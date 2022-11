Creazione di processi aziendali

È ora di metterlo alla prova. Passiamo alla sezione dedicata al lavoro con i processi aziendali. Creiamo il primo processo aziendale e impostiamo la logica interna del suo funzionamento.

Facendo clic su "+ Crea processo aziendale", si aprirà una finestra modale con i parametri per la creazione di un nuovo processo aziendale:

Nome del processo. L'unico campo obbligatorio. Cartella. Se ci sono molti processi aziendali, è più conveniente suddividerli in gruppi e collocarli nelle cartelle appropriate. Descrizione. Un nome può non essere sufficiente a trasmettere pienamente lo scopo del BP e a rivelare i dettagli del suo lavoro. Il campo della descrizione è destinato a queste informazioni. Modalità di transazione. Se l'interruttore è attivato, il BP acquisisce la proprietà di atomicità. Ciò significa che il BP o viene eseguito completamente o non viene eseguito nessuno dei suoi singoli blocchi. Se si verifica un errore in un blocco qualsiasi, tutte le modifiche causate dai blocchi precedenti vengono annullate.

Funzioni matematiche

Creiamo un processo aziendale che riceve in ingresso i valori di due numeri. Eseguiamo operazioni matematiche con questi numeri. Calcoliamo i risultati di:

Somma Sottrazione Moltiplicazione Divisione

Il risultato della divisione sarà inoltre arrotondato alla prima cifra decimale.

Di conseguenza, dovremo ottenere 5 numeri, che combineremo in un array. Questo array diventerà il risultato del processo aziendale.

Variabili di input

Tutto inizia con l'input. È necessario determinare i numeri con i quali eseguiremo le operazioni matematiche. È importante capire che non chiediamo i numeri in quanto tali. Creiamo delle variabili che assumono i valori richiesti. Questo può essere paragonato alla risoluzione di equazioni scolastiche. X + Y = Z. Quindi non imposteremo 2 numeri specifici, ma X e Y astratti. In futuro, il loro valore esatto potrà essere impostato da chiunque.

Per impostare i valori di ingresso, selezionare il blocco Start. Nel riquadro di destra apparirà una sezione per l'impostazione delle variabili. È necessario impostare i loro nomi (abbiamo già deciso che saranno X e Y) e selezionare il tipo di variabili. Nel secondo modulo abbiamo visto che ci sono due opzioni disponibili per la scrittura dei numeri. Integer (per i dati interi) e Float (per i numeri in virgola mobile). In questo caso, non ci limiteremo ai valori interi, quindi sarà corretto scegliere il tipo Float.

Blocchi matematici

Il passo successivo consiste nell'aggiungere blocchi di operazioni matematiche. Si trovano nel pannello di sinistra e sono divisi in sezioni. È sufficiente selezionare quelli necessari e trascinarli nell'area di lavoro. Prima di tutto, ci interessano le operazioni matematiche, rispettivamente i blocchi Sum, Subtract, Multiply e Divide.

Si può fare in modo che ogni blocco sia un processo aziendale in miniatura. Ha necessariamente un inizio (In) e una fine (Out), oltre a dati di ingresso e di uscita (il più delle volte sono presenti, ma non è obbligatorio, ci sono BP che ne sono privi).

Le operazioni verranno eseguite in sequenza, una dopo l'altra. È necessario stabilire il loro collegamento (determinare l'ordine di esecuzione) e inviare i dati di input necessari.)

Il passo successivo consiste nell'arrotondare il risultato della divisione. Utilizziamo il blocco Round (sono possibili le opzioniRound Up o Round Down per arrotondare rispettivamente per eccesso e per difetto), diamo in ingresso il risultato del blocco di divisione e impostiamo la precisione. A noi interessa una sola cifra decimale, quindi impostiamo il parametro Precision su 1. Il risultato intermedio dovrebbe essere simile a questo.

Il risultato intermedio dovrebbe essere simile a questo:

Vale la pena notare che la disposizione dei blocchi può essere qualsiasi. Si possono allineare in fila, si può mettere un blocco sotto l'altro. Questo influisce solo sulla comodità della percezione, ma non sul risultato del processo aziendale. L'importante è che le linee di comunicazione siano disposte nell'ordine corretto e che i dati necessari siano ricevuti all'ingresso dei blocchi.

Funzioni di array

Il passo successivo consiste nel creare un array con i dati ricevuti. Il blocco Append Array è ideale per questo scopo. Il suo compito è proprio quello di aggiungere un nuovo elemento all'array. L'ingresso è un array e l'elemento richiesto, l'uscita è un array con 1 elemento in più.

Si noti che non è necessario impostare manualmente il tipo di dati. Il blocco si regolerà automaticamente sul tipo richiesto, a seconda dei dati ricevuti in ingresso. Se si applica Float all'ingresso, l'uscita sarà automaticamente un array di Float, non sarà possibile collegarlo accidentalmente a un tipo di dati incompatibile.

Stiamo aggiungendo 5 valori all'array, quindi il blocco Append Array deve essere utilizzato 5 volte. Nel primo caso, è sufficiente fornire come input solo l'elemento da aggiungere. L'array verrà creato automaticamente. Nei casi successivi, sia l'elemento che l'array stesso, a cui si aggiunge l'elemento, devono arrivare in input.

A proposito, nel pannello di sinistra, accanto a Append Array, si possono vedere funzioni con nomi simili. Prepend Array rende il nuovo elemento il primo, a differenza di Append, che aggiunge un elemento alla fine dell'array. Il blocco Concat Array viene utilizzato per concatenare due array.

AppMaster utilizza molti blocchi diversi. Non abbiate paura di sperimentare e di usarli tutti, anche se nel corso non ci sono informazioni su un blocco specifico.

Per trasferire il risultato finale, non resta che aggiungere al blocco End la variabile corrispondente. Nel nostro caso, si tratta di Float Array.

La creazione del primo processo aziendale è terminata! Nel prossimo modulo capiremo come utilizzarlo nella pratica, fornendo dati di input e ricevendo un risultato.