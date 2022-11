Records toevoegen aan de database

Nu, door op de knop Save te drukken, is het noodzakelijk om het proces van het overbrengen van de ingevoerde gegevens naar de database te organiseren om een nieuw land te creëren. En dit is de moeite waard om nader te bekijken.

Technisch lijkt alles sterk op de acties uit de vorige modules. Er is een eindpunt dat bepaalde acties uitvoert (in ons geval is dat het aanmaken van een nieuw record in de database) dat gegevens moet overbrengen en de uitvoering moet starten. Het verschil is dat niet alleen afzonderlijke velden worden overgedragen (zoals het geval was met X en Y); het gehele object wordt overgedragen. Bij het ontwerpen van de database is een model gemaakt, en nu, om het eindpunt te starten, moet u een kant en klaar object van dit model doorgeven.

Maar het object zelf wordt samengesteld uit afzonderlijke velden. Daarvoor moet je het juiste Make blok selecteren (in ons geval, Make country) en de gegevens van de invoervelden daaraan doorgeven.

U ziet dat er nogal wat velden in het model zitten, maar veel daarvan zijn systeemvelden (ID, CreatedAt, UpdatedAt, DeletedAt), wat betekent dat ze automatisch worden aangemaakt. Het zou mogelijk zijn om informatie over de gerelateerde tabel met steden over te dragen en aan te geven welke steden zich in dit land bevinden, maar in dit stadium heeft dat geen zin omdat er nog geen enkele stad in de database zit. Daarom laten we dit veld leeg.

U moet het volgende doen:

Gegevens verzamelen uit invoervelden

Genereer een object om naar de database te schrijven ( Make blok)

blok) Geef het voltooide object door aan het eindpunt van het maken ( POST ) een record in de database

In afgewerkte vorm ziet het bedrijfsproces er als volgt uit:





Het is goed er nogmaals op te letten dat het Make blok zelf geen records in de database aanmaakt. Het vormt alleen een object. Maar hoe dit object in de toekomst zal worden gebruikt (doorgegeven om naar de database te schrijven of ergens anders) hangt uitsluitend af van de logica van uw toepassing.

Hierop kan het creatieproces worden voltooid, het is al operationeel, maar voor echt gebruik is het nog steeds onhandig. Het is de moeite waard om op zijn minst een bevestigingsbericht toe te voegen. Daartoe zullen we het resultaat van de opname zelf (_success) en, afhankelijk van het resultaat (If-Else), het bijbehorende bericht tonen (Show Notification blok) en ook het modale venster automatisch sluiten (Modal Hide). Het sluiten moet worden toegewezen aan de Cancel knop van het modale venster.