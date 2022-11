Aggiunta di record al database

Ora, premendo il pulsante Save, è necessario organizzare il processo di trasferimento dei dati inseriti al database per creare un nuovo Paese. Vale la pena di approfondire questo aspetto.

Tecnicamente, tutto è molto simile alle azioni dei moduli precedenti. C'è un endpoint che esegue determinate azioni (nel nostro caso, si tratta della creazione di un nuovo record nel database) che deve trasferire i dati ad esso e avviare l'esecuzione. La differenza è che non vengono trasferiti solo i singoli campi (come nel caso di X e Y), ma l'intero oggetto. Nella fase di progettazione del database, è stato creato un modello e ora, per lanciare l'endpoint, è necessario passare un oggetto già pronto di questo modello.

Ma l'oggetto stesso sarà assemblato da campi separati. Per farlo, è necessario selezionare il blocco appropriato Make (nel nostro caso, Make country) e passargli i dati dei campi di input.

Si può notare che ci sono molti campi nel modello, ma molti di essi sono di sistema (ID, CreatedAt, UpdatedAt, DeletedAt), il che significa che saranno creati automaticamente. Sarebbe possibile trasferire le informazioni sulla tabella relativa alle città e indicare quali città si trovano in questo Paese, ma in questa fase non ha senso perché non c'è ancora una sola città nel database. Pertanto, lasciamo questo campo vuoto.

È necessario procedere come segue:

Raccogliere i dati dai campi di input

Generare un oggetto da scrivere nel database ( Make blocco)

blocco) Passare l'oggetto finito all'endpoint di creazione ( POST ) un record nel database

In forma definitiva, il processo aziendale si presenta come segue:





Vale la pena di prestare ancora una volta attenzione al fatto che il blocco Make non crea alcun record nel database. Si limita a formare un oggetto. Ma il modo in cui questo oggetto sarà utilizzato in futuro (passato per la scrittura nel database o da qualche altra parte) dipende esclusivamente dalla logica dell'applicazione.

Su questo, il processo di creazione potrebbe essere completato, è già operativo, ma per un uso reale, è ancora scomodo. Vale la pena di aggiungere almeno un messaggio di conferma. Per fare ciò, scopriremo il risultato della registrazione stessa (_success) e, a seconda del risultato (If-Else), mostreremo il messaggio corrispondente (Show Notification ) e chiudere automaticamente la finestra modale (Modal Hide). La chiusura deve essere assegnata al pulsante Cancel della finestra modale.