Creatie van bedrijfsprocessen

Het is tijd om de proef op de som te nemen. Laten we overgaan naar het gedeelte over het werken met bedrijfsprocessen. Laten we het eerste bedrijfsproces aanmaken en de interne logica ervan instellen.

Door te klikken op "+ Bedrijfsproces aanmaken" wordt een modaal venster geopend met parameters voor het aanmaken van een nieuw bedrijfsproces:

Procesnaam. Het enige verplichte veld. Map. Als er veel bedrijfsprocessen zijn, dan is het handiger om ze in groepen te verdelen en ze in de juiste mappen te plaatsen. Beschrijving. Een naam is misschien niet genoeg om het doel van het BP volledig over te brengen en de details van het werk te onthullen. Het veld Beschrijving is bedoeld voor dergelijke informatie. Transactiemodus. Als de schakelaar is geactiveerd, krijgt de BP de eigenschap van atomiciteit. Dit betekent dat de BP ofwel volledig wordt uitgevoerd, ofwel dat geen van de afzonderlijke blokken wordt uitgevoerd. Als er een fout optreedt in een blok, dan worden alle wijzigingen die door eerdere blokken zijn veroorzaakt, teruggedraaid.

Wiskundige functies

Laten we een bedrijfsproces maken dat de waarden van twee getallen als invoer krijgt. Laten we wiskundige bewerkingen uitvoeren met deze getallen. Laten we de resultaten berekenen van:

Optelling Aftrekken Vermenigvuldiging Verdeling

Het resultaat van de deling ronden we bovendien af op de eerste decimaal.

Daardoor krijgen we 5 getallen, die we samenvoegen tot een matrix. Deze matrix wordt het resultaat van het bedrijfsproces.

Invoervariabelen

Het begint allemaal met invoer. Het is noodzakelijk om de getallen te bepalen waarmee we wiskundige bewerkingen zullen uitvoeren. Het is belangrijk te begrijpen dat we geen getallen als zodanig vragen. We creëren variabelen die de vereiste waarden aannemen. Dit is te vergelijken met het oplossen van schoolvergelijkingen. X + Y = Z. We stellen dus geen specifieke 2 getallen in, maar abstracte X en Y. Hun exacte waarde kan in de toekomst door iedereen worden ingesteld.

Om de invoerwaarden in te stellen selecteert u het blok Start. In het rechterdeelvenster verschijnt een sectie voor het instellen van variabelen. Het is noodzakelijk hun namen in te stellen (we hebben al besloten dat ze X en Y zullen zijn) en het type variabelen te selecteren. In de tweede module hebben we besproken dat er twee mogelijkheden zijn voor het schrijven van getallen. Integer (voor gehele getallen) en Float (voor drijvende-kommagetallen). In dit geval gaan we ons niet beperken tot gehele getallen, dus is het correct om het type Float te kiezen.

Wiskundige blokken

De volgende stap is het toevoegen van blokken met wiskundige bewerkingen. Ze bevinden zich in het linkerpaneel en zijn verdeeld in secties. U hoeft alleen maar de nodige te selecteren en ze naar het werkblad te slepen. Allereerst zijn we geïnteresseerd in wiskundige bewerkingen, respectievelijk hebben we de blokken Sum, Subtract, Multiply en Divide nodig.

Elk blok is een bedrijfsproces in het klein. Het heeft noodzakelijkerwijs een begin (In) en een eind (Out), alsmede invoer- en uitvoergegevens (meestal zijn die er, maar dit is niet verplicht, er zijn BP's zonder).

De bewerkingen worden na elkaar uitgevoerd. Het is noodzakelijk hun verbinding tot stand te brengen (de volgorde van hun uitvoering te bepalen) en de nodige invoergegevens in te dienen).

De volgende stap is het afronden van het delingsresultaat. We gebruiken het blok Round (Round Up of Round Down opties zijn mogelijk voor afronding naar boven en naar beneden, respectievelijk), we voeren het resultaat van het delingsblok in als input en stellen de nauwkeurigheid in. We zijn geïnteresseerd in 1 decimaal, dus stellen we de parameter Precision in op 1.

Het tussenresultaat zou er ongeveer zo uit moeten zien:

Het is vermeldenswaard dat de opstelling van de blokken zelf om het even welke kan zijn. Je kunt ze op een rij zetten, je kunt het ene blok onder het andere plaatsen. Dit beïnvloedt alleen het gemak van de waarneming, maar niet het resultaat van het bedrijfsproces. Het belangrijkste is dat de communicatielijnen zelf in de juiste volgorde staan, en dat de benodigde gegevens worden ontvangen bij de ingang van de blokken.

Array-functies

De volgende stap is het maken van een array met de ontvangen gegevens. Het blok Append Array is hiervoor ideaal. Zijn taak is precies het toevoegen van een nieuw element aan de array. De input is een array en het gewenste element, de output is een array met 1 extra element.

Merk op dat het niet nodig is om handmatig het gegevenstype in te stellen. Het blok zal zich automatisch aanpassen aan het vereiste type, afhankelijk van de gegevens die het als invoer ontvangt. Als u Float toepast op de invoer, dan zal de uitvoer automatisch een array zijn van Float, het zal niet mogelijk zijn om het per ongeluk te verbinden met een incompatibel gegevenstype.

We voegen 5 waarden toe aan de array, dus het blok Append Array moet 5 keer worden gebruikt. In het eerste geval is het voldoende om alleen het toe te voegen element als invoer mee te geven. De array wordt automatisch aangemaakt. In volgende gevallen moeten zowel het element als de array zelf, waaraan we het element toevoegen, bij de invoer komen.

Overigens ziet u in het linkerpaneel, naast Append Array, functies met vergelijkbare namen. Prepend Array maakt het nieuwe element het allereerste, en dat is anders dan Append, dat een element toevoegt aan het einde van de array. Het blok Concat Array wordt gebruikt om twee arrays aan elkaar te rijgen.

AppMaster gebruikt veel verschillende blokken. Wees niet bang om te experimenteren en ze allemaal te gebruiken, zelfs als er binnen de cursus geen informatie was over een specifiek blok.

Om het eindresultaat over te brengen, hoeft alleen nog maar de bijbehorende variabele te worden toegevoegd aan het blok End. In ons geval is dat een Float Array.

De creatie van het eerste bedrijfsproces is voltooid! In de volgende module zullen we begrijpen hoe we het in de praktijk kunnen gebruiken, invoergegevens leveren en een resultaat ontvangen.