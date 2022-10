Ajout d'enregistrements à la base de données

Maintenant, en appuyant sur le bouton Save, il est nécessaire d'organiser le processus de transfert des données saisies vers la base de données pour créer un nouveau pays. Et cela vaut la peine d'être examiné plus en détail.

Techniquement, tout est très similaire aux actions des modules précédents. Il y a un point final qui effectue certaines actions (dans notre cas, il s'agit de la création d'un nouvel enregistrement dans la base de données) qui doit transférer les données vers lui et commencer l'exécution. La différence est que ce ne sont pas seulement des champs individuels qui sont transférés (comme c'était le cas avec X et Y), mais l'objet entier. Au stade de la conception de la base de données, un modèle a été créé, et maintenant, pour lancer le point de terminaison, vous devez passer un objet prêt à l'emploi de ce modèle.

Mais l'objet lui-même sera assemblé à partir de champs séparés. Pour ce faire, vous devez sélectionner le bon bloc Make approprié (dans notre cas, Make country) et lui transmettre les données des champs d'entrée.

Vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de champs dans le modèle, mais beaucoup d'entre eux sont des champs système (ID, CreatedAt, UpdatedAt, DeletedAt), ce qui signifie qu'ils seront créés automatiquement. Il serait possible de transférer des informations sur la table connexe des villes et d'indiquer quelles villes se trouvent dans ce pays, mais à ce stade, cela n'a pas de sens car il n'y a pas encore une seule ville dans la base de données. Par conséquent, nous laissons ce champ vide.

Vous devez effectuer les opérations suivantes :

Collecter les données des champs de saisie

Générer un objet pour écrire dans la base de données ( Make bloc)

bloc) Transmettre l'objet fini au point de terminaison de la création ( POST ) un enregistrement dans la base de données

Dans sa forme finale, le processus de gestion ressemble à ceci :





Il convient de prêter attention une fois de plus au fait que le bloc Make ne crée pas d'enregistrements dans la base de données. Il forme seulement un objet. Mais la façon dont cet objet sera utilisé à l'avenir (passé pour écrire dans la base de données ou ailleurs) dépend uniquement de la logique de votre application.

Sur ce, le processus de création pourrait être terminé, il est déjà opérationnel, mais pour une utilisation réelle, c'est encore peu pratique. Cela vaut la peine d'ajouter au moins un message de confirmation. Pour ce faire, nous allons trouver le résultat de l'enregistrement lui-même (_success) et, en fonction du résultat (If-Else), afficher le message correspondant (Show Notification ) et aussi fermer automatiquement la fenêtre modale (Modal Hide). Сlosing doit être attribué au bouton Cancel de la fenêtre modale.