钮返回到模板库。

现在检查设置并单击“创建”按钮。您可以稍后在 AppMaster Web Designer 的“应用程序设置”部分中更改应用程序设置。

🎉 太棒了！您已经创建了您的第一个 Web 应用程序！构建应用程序后，Web 编辑器将自动打开。

网络应用程序列表

您创建的所有 Web 应用程序将显示在 Web 应用程序列表中。但是，您可以创建的应用程序数量受到您的订阅计划的限制。如果您想增加可用的应用程序数量，则需要升级您的订阅计划。

您可以在 Web 应用程序列表的标题中找到当前创建的和可用的应用程序的数量。此外，标题中的搜索功能允许您快速找到列表中要查找的应用程序。

每个项目卡都包含有关您的应用程序的基本信息，包括：

应用程序图标。 应用名称。 最后更新日期。 上次发布日期和发布应用程序的部署计划。 应用程序可用的 URL 前缀。 用于快速复制您的应用程序 ID 密钥的按钮。 用于快速访问应用程序的所有已发布版本的按钮。 用于附加操作的按钮。

单击应用程序卡 Web 编辑器将打开。

删除应用程序

如果要删除应用程序，请单击应用程序卡上的省略号按钮，然后选择“删除”。

为了避免意外删除，将出现一个确认窗口，要求您在字段中输入要删除的应用程序的确切名称来确认操作。

❗️请注意，此操作不可逆转且无法撤消。