Durante o processo de desenvolvimento, surgem frequentemente situações em que o resultado real da aplicação não corresponde ao esperado. Mesmo para processos empresariais simples com um pequeno número de blocos, a identificação de erros pode ser difícil, e para grandes projectos, a utilização de ferramentas adicionais de resolução de problemas torna-se obrigatória.

Neste módulo, trataremos da depuração da aplicação, ou seja, a fase de desenvolvimento em que os erros são detectados, localizados e eliminados.

A ferramenta mais básica para encontrar erros é a utilização de um registo, ou seja, a formação de determinadas entradas para análise posterior. Vejamos isto utilizando o exemplo do processo empresarial "Basic functions" que foi criado no quarto módulo.

O objectivo do processo de negócio era obter dois números para realizar certas operações matemáticas com eles. Suponhamos que gostaríamos de verificar algo pelo caminho e não nos concentrarmos apenas no resultado final (ou falta dele).

Utilizamos o registo para nos certificarmos disso:

O processo de negócio começou realmente

O Round bloco recebe o valor correcto como entrada

bloco recebe o valor correcto como entrada O número de elementos da matriz antes do fim do processo comercial está de acordo com as nossas expectativas (5)

Write to Log bloco

Para tal, iremos alterar ligeiramente o próprio processo empresarial e acrescentar Write to Log blocos, que, como o nome implica, escreverão informações no diário de bordo.

Utilizamos o primeiro Write to Log bloco no início do processo comercial. Pode tomar dois parâmetros como entrada: Label (para o título da entrada) e Input (a entrada em si). Neste caso, registamos o próprio facto de iniciar um processo empresarial, pelo que não há necessidade de transferir parâmetros de alguma fonte separada. É suficiente especificar o texto de confirmação. Por conseguinte, escreveremos o texto "Basic functions BP start" como Entrada.

A próxima entrada de registo será efectuada antes da Round bloco. E, neste caso, o registo já não será corrigido. A entrada receberá um valor com o resultado da divisão, sobre o qual deverá ser realizada uma operação de arredondamento no futuro. A boa notícia é que Write to Log pode tomar qualquer tipo de valores como Input (neste caso, será Float), e não há necessidade de converter para String para escrever.

No final, é preciso escrever o número de elementos da matriz. Mas para o fazer, é preciso encontrar esta quantidade porque temos a matriz em si, não o seu tamanho. Portanto, para além de Write to Logutilizaremos o Array Size bloco.





Registos backend

Depois disso, pode publicar a candidatura, executar o processo comercial, e ver o resultado. Ir para o bloco CI/CD no separador Application Logs secção para o fazer.

A entrada bp_log no Source significa que esta entrada foi feita como resultado da coluna Write to Log bloco. Podemos assegurar que o processo empresarial está a funcionar correctamente e que os registos estão de facto a ser escritos. Além disso, aqui pode ver vários registos do sistema, por exemplo, que o resultado final foi recebido com sucesso (Status: 200), de que endereço IP foi feito o lançamento e que parâmetros foram utilizados.

Logs frontais

Um bloco com o mesmo nome (Write to Log) também pode ser visto ao criar processos comerciais de frontend. Vamos utilizá-lo para a Y campo de entrada de valor. Vamos escrever informação sobre que valor foi introduzido (Input: Value = ) e em que componente (Label: Y log :).

Neste caso, o bloco trabalhará exclusivamente no front-end. Nenhum pedido será enviado para o servidor; consequentemente, nenhum resultado deste bloco aparecerá nos registos do servidor. Levanta-se uma questão lógica - onde, então, procurá-los?

Para o fazer, é necessário abrir o Developer Tools no navegador. O método de lançamento e o próprio nome podem diferir ligeiramente dependendo do browser utilizado, mas o principal é que qualquer browser moderno suporta esta característica e o princípio geral de funcionamento é o mesmo.

No nosso exemplo, o Google Chrome será utilizado o browser. Para activar as ferramentas de desenvolvimento, pode utilizar o item de menu correspondente nas definições (More tools -> Developer tools), o atalho do teclado Ctrl + Shift + Iou simplesmente pressionando F12. Muitas características diferentes estão disponíveis aqui, tais como a visualização do código HTML de uma página web, seguimento de pedidos de rede, e muito mais. Mas, neste momento, estamos interessados no Console secção. Permite-lhe acompanhar o resultado do trabalho em JavaScript e diagnosticar erros front-end, e é na consola que pode ver o registo gravado pelo Write to Log bloco.

Introduzimos o número "4" no campo de entrada Y e assegurámo-nos de que Write to Log funcionou como planeado. Uma entrada apareceu na consola "Y log: Value = 4".