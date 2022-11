Au cours du processus de développement, il arrive souvent que le résultat réel de l'application ne corresponde pas au résultat attendu. Même pour les processus métier simples comportant un petit nombre de blocs, l'identification des erreurs peut s'avérer difficile, et pour les grands projets, l'utilisation d'outils de dépannage supplémentaires devient obligatoire.

Dans ce module, nous traiterons du débogage des applications, c'est-à-dire de la phase de développement au cours de laquelle les erreurs sont détectées, localisées et éliminées.

L'outil le plus fondamental pour trouver les erreurs est l'utilisation d'un journal, c'est-à-dire la formation de certaines entrées pour une analyse ultérieure. Voyons cela à l'aide de l'exemple du processus d'affaires "Basic functions" qui a été créé dans le quatrième module.

L'objectif du processus de gestion était d'obtenir deux nombres pour effectuer certaines opérations mathématiques avec eux. Supposons que nous voulions vérifier quelque chose en cours de route et ne pas nous concentrer uniquement sur le résultat final (ou son absence).

Nous utilisons le journal pour nous en assurer :

Le processus d'entreprise a réellement commencé

Le bloc Round reçoit la valeur correcte en entrée

reçoit la valeur correcte en entrée Le nombre d'éléments du tableau avant la fin du processus de gestion est conforme à nos attentes (5).

Write to Log bloc

Pour ce faire, nous allons modifier légèrement le processus métier lui-même et y ajouter des blocs Write to Log qui, comme leur nom l'indique, écriront des informations dans le journal.

Nous utilisons le premier bloc Write to Log au début du processus d'entreprise. Il peut prendre deux paramètres en entrée : Label (pour le titre de l'entrée) et Input (l'entrée elle-même). Dans ce cas, nous enregistrons le fait même de démarrer un processus d'entreprise, il n'est donc pas nécessaire de transférer des paramètres à partir d'une source distincte. Il suffit de spécifier le texte de confirmation. Par conséquent, nous allons écrire le texte "Basic functions BP start" comme entrée.

L'entrée de journal suivante sera effectuée avant le bloc Round bloc. Et dans ce cas, l'enregistrement ne sera plus fixé. Input recevra une valeur avec le résultat de la division, sur laquelle une opération d'arrondi devra être effectuée dans le futur. La bonne nouvelle est que Write to Log peut prendre n'importe quel type de valeurs comme Input (dans ce cas, ce sera Float), et il n'est pas nécessaire de convertir en String pour écrire.

Au final, vous devez écrire le nombre d'éléments du tableau. Mais pour ce faire, vous devez trouver ce nombre car nous avons le tableau lui-même, et non sa taille. Par conséquent, en plus de Write to Lognous utiliserons le bloc Array Size le bloc .





Journaux du backend

Après cela, vous pouvez publier l'application, exécuter le processus de gestion et voir le résultat. Allez dans l'onglet CI/CD dans la section Application Logs pour le faire.

L'entrée bp_log dans la colonne Source signifie que cette entrée a été faite suite au Write to Log bloc. Nous pouvons nous assurer que le processus de gestion fonctionne correctement et que les journaux sont effectivement écrits. En outre, vous pouvez voir ici divers journaux système, par exemple, que le résultat du point de terminaison a été reçu avec succès (Status: 200), à partir de quelle adresse IP le lancement a été effectué et quels paramètres ont été utilisés.

Journaux frontaux

Un bloc portant le même nom (Write to Log) peut également être vu lors de la création de processus commerciaux frontaux. Utilisons-le pour le champ de saisie de la valeur Y champ de saisie de valeur. Inscrivons des informations sur la valeur saisie (Input: Value = ) et dans quel composant (Label: Y log :).

Dans ce cas, le bloc fonctionnera exclusivement sur le front-end. Aucune demande ne sera envoyée au serveur ; par conséquent, aucun résultat de ce bloc n'apparaîtra dans les journaux du serveur. Une question logique se pose : où, alors, les chercher ?

Pour ce faire, vous devez ouvrir la page Developer Tools dans le navigateur. La méthode de lancement et le nom lui-même peuvent différer légèrement selon le navigateur utilisé, mais l'essentiel est que tout navigateur moderne supporte cette fonctionnalité et que le principe général de fonctionnement est le même.

Dans notre exemple, c'est le Google Chrome sera utilisé. Pour activer les outils de développement, vous pouvez utiliser l'élément de menu correspondant dans les paramètres (More tools -> Developer tools), le raccourci clavier Ctrl + Shift + Iou en appuyant simplement sur F12. De nombreuses fonctions différentes sont disponibles ici, comme l'affichage du code HTML d'une page Web, le suivi des requêtes réseau, et bien d'autres encore. Mais pour l'instant, nous nous intéressons à la section Console section. Elle vous permet de suivre le résultat du travail JavaScript et de diagnostiquer les erreurs frontales, et c'est dans la console que vous pouvez voir le journal enregistré par le bloc Write to Log bloc.

Nous avons saisi le nombre "4" dans le champ de saisie Y et nous nous sommes assurés que cela Write to Log a fonctionné comme prévu. Une entrée est apparue dans la console "Y log: Value = 4".