Erstellung von Geschäftsprozessen

Es ist Zeit, es auf die Probe zu stellen. Fahren wir mit dem Abschnitt über die Arbeit mit Geschäftsprozessen fort. Lassen Sie uns den ersten Geschäftsprozess erstellen und die interne Logik seiner Arbeit einrichten.

Durch Klicken auf „+ Geschäftsprozess erstellen“ öffnet sich ein modales Fenster mit Parametern zum Erstellen eines neuen Geschäftsprozesses:

Prozessname. Das einzige erforderliche Feld. Ordner. Wenn es viele Geschäftsprozesse gibt, ist es bequemer, sie in Gruppen aufzuteilen und in den entsprechenden Ordnern abzulegen. Beschreibung. Ein Name reicht möglicherweise nicht aus, um den Zweck der BP vollständig zu vermitteln und die Einzelheiten ihrer Arbeit offenzulegen. Für solche Informationen ist das Beschreibungsfeld vorgesehen. Transaktionsmodus. Wird der Schalter aktiviert, erhält das BP die Eigenschaft der Atomizität. Dies bedeutet, dass der BP entweder vollständig ausgeführt wird oder keiner seiner einzelnen Blöcke ausgeführt wird. Wenn in einem Block ein Fehler auftritt, werden alle durch vorherige Blöcke verursachten Änderungen rückgängig gemacht.

Mathematische Funktionen

Erstellen wir einen Geschäftsprozess, der die Werte zweier Zahlen als Eingabe empfängt. Lassen Sie uns mathematische Operationen mit diesen Zahlen durchführen. Berechnen wir die Ergebnisse von:

Summe Subtraktion Multiplikation Aufteilung

Das Ergebnis der Division runden wir zusätzlich auf die erste Dezimalstelle auf.

Als Ergebnis müssen wir 5 Zahlen erhalten, die wir zu einem Array kombinieren. Es ist dieses Array, das zum Ergebnis des Geschäftsprozesses wird.

Eingabevariablen

Alles beginnt mit der Eingabe. Es ist notwendig, die Zahlen zu bestimmen, mit denen wir mathematische Operationen durchführen. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht nach Zahlen als solchen fragen. Wir erstellen Variablen, die die erforderlichen Werte annehmen. Dies kann mit dem Lösen von Schulgleichungen verglichen werden. X + Y = Z. Wir werden also keine konkreten 2 Zahlen festlegen, sondern abstrakte X und Y. In Zukunft kann jeder ihren genauen Wert festlegen.

Um die Eingabewerte festzulegen, wählen Sie den Start aus. Im rechten Bereich erscheint ein Abschnitt zum Festlegen von Variablen. Es ist notwendig, ihre Namen festzulegen (wir haben bereits entschieden, dass es sich um X und Y handelt) und den Typ der Variablen auszuwählen. Im zweiten Modul haben wir besprochen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, Zahlen zu schreiben. Integer (für Ganzzahldaten) und Float (für Gleitkommazahlen). In diesem Fall sind wir nicht auf ganzzahlige Werte beschränkt, daher ist es richtig, den Float Typ zu wählen.

Mathe-Blöcke

Der nächste Schritt besteht darin, Blöcke mathematischer Operationen hinzuzufügen. Sie befinden sich im linken Bereich und sind in Abschnitte unterteilt. Sie müssen nur die erforderlichen auswählen und in den Arbeitsbereich ziehen. Zunächst interessieren uns mathematische Operationen bzw. wir benötigen die Blöcke Sum, Subtract, Multiply und Divide .

Sie können sicherstellen, dass jeder Block ein kleiner Geschäftsprozess ist. Es hat notwendigerweise einen Anfang (In) und ein Ende (Out) sowie Eingabe- und Ausgabedaten (meistens sind sie vorhanden, aber das ist nicht zwingend, es gibt BPs ohne diese).

Die Vorgänge werden nacheinander ausgeführt. Es ist notwendig, ihre Verbindung herzustellen (die Reihenfolge ihrer Ausführung festzulegen) und die erforderlichen Eingabedaten einzureichen).

Der nächste Schritt besteht darin, das Divisionsergebnis zu runden. Wir verwenden den Round Block (zum Auf- bzw. Abrunden sind die Optionen Round Up oder Round Down möglich), wir geben das Ergebnis aus dem Divisionsblock als Eingabe ein und legen die Genauigkeit fest. Da wir an einer Dezimalstelle interessiert sind, setzen wir den Precision auf 1.

Das Zwischenergebnis sollte etwa so aussehen:

Es ist zu beachten, dass die Anordnung der Blöcke selbst beliebig sein kann. Sie können sie in einer Reihe anordnen, Sie können einen Block unter einen anderen legen. Dies beeinträchtigt nur die Bequemlichkeit der Wahrnehmung, nicht jedoch das Ergebnis des Geschäftsprozesses. Die Hauptsache ist, dass die Kommunikationsleitungen selbst in der richtigen Reihenfolge eingestellt sind und die notwendigen Daten am Eingang der Blöcke ankommen.

Array-Funktionen

Der nächste Schritt besteht darin, ein Array mit den empfangenen Daten zu erstellen. Der Append Array Block ist hierfür ideal. Seine Aufgabe besteht genau darin, dem Array ein neues Element hinzuzufügen. Die Eingabe ist ein Array und das erforderliche Element, die Ausgabe ist ein Array mit einem weiteren Element.

Beachten Sie, dass der Datentyp nicht manuell festgelegt werden muss. Der Block passt sich automatisch an den erforderlichen Typ an, abhängig davon, welche Daten er als Eingabe erhält. Wenn Sie Float auf die Eingabe anwenden, ist die Ausgabe automatisch ein Float -Array. Es ist nicht möglich, es versehentlich mit einem inkompatiblen Datentyp zu verbinden.

Wir fügen dem Array 5 Werte hinzu, daher muss der Append Array Block fünfmal verwendet werden. Im ersten Fall reicht es aus, nur das hinzuzufügende Element als Eingabe bereitzustellen. Das Array wird automatisch erstellt. In späteren Fällen müssen sowohl das Element als auch das Array selbst, zu dem wir das Element hinzufügen, zur Eingabe gelangen.

Übrigens können Sie im linken Bereich neben Append Array Funktionen mit ähnlichen Namen sehen. Prepend Array macht das neue Element zum allerersten, und dies unterscheidet sich von Append , das ein Element am Ende des Arrays hinzufügt. Der Concat Array Block wird zum Verketten zweier Arrays verwendet.

AppMaster verwendet viele verschiedene Blöcke. Scheuen Sie sich nicht, zu experimentieren und sie alle zu verwenden, auch wenn es im Kurs keine Informationen zu einem bestimmten Block gab.

Um das Endergebnis zu übertragen, muss nur noch die entsprechende Variable zum End hinzugefügt werden. In unserem Fall ist dies ein Float Array .

Die Erstellung des ersten Geschäftsprozesses ist abgeschlossen! Im nächsten Modul werden wir verstehen, wie man es in der Praxis nutzt, Eingabedaten liefert und ein Ergebnis erhält.