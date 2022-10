Hinzufügen von Datensätzen zur Datenbank

Nun ist es notwendig, durch Drücken der Schaltfläche Save den Prozess der Übertragung der eingegebenen Daten in die Datenbank zu organisieren, um ein neues Land zu erstellen. Und das ist es wert, genauer betrachtet zu werden.

Technisch gesehen ist alles sehr ähnlich wie bei den Aktionen der vorherigen Module. Es gibt einen Endpunkt, der bestimmte Aktionen durchführt (in unserem Fall ist dies die Erstellung eines neuen Datensatzes in der Datenbank), an den die Daten übertragen und die Ausführung gestartet werden muss. Der Unterschied besteht darin, dass nicht nur einzelne Felder übertragen werden (wie es bei X und Y der Fall war), sondern das gesamte Objekt. In der Phase des Datenbankentwurfs wurde ein Modell erstellt, und nun müssen Sie zum Starten des Endpunkts ein fertiges Objekt dieses Modells übergeben.

Das Objekt selbst wird jedoch aus einzelnen Feldern zusammengesetzt. Um dies zu tun, müssen Sie den entsprechenden Make Block (in unserem Fall, Make country) auswählen und Daten aus den Eingabefeldern an ihn übergeben.

Sie können feststellen, dass das Modell eine ganze Reihe von Feldern enthält, aber viele davon sind Systemfelder (ID, CreatedAt, UpdatedAt, DeletedAt), was bedeutet, dass sie automatisch erstellt werden. Es wäre möglich, Informationen über die zugehörige Städtetabelle zu übertragen und anzugeben, welche Städte in diesem Land liegen, aber in diesem Stadium macht das keinen Sinn, weil es noch keine einzige Stadt in der Datenbank gibt. Daher lassen wir dieses Feld leer.

Sie müssen Folgendes tun:

Daten aus Eingabefeldern sammeln

Erzeugen eines Objekts zum Schreiben in die Datenbank ( Make Block)

Block) Übergeben Sie das fertige Objekt an den Endpunkt der Erstellung ( POST ) eines Datensatzes in der Datenbank

In fertiger Form sieht der Geschäftsprozess wie folgt aus:





Es lohnt sich, noch einmal darauf zu achten, dass der Make Block selbst keine Datensätze in der Datenbank anlegt. Er bildet lediglich ein Objekt. Wie dieses Objekt in Zukunft verwendet wird (zum Schreiben in die Datenbank oder an anderer Stelle), hängt allein von der Logik Ihrer Anwendung ab.

In diesem Fall könnte der Erstellungsprozess abgeschlossen werden, er ist bereits funktionsfähig, aber für die tatsächliche Verwendung ist er immer noch unpraktisch. Es lohnt sich, zumindest eine Bestätigungsmeldung hinzuzufügen. Zu diesem Zweck werden wir das Ergebnis der Aufzeichnung selbst ermitteln (_success) und, abhängig vom Ergebnis (If-Else), die entsprechende Meldung anzeigen (Show Notification Block) und auch das modale Fenster automatisch schließen (Modal Hide). Сlosing sollte der Schaltfläche Cancel Schaltfläche des modalen Fensters zugewiesen werden.