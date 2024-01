Criação de processos de negócios

É hora de colocá-lo à prova. Vamos passar para a seção sobre como trabalhar com processos de negócios. Vamos criar o primeiro processo de negócio e configurar a lógica interna do seu trabalho.

Ao clicar em “+ Criar processo de negócio”, será aberta uma janela modal com parâmetros para criação de um novo processo de negócio:

Nome do processo. O único campo obrigatório. Pasta. Se houver muitos processos de negócios, é mais conveniente dividi-los em grupos e colocá-los nas pastas apropriadas. Descrição. Um nome pode não ser suficiente para transmitir plenamente o propósito da BP e revelar os detalhes do seu trabalho. O campo de descrição destina-se a tais informações. Modo de transação. Se a chave for acionada, o BP adquire a propriedade de atomicidade. Isso significa que o BP foi totalmente executado ou nenhum de seus blocos individuais foi executado. Se ocorrer um erro em qualquer bloco, todas as alterações causadas pelos blocos anteriores serão revertidas.

Funções matemáticas

Vamos criar um processo de negócio que receba os valores de dois números como entrada. Vamos realizar operações matemáticas com esses números. Vamos calcular os resultados de:

Soma Subtração Multiplicação Divisão

O resultado da divisão também será arredondado para a primeira casa decimal.

Como resultado, teremos que obter 5 números, que combinaremos em um array. É essa matriz que se tornará o resultado do processo de negócio.

Variáveis ​​de entrada

Tudo começa com a entrada. É necessário determinar os números com os quais realizaremos operações matemáticas. É importante compreender que não estamos perguntando números como tais. Criamos variáveis ​​que assumem os valores necessários. Isso pode ser comparado à resolução de equações escolares. X + Y = Z. Portanto, não definiremos 2 números específicos, mas X e Y abstratos. No futuro, seu valor exato poderá ser definido por qualquer pessoa.

Para definir os valores de entrada, selecione o bloco Start . Uma seção para definir variáveis ​​aparecerá no painel direito. É necessário definir seus nomes (já decidimos que serão X e Y) e selecionar o tipo de variáveis. No segundo módulo, discutimos que existem duas opções disponíveis para escrever números. Integer (para dados inteiros) e Float (para números de ponto flutuante). Neste caso não nos limitaremos a valores inteiros, portanto será correto escolher o tipo Float .

Blocos Matemáticos

A próxima etapa é adicionar blocos de operações matemáticas. Eles estão localizados no painel esquerdo e divididos em seções. Você só precisa selecionar os necessários e arrastá-los para a área de trabalho. Em primeiro lugar, estamos interessados ​​em operações matemáticas, respectivamente, precisamos dos blocos Sum, Subtract, Multiply e Divide .

Você pode ter certeza de que cada bloco é um processo de negócios em miniatura. Tem necessariamente um começo (In) e um fim (Out), bem como dados de entrada e saída (na maioria das vezes eles estão lá, mas isso não é obrigatório, existem BPs sem eles).

As operações serão realizadas sequencialmente, uma após a outra. É necessário estabelecer a sua ligação (determinar a ordem da sua execução) e submeter os dados de entrada necessários).

O próximo passo é arredondar o resultado da divisão. Usamos o bloco Round (as opções Round Up ou Round Down são possíveis para arredondar para cima e para baixo, respectivamente), alimentamos o resultado do bloco de divisão como entrada e definimos a precisão. Estamos interessados ​​em 1 casa decimal, então definimos o parâmetro Precision como 1.

O resultado intermediário deve ser algo assim:

É importante notar que a própria disposição dos blocos pode ser qualquer. Você pode alinhá-los em uma linha, pode colocar um bloco embaixo do outro. Isso afeta apenas a facilidade de percepção, mas não o resultado do processo de negócios. O principal é que as próprias linhas de comunicação sejam configuradas na ordem correta e os dados necessários sejam recebidos na entrada dos blocos.

Funções de matriz

O próximo passo é criar um array com os dados recebidos. O bloco Append Array é ideal para isso. Sua tarefa é justamente adicionar um novo elemento ao array. A entrada é um array e o elemento necessário, a saída é um array com mais 1 elemento.

Observe que não há necessidade de definir manualmente o tipo de dados. O bloco se ajustará automaticamente ao tipo necessário, dependendo dos dados que receber como entrada. Se você aplicar Float à entrada, a saída será automaticamente um array de Float , não será possível conectá-lo acidentalmente a um tipo de dados incompatível.

Estamos adicionando 5 valores ao array, então o bloco Append Array deve ser usado 5 vezes. No primeiro caso, basta fornecer apenas o elemento a ser adicionado como entrada. A matriz será criada automaticamente. Nos casos subsequentes, tanto o elemento quanto o próprio array, ao qual adicionamos o elemento, devem chegar à entrada.

A propósito, no painel esquerdo, próximo a Append Array , você pode ver funções com nomes semelhantes. Prepend Array torna o novo elemento o primeiro, e isso é diferente de Append , que adiciona um elemento ao final do array. O bloco Concat Array é usado para concatenar dois arrays.

AppMaster usa muitos blocos diferentes. Não tenha medo de experimentar e utilizar todos, mesmo que não haja informações sobre um bloco específico do curso.

Para transferir o resultado final, resta apenas adicionar a variável correspondente ao bloco End . No nosso caso, este é um Float Array .

A criação do primeiro processo de negócio está concluída! No próximo módulo entenderemos como utilizá-lo na prática, fornecer dados de entrada e receber um resultado.