Tworzenie procesów biznesowych

Nadszedł czas, aby poddać je próbie. Przejdźmy do rozdziału poświęconego pracy z procesami biznesowymi. Utwórzmy pierwszy proces biznesowy i ustawmy wewnętrzną logikę jego pracy.

Klikając na "+ Utwórz proces biznesowy" otworzy się okno modalne z parametrami tworzenia nowego procesu biznesowego:

Nazwa procesu. Jedyne wymagane pole. Folder. Jeśli istnieje wiele procesów biznesowych, wówczas wygodniej jest podzielić je na grupy i umieścić w odpowiednich folderach. Opis. Jedna nazwa może nie wystarczyć, aby w pełni oddać cel BP i ujawnić szczegóły jego pracy. Pole opis przeznaczone jest właśnie na takie informacje. Tryb transakcji. Jeśli przełącznik ten jest aktywny, BP nabywa właściwość atomowości. Oznacza to, że BP jest albo w pełni wykonywany, albo nie jest wykonywany żaden z jego poszczególnych bloków. Jeśli w którymś z bloków wystąpi błąd, to wszystkie zmiany spowodowane przez poprzednie bloki zostaną cofnięte.

Funkcje matematyczne

Stwórzmy proces biznesowy, który otrzymuje wartości dwóch liczb jako dane wejściowe. Wykonajmy operacje matematyczne z tymi liczbami. Obliczmy wyniki:

Sumowanie Odejmowanie Mnożenie Dzielenie

Wynik dzielenia dodatkowo zaokrąglimy do pierwszego miejsca po przecinku.

W efekcie będziemy musieli otrzymać 5 liczb, które połączymy w tablicę. To właśnie ta tablica stanie się wynikiem procesu biznesowego.

Zmienne wejściowe

Wszystko zaczyna się od zmiennych wejściowych. Konieczne jest określenie liczb, z którymi będziemy wykonywać operacje matematyczne. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie zadajemy liczb jako takich. Tworzymy zmienne, które przyjmują wymagane wartości. Można to porównać do rozwiązywania szkolnych równań. X + Y = Z. Nie będziemy więc ustawiać konkretnych 2 liczb, ale abstrakcyjne X i Y. W przyszłości ich dokładną wartość może ustawić każdy.

Aby ustawić wartości wejściowe, należy wybrać blok Start. W prawym okienku pojawi się sekcja do ustawiania zmiennych. Należy ustawić ich nazwy (ustaliliśmy już, że będą to X i Y) oraz wybrać typ zmiennych. W drugim module omawialiśmy, że przy zapisie liczb dostępne są dwie opcje. Integer (dla danych całkowitych) oraz Float (dla liczb zmiennoprzecinkowych). W tym przypadku nie będziemy ograniczać się do wartości całkowitych, więc poprawne będzie wybranie typu Float.

Bloki matematyczne

Kolejnym krokiem jest dodanie bloków operacji matematycznych. Znajdują się one na lewym panelu i są podzielone na sekcje. Wystarczy wybrać potrzebne i przeciągnąć je na obszar roboczy. Przede wszystkim interesują nas operacje matematyczne, odpowiednio potrzebujemy bloków Sum, Subtract, Multiply i Divide.

Można się upewnić, że każdy blok jest procesem biznesowym w miniaturze. Koniecznie ma początek (In) i koniec (Out), a także dane wejściowe i wyjściowe (najczęściej są, ale nie jest to obowiązkowe, istnieją BP bez nich).

Operacje będą wykonywane sekwencyjnie, jedna po drugiej. Konieczne jest ustalenie ich powiązania (określenie kolejności ich wykonywania) oraz przekazanie niezbędnych danych wejściowych).

Kolejnym krokiem jest zaokrąglenie wyniku dzielenia. Korzystamy z bloku Round ( możliwe są opcjeRound Up lub Round Down odpowiednio dla zaokrąglania w górę i w dół), jako dane wejściowe podajemy wynik z bloku dzielenia i ustawiamy dokładność. Interesuje nas 1 miejsce po przecinku, więc parametr Precision ustawiamy na 1.

Wynik pośredni powinien wyglądać coś takiego:

Warto zauważyć, że samo ułożenie bloków może być dowolne. Można je ustawić w rzędzie, można umieścić jeden klocek pod drugim. Wpływa to jedynie na wygodę postrzegania, ale nie na wynik procesu biznesowego. Najważniejsze jest to, że same linie komunikacyjne są ustawione w odpowiedniej kolejności, a niezbędne dane są odbierane na wejściu bloków.

Funkcje tablicowe

Kolejnym krokiem jest stworzenie tablicy z otrzymanymi danymi. Idealnie nadaje się do tego blok Append Array. Jego zadaniem jest właśnie dodanie nowego elementu do tablicy. Wejściem jest tablica i wymagany element, wyjściem - tablica z 1 dodatkowym elementem.

Zauważ, że nie ma potrzeby ręcznego ustawiania typu danych. Blok automatycznie dostosuje się do wymaganego typu, w zależności od tego, jakie dane otrzyma jako wejście. Jeśli zastosujesz Float do wejścia, to wyjście będzie automatycznie tablicą Float, nie będzie możliwe przypadkowe podłączenie jej do niezgodnego typu danych.

Do tablicy dodajemy 5 wartości, więc blok Append Array musi być użyty 5 razy. W pierwszym przypadku wystarczy dostarczyć jako wejście tylko element, który ma być dodany. Tablica zostanie utworzona automatycznie. W kolejnych przypadkach na wejście musi trafić zarówno element, jak i sama tablica, do której dodajemy element.

Przy okazji, w lewym panelu, obok Append Array, można zobaczyć funkcje o podobnych nazwach. Prepend Array sprawia, że nowy element jest pierwszym, a to różni się od Append, który dodaje element na koniec tablicy. Blok Concat Array służy do konkatenacji dwóch tablic.

AppMaster używa wielu różnych bloków. Nie bój się eksperymentować i używać ich wszystkich, nawet jeśli w ramach kursu nie było informacji o konkretnym bloku.

Aby przekazać ostateczny wynik, pozostaje tylko dodać odpowiednią zmienną do bloku End. W naszym przypadku jest to Float Array.

Tworzenie pierwszego procesu biznesowego zostało zakończone! W następnym module zrozumiemy, jak wykorzystać go w praktyce, dostarczyć dane wejściowe i otrzymać wynik.