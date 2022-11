Durante il processo di sviluppo, spesso si verificano situazioni in cui il risultato effettivo dell'applicazione non corrisponde a quello previsto. Anche nel caso di processi aziendali semplici con un numero ridotto di blocchi, l'identificazione degli errori può essere difficile e, nel caso di progetti di grandi dimensioni, l'uso di strumenti aggiuntivi per la risoluzione dei problemi diventa obbligatorio.

In questo modulo ci occuperemo del debugging delle applicazioni, cioè della fase di sviluppo in cui gli errori vengono individuati, localizzati ed eliminati.

Lo strumento più elementare per trovare gli errori è l'uso di un log, cioè la formazione di determinate voci per un'ulteriore analisi. Vediamo l'esempio del processo aziendale "Basic functions", creato nel quarto modulo.

Lo scopo del processo aziendale era quello di ottenere due numeri per eseguire alcune operazioni matematiche con essi. Supponiamo di voler controllare qualcosa lungo il percorso e di non concentrarci solo sul risultato finale (o sulla sua mancanza).

Utilizziamo il log per assicurarcene:

Il processo aziendale sia davvero iniziato

Il blocco Round riceve in ingresso il valore corretto

riceve in ingresso il valore corretto Il numero di elementi dell'array prima della fine del processo aziendale sia in linea con le nostre aspettative (5).

Write to Log blocco

Per fare ciò, modificheremo leggermente il processo aziendale stesso e aggiungeremo dei blocchi Write to Log che, come dice il nome, scriveranno informazioni nel log.

Utilizziamo il primo blocco Write to Log all'inizio del processo aziendale. Può ricevere due parametri come input: Label (per il titolo della voce) e Input (la voce stessa). In questo caso, registriamo il fatto stesso di avviare un processo aziendale, quindi non è necessario trasferire i parametri da una fonte separata. È sufficiente specificare il testo di conferma. Pertanto, scriveremo il testo "Basic functions BP start" come Input.

Il prossimo inserimento di registro verrà eseguito prima del blocco Round e in questo caso, il record verrà registrato come "Input". In questo caso, il record non sarà più fisso. L'input riceverà un valore con il risultato della divisione, sul quale in futuro dovrà essere eseguita un'operazione di arrotondamento. La buona notizia è che Write to Log può accettare qualsiasi tipo di valore come Input (in questo caso, sarà Float), e non è necessario convertire in String per scrivere.

Alla fine, è necessario scrivere il numero di elementi dell'array. Ma per farlo, è necessario trovare questa quantità perché abbiamo l'array stesso, non la sua dimensione. Pertanto, oltre a Write to Logutilizzeremo il blocco Array Size .





Log del backend

Dopodiché, è possibile pubblicare l'applicazione, eseguire il processo aziendale e vedere il risultato. Andare alla scheda CI/CD nella sezione Application Logs per farlo.

La voce bp_log nella colonna Source significa che questa voce è stata inserita come risultato del blocco. Write to Log blocco. Si può verificare che il processo aziendale funzioni correttamente e che i log vengano effettivamente scritti. Inoltre, qui si possono vedere vari log di sistema, ad esempio che il risultato dell'endpoint è stato ricevuto con successo (Status: 200), da quale indirizzo IP è stato effettuato il lancio e quali parametri sono stati utilizzati.

Registri del frontend

Un blocco con lo stesso nome (Write to Log) è visibile anche durante la creazione di processi aziendali di frontend. Utilizziamolo per il campo Y campo di input del valore. Scriviamo le informazioni su quale valore è stato inserito (Input: Value = ) e in quale componente (Label: Y log :).

In questo caso, il blocco lavorerà esclusivamente sul front-end. Nessuna richiesta sarà inviata al server; di conseguenza, nessun risultato di questo blocco apparirà nei log del server. Sorge una domanda logica: dove cercarli?

Per farlo, è necessario aprire la pagina Developer Tools nel browser. Il metodo di lancio e il nome stesso possono variare leggermente a seconda del browser utilizzato, ma la cosa principale è che qualsiasi browser moderno supporta questa funzione e il principio generale di funzionamento è lo stesso.

Nel nostro esempio, verrà utilizzato il browser Google Chrome verrà utilizzato. Per attivare gli strumenti per gli sviluppatori, è possibile utilizzare la voce di menu corrispondente nelle impostazioni (More tools -> Developer tools), la scorciatoia da tastiera Ctrl + Shift + Io semplicemente premendo F12. Qui sono disponibili molte funzioni diverse, come la visualizzazione del codice HTML di una pagina web, il monitoraggio delle richieste di rete e molto altro. Al momento, però, ci interessa la sezione Console . Essa consente di tracciare il risultato del lavoro di JavaScript e di diagnosticare gli errori del front-end; è nella console che si può vedere il log registrato dal blocco Write to Log blocco.

Abbiamo inserito il numero "4" nel campo di input Y e ci siamo assicurati che funzionasse come previsto. Write to Log funzionasse come previsto. Nella console è apparsa la voce "Y log: Value = 4".