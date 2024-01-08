入门
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查看开始使用 AppMaster Web Designer 的第一步。
要开始在 AppMaster 上构建 Web 应用程序，您需要拥有一个经过验证的帐户，并且目标工作区中至少有一个项目。
创建第一个 Web 应用程序
在AppMaster Studio中打开目标项目，然后转到左侧栏的Web 。从 Web 应用程序仪表板中单击“创建应用程序”按钮。
在第一步中，选择适当的模板，或者选择“空白应用程序”选项从头开始，然后单击“下一步”按钮转到下一步。
在第二步中，填写有关您的应用程序的必填信息。
填充字段：
- 应用程序名称：在 AppMaster Studio 中标识它的应用程序名称，并用作标题元标记中的默认值
- 前缀 URL ：Web 应用程序 URL 的一部分，在路由时用作标识符
- Favicon ：浏览器选项卡中显示的小图标，可帮助访问者更轻松地找到您的页面
- 默认应用程序：如果当前项目中的任何 Web 应用程序的服务器上发生错误
☝️注意：项目中只能选择一个应用程序作为默认应用程序
要选择另一个模板，请单击“切换模板”按钮返回到模板库。
现在检查设置并单击“创建”按钮。您可以稍后在 AppMaster Web Designer 的“应用程序设置”部分中更改应用程序设置。
🎉 太棒了！您已经创建了您的第一个 Web 应用程序！构建应用程序后，Web 编辑器将自动打开。
网络应用程序列表
您创建的所有 Web 应用程序将显示在 Web 应用程序列表中。但是，您可以创建的应用程序数量受到您的订阅计划的限制。如果您想增加可用的应用程序数量，则需要升级您的订阅计划。
您可以在 Web 应用程序列表的标题中找到当前创建的和可用的应用程序的数量。此外，标题中的搜索功能允许您快速找到列表中要查找的应用程序。
每个项目卡都包含有关您的应用程序的基本信息，包括：
- 应用程序图标。
- 应用名称。
- 最后更新日期。
- 上次发布日期和发布应用程序的部署计划。
- 应用程序可用的 URL 前缀。
- 用于快速复制您的应用程序 ID 密钥的按钮。
- 用于快速访问应用程序的所有已发布版本的按钮。
- 用于附加操作的按钮。
单击应用程序卡 Web 编辑器将打开。
删除应用程序
如果要删除应用程序，请单击应用程序卡上的省略号按钮，然后选择“删除”。
为了避免意外删除，将出现一个确认窗口，要求您在字段中输入要删除的应用程序的确切名称来确认操作。
❗️请注意，此操作不可逆转且无法撤消。
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