Tijdens het ontwikkelingsproces doen zich vaak situaties voor waarin het werkelijke resultaat van de toepassing niet overeenstemt met het verwachte resultaat. Zelfs voor eenvoudige bedrijfsprocessen met een klein aantal blokken kan het identificeren van fouten moeilijk zijn, en voor grote projecten wordt het gebruik van aanvullende hulpmiddelen voor het oplossen van problemen verplicht.

In deze module behandelen we het debuggen van toepassingen, dat wil zeggen de ontwikkelingsfase waarin fouten worden opgespoord, gelokaliseerd en geëlimineerd.

Het meest elementaire hulpmiddel voor het vinden van fouten is het gebruik van een logboek, dat wil zeggen de vorming van bepaalde items voor verdere analyse. Laten we dit bekijken aan de hand van het voorbeeld van het bedrijfsproces "Basic functions" dat in de vierde module werd gecreëerd.

Het doel van het bedrijfsproces was het verkrijgen van twee getallen om er bepaalde wiskundige bewerkingen mee uit te voeren. Stel dat we onderweg iets willen controleren en ons niet alleen willen richten op het eindresultaat (of het ontbreken daarvan).

Daarvoor gebruiken we het logboek:

Het bedrijfsproces echt begonnen is

Het blok Round blok krijgt de juiste waarde als input

blok krijgt de juiste waarde als input Het aantal elementen van de array voor het einde van het bedrijfsproces in overeenstemming is met onze verwachtingen (5)

Write to Log blok

Om dit te doen, zullen we het bedrijfsproces zelf enigszins wijzigen en er Write to Log blokken toe, die, zoals de naam al zegt, informatie naar het logboek schrijven.

We gebruiken het eerste Write to Log blok aan het begin van het bedrijfsproces. Het kan twee parameters als invoer nemen: Label (voor de titel van de invoer) en Input (de invoer zelf). In dit geval leggen we het feit zelf van het starten van een bedrijfsproces vast, dus is het niet nodig om parameters uit een aparte bron over te nemen. Het is voldoende om de bevestigingstekst te specificeren. Daarom schrijven we de tekst "Basic functions BP start" als Input.

De volgende logboekinvoer zal worden uitgevoerd vóór het Round blok. En in dit geval zal het record niet meer worden vastgezet. Input zal een waarde krijgen met het resultaat van de deling, waarover in de toekomst een afronding moet worden uitgevoerd. Het goede nieuws is dat Write to Log elk type waarde kan aannemen als Input (in dit geval wordt het Float), en het is niet nodig om te converteren naar String om te schrijven.

Uiteindelijk moet u het aantal elementen in de array opschrijven. Maar om dit te doen, moet u dit aantal vinden omdat we de array zelf hebben, niet de grootte ervan. Daarom zullen we naast Write to Loggebruiken we het Array Size blok.





Backend logs

Daarna kunt u de toepassing publiceren, het bedrijfsproces uitvoeren en het resultaat bekijken. Ga naar het CI/CD tabblad in de Application Logs sectie om dit te doen.

De vermelding bp_log in de Source kolom betekent dat deze vermelding is gemaakt als gevolg van het Write to Log blok. We kunnen ervoor zorgen dat het bedrijfsproces correct werkt en dat de logs daadwerkelijk worden geschreven. Bovendien kunt u hier verschillende systeemlogs zien, bijvoorbeeld dat het eindpuntresultaat met succes is ontvangen (Status: 200), vanaf welk IP-adres de lancering heeft plaatsgevonden en welke parameters zijn gebruikt.

Frontend logs

Een blok met dezelfde naam (Write to Log) is ook te zien bij het aanmaken van frontend bedrijfsprocessen. Laten we het gebruiken voor het Y waarde-invoerveld. Laten we informatie opschrijven over welke waarde is ingevoerd (Input: Value = ) en in welk onderdeel (Label: Y log :).

In dit geval werkt het blok uitsluitend aan de frontend. Er worden geen verzoeken naar de server gestuurd; bijgevolg verschijnen er geen resultaten van dit blok in de serverlogs. Een logische vraag rijst - waar moeten we die dan zoeken?

Hiervoor moet u de Developer Tools in de browser. De lanceringsmethode en de naam zelf kunnen enigszins verschillen, afhankelijk van welke browser wordt gebruikt, maar het belangrijkste is dat elke moderne browser deze functie ondersteunt en dat het algemene werkingsprincipe hetzelfde is.

In ons voorbeeld wordt de Google Chrome browser worden gebruikt. Om de ontwikkeltools in te schakelen, kunt u gebruik maken van het overeenkomstige menu-item in de instellingen (More tools -> Developer tools), de sneltoets Ctrl + Shift + Iof gewoon op F12. Hier zijn veel verschillende functies beschikbaar, zoals het bekijken van de HTML-code van een webpagina, het bijhouden van netwerkverzoeken, en nog veel meer. Maar op dit moment zijn we geïnteresseerd in het Console sectie. Hiermee kunt u het resultaat van JavaScript-werk volgen en front-end fouten diagnosticeren, en het is in de console dat u het logboek kunt zien dat door het Write to Log blok.

We hebben het getal "4" ingevoerd in het Y invoerveld en ervoor gezorgd dat Write to Log werkte zoals gepland. Er verscheen een vermelding in de console "Y log: Value = 4".