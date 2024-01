Création de processus métier

Il est temps de le tester. Passons à la section sur l'utilisation des processus métier. Créons le premier processus métier et mettons en place la logique interne de son travail.

En cliquant sur « + Créer un processus métier », une fenêtre modale s'ouvrira avec les paramètres de création d'un nouveau processus métier :

Nom du processus. Le seul champ obligatoire. Dossier. S'il existe de nombreux processus métier, il est alors plus pratique de les diviser en groupes et de les placer dans les dossiers appropriés. Description. Un seul nom ne suffit peut-être pas à exprimer pleinement l’objectif du BP et à révéler les détails de son travail. Le champ de description est destiné à ces informations. Mode transactionnel. Si l'interrupteur est activé, le BP acquiert la propriété d'atomicité. Cela signifie que le BP est entièrement exécuté ou qu'aucun de ses blocs individuels n'est exécuté. Si une erreur se produit dans un bloc, toutes les modifications causées par les blocs précédents seront annulées.

Fonctions mathématiques

Créons un processus métier qui reçoit les valeurs de deux nombres en entrée. Effectuons des opérations mathématiques avec ces nombres. Calculons les résultats de :

Addition Soustraction Multiplication Division

Nous arrondirons également le résultat de la division à la première décimale.

En conséquence, nous devrons obtenir 5 nombres, que nous combinerons dans un tableau. C'est ce tableau qui deviendra le résultat du processus métier.

Variables d'entrée

Tout commence par la saisie. Il faut déterminer les nombres avec lesquels on va effectuer des opérations mathématiques. Il est important de comprendre que nous ne demandons pas de chiffres en tant que tels. Nous créons des variables qui prennent les valeurs requises. Cela peut être comparé à la résolution d’équations scolaires. X + Y = Z. Nous ne définirons donc pas 2 nombres spécifiques, mais abstraits X et Y. À l'avenir, leur valeur exacte pourra être définie par n'importe qui.

Pour définir les valeurs d'entrée, sélectionnez le bloc Start . Une section permettant de définir les variables apparaîtra dans le volet de droite. Il faut définir leurs noms (nous avons déjà décidé qu'ils seront X et Y) et sélectionner le type de variables. Dans le deuxième module, nous avons expliqué qu'il existe deux options disponibles pour écrire des nombres. Integer (pour les données entières) et Float (pour les nombres à virgule flottante). Dans ce cas, nous n'allons pas nous limiter aux valeurs entières, il sera donc correct de choisir le type Float .

Blocs mathématiques

L'étape suivante consiste à ajouter des blocs d'opérations mathématiques. Ils sont situés sur le panneau de gauche et divisés en sections. Il vous suffit de sélectionner ceux nécessaires et de les faire glisser vers l'espace de travail. Tout d'abord, nous nous intéressons aux opérations mathématiques, respectivement, nous avons besoin des blocs Sum, Subtract, Multiply et Divide .

Vous pouvez vous assurer que chaque bloc est un processus métier en miniature. Il a forcément un début (In) et une fin (Out), ainsi que des données d'entrée et de sortie (le plus souvent elles sont là, mais ce n'est pas obligatoire, il existe des BP sans elles).

Les opérations seront effectuées séquentiellement, les unes après les autres. Il est nécessaire d'établir leur connexion (déterminer l'ordre de leur exécution) et de soumettre les données d'entrée nécessaires).

L'étape suivante consiste à arrondir le résultat de la division. Nous utilisons le bloc Round (les options Round Up ou Round Down sont possibles pour arrondir vers le haut et vers le bas, respectivement), nous transmettons le résultat du bloc de division en entrée et définissons la précision. Nous nous intéressons à 1 décimale, nous définissons donc le paramètre Precision à 1.

Le résultat intermédiaire devrait ressembler à ceci :

Il convient de noter que la disposition des blocs elle-même peut être quelconque. Vous pouvez les aligner, vous pouvez placer un bloc sous un autre. Cela n'affecte que la commodité de la perception, mais pas le résultat du processus métier. L'essentiel est que les lignes de communication elles-mêmes soient définies dans le bon ordre et que les données nécessaires soient reçues à l'entrée des blocs.

Fonctions de tableau

L'étape suivante consiste à créer un tableau avec les données reçues. Le bloc Append Array est idéal pour cela. Sa tâche est précisément d'ajouter un nouvel élément au tableau. L'entrée est un tableau et l'élément requis, la sortie est un tableau avec 1 élément supplémentaire.

Notez qu'il n'est pas nécessaire de définir manuellement le type de données. Le bloc s'ajustera automatiquement au type requis, en fonction des données qu'il reçoit en entrée. Si vous appliquez Float à l'entrée, alors la sortie sera automatiquement un tableau de Float , il ne sera pas possible de le connecter accidentellement à un type de données incompatible.

Nous ajoutons 5 valeurs au tableau, le bloc Append Array doit donc être utilisé 5 fois. Dans le premier cas, il suffit de fournir uniquement l’élément à ajouter en entrée. Le tableau sera créé automatiquement. Dans les cas suivants, l'élément et le tableau lui-même, auquel nous ajoutons l'élément, doivent accéder à l'entrée.

À propos, dans le panneau de gauche, à côté de Append Array , vous pouvez voir des fonctions portant des noms similaires. Prepend Array fait du nouvel élément le tout premier, ce qui est différent de Append , qui ajoute un élément à la fin du tableau. Le bloc Concat Array est utilisé pour concaténer deux tableaux.

AppMaster utilise de nombreux blocs différents. N'ayez pas peur de les expérimenter et de tous les utiliser, même s'il n'y avait aucune information sur un bloc spécifique dans le cours.

Pour transférer le résultat final, il ne reste plus qu'à ajouter la variable correspondante dans le bloc End . Dans notre cas, il s'agit d'un Float Array .

La création du premier processus métier est terminée ! Dans le prochain module, nous comprendrons comment l'utiliser dans la pratique, fournir des données d'entrée et recevoir un résultat.