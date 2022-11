Durante el proceso de desarrollo, a menudo surgen situaciones en las que el resultado real de la aplicación no coincide con el esperado. Incluso en el caso de procesos de negocio sencillos con un número reducido de bloques, la identificación de errores puede resultar difícil, y en el caso de proyectos de gran envergadura, se hace obligatorio el uso de herramientas adicionales para la resolución de problemas.

En este módulo nos ocuparemos de la depuración de aplicaciones, es decir, de la fase de desarrollo en la que se detectan, localizan y eliminan los errores.

La herramienta más básica para encontrar errores es el uso de un registro, es decir, la formación de ciertas entradas para su posterior análisis. Veamos esto utilizando el ejemplo del proceso de negocio "Basic functions" que se creó en el cuarto módulo.

El propósito del proceso de negocio era obtener dos números para realizar ciertas operaciones matemáticas con ellos. Supongamos que queremos comprobar algo a lo largo del proceso y no centrarnos sólo en el resultado final (o la falta de él).

Utilizamos el registro para asegurarnos de ello:

El proceso de negocio realmente comenzó

El bloque Round recibe el valor correcto como entrada

recibe el valor correcto como entrada El número de elementos del array antes del final del proceso de negocio se ajusta a nuestras expectativas (5)

Write to Log bloque

Para ello, cambiaremos ligeramente el propio proceso de negocio y añadiremos Write to Log que, como su nombre indica, escribirán información en el registro.

Utilizaremos el primer bloque Write to Log al inicio del proceso de negocio. Puede tomar dos parámetros como entrada: Label (el título de la entrada) y Input (la entrada propiamente dicha). En este caso, registramos el hecho mismo de iniciar un proceso comercial, por lo que no es necesario transferir parámetros desde alguna fuente separada. Basta con especificar el texto de confirmación. Por lo tanto, escribiremos el texto "Basic functions BP start" como Entrada.

La siguiente entrada de registro se realizará antes del Round bloque. Y en este caso, el registro ya no será fijo. Input recibirá un valor con el resultado de la división, sobre el cual se deberá realizar una operación de redondeo en el futuro. La buena noticia es que Write to Log puede tomar cualquier tipo de valores como Input (en este caso, será Float), y no es necesario convertir a String para escribir.

Al final, usted necesita para escribir el número de elementos en la matriz. Pero para ello, es necesario encontrar esta cantidad porque tenemos el array en sí, no su tamaño. Por lo tanto, además de Write to Logutilizaremos el bloque Array Size bloque.





Registros del backend

Después de esto, puedes publicar la aplicación, ejecutar el proceso de negocio y ver el resultado. Vaya a la pestaña CI/CD en la sección Application Logs para hacerlo.

La entrada bp_log en la columna Source significa que esta entrada se realizó como resultado del Write to Log bloque. Podemos asegurar que el proceso de negocio está funcionando correctamente y que los registros se están escribiendo realmente. Además, aquí se pueden ver varios registros del sistema, por ejemplo, que el resultado del punto final se recibió con éxito (Status: 200), desde qué dirección IP se realizó el lanzamiento y qué parámetros se utilizaron.

Registros del frontend

Un bloque con el mismo nombre (Write to Log) también se puede ver cuando se crean procesos de negocio del frontend. Vamos a utilizarlo para el Y campo de entrada de valores. Anotemos información sobre qué valor se introdujo (Input: Value = ) y en qué componente (Label: Y log :).

En este caso, el bloque funcionará exclusivamente en el front-end. No se enviarán peticiones al servidor; por lo tanto, no aparecerá ningún resultado de este bloque en los registros del servidor. Surge una pregunta lógica: ¿dónde buscarlos entonces?

Para ello, es necesario abrir el Developer Tools en el navegador. El método de lanzamiento y el propio nombre pueden diferir ligeramente según el navegador que se utilice, pero lo principal es que cualquier navegador moderno soporta esta función y el principio general de funcionamiento es el mismo.

En nuestro ejemplo, se utilizará el navegador Google Chrome se utilizará el navegador. Para activar las herramientas de desarrollo, puede utilizar el elemento de menú correspondiente en la configuración (More tools -> Developer tools), el atajo de teclado Ctrl + Shift + Io simplemente pulsando F12. Aquí están disponibles muchas funciones diferentes, como la visualización del código HTML de una página web, el seguimiento de las solicitudes de red, y mucho más. Pero en este momento, nos interesa la sección Console sección. Permite rastrear el resultado del trabajo de JavaScript y diagnosticar los errores del front-end, y es en la consola donde se puede ver el registro grabado por el Write to Log bloque.

Introducimos el número "4" en el campo de entrada Y y nos aseguramos de que Write to Log funcionaba como estaba previsto. Apareció una entrada en la consola "Y log: Value = 4".