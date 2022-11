Trong quá trình phát triển, các tình huống thường phát sinh khi kết quả thực tế của ứng dụng không khớp với kết quả mong đợi. Ngay cả đối với các quy trình kinh doanh đơn giản với số lượng khối nhỏ, việc xác định lỗi có thể khó khăn và đối với các dự án lớn, việc sử dụng các công cụ khắc phục sự cố bổ sung trở nên bắt buộc.

Trong mô-đun này, chúng ta sẽ xử lý việc gỡ lỗi ứng dụng, tức là giai đoạn phát triển mà tại đó các lỗi được phát hiện, bản địa hóa và loại bỏ.

Công cụ cơ bản nhất để tìm lỗi là sử dụng nhật ký, nghĩa là hình thành các mục nhập nhất định để phân tích thêm. Hãy xem xét điều này bằng cách sử dụng ví dụ về quy trình nghiệp vụ " Basic functions " đã được tạo trong mô-đun thứ tư.

Mục đích của quy trình kinh doanh là lấy hai số để thực hiện các phép toán nhất định với chúng. Giả sử chúng ta muốn kiểm tra thứ gì đó trong quá trình thực hiện và không chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng (hoặc thiếu kết quả).

Chúng tôi sử dụng nhật ký để đảm bảo rằng:

Quá trình kinh doanh thực sự bắt đầu

Khối Round nhận giá trị chính xác làm đầu vào

nhận giá trị chính xác làm đầu vào Số lượng phần tử của mảng trước khi kết thúc quy trình nghiệp vụ phù hợp với mong đợi của chúng tôi (5)

Write to Log khối Nhật ký

Để làm điều này, chúng tôi sẽ thay đổi một chút quy trình kinh doanh và thêm các khối Write to Log vào nó, như tên gọi của nó, sẽ ghi thông tin vào nhật ký.

Chúng tôi sử dụng khối Write to Log đầu tiên khi bắt đầu quy trình kinh doanh. Nó có thể lấy hai tham số làm đầu vào: Label (đối với tiêu đề của mục nhập) và Input (chính mục nhập đó). Trong trường hợp này, chúng tôi ghi lại thực tế bắt đầu một quy trình kinh doanh, do đó không cần chuyển các tham số từ một số nguồn riêng biệt. Nó là đủ để xác định văn bản xác nhận. Do đó, chúng tôi sẽ viết dòng chữ " Basic functions BP start " làm Đầu vào.

Mục nhật ký tiếp theo sẽ được thực hiện trước khối Round . Và trong trường hợp này, bản ghi sẽ không còn được sửa. Đầu vào sẽ nhận được một giá trị với kết quả của phép chia, theo đó thao tác làm tròn phải được thực hiện trong tương lai. Tin tốt là Write to Log có thể lấy bất kỳ loại giá trị nào làm Input (trong trường hợp này, nó sẽ là Float ) và không cần phải chuyển đổi thành String để ghi.

Cuối cùng, bạn cần viết ra số lượng phần tử trong mảng. Nhưng để làm được điều này, bạn cần tìm số tiền này vì chúng ta có chính mảng đó chứ không phải kích thước của nó. Do đó, ngoài Write to Log , chúng ta sẽ sử dụng khối Array Size .





Nhật ký phụ trợ

Sau đó, bạn có thể phát hành ứng dụng, chạy quy trình công việc và xem kết quả. Chuyển đến tab CI/CD trong phần Application Logs để thực hiện việc này.

Mục nhập bp_log trong cột Source có nghĩa là mục nhập này được tạo do khối Write to Log . Chúng tôi có thể đảm bảo rằng quy trình kinh doanh đang hoạt động chính xác và nhật ký đang thực sự được ghi. Hơn nữa, tại đây bạn có thể xem các nhật ký hệ thống khác nhau, chẳng hạn như kết quả điểm cuối đã được nhận thành công ( Status: 200 ), địa chỉ IP nào khởi chạy được thực hiện và tham số nào đã được sử dụng.

Nhật ký giao diện người dùng

Một khối có cùng tên ( Write to Log ) cũng có thể được nhìn thấy khi tạo các quy trình kinh doanh giao diện người dùng. Hãy sử dụng nó cho trường nhập giá trị Y Hãy ghi lại thông tin về giá trị nào đã được nhập ( Input: Value = ) và thành phần nào ( Label: Y log : :).

Trong trường hợp này, khối sẽ hoạt động độc quyền trên giao diện người dùng. Không có yêu cầu nào được gửi đến máy chủ; theo đó, không có kết quả nào của khối này sẽ xuất hiện trong nhật ký máy chủ. Một câu hỏi hợp lý được đặt ra - vậy thì tìm chúng ở đâu?

Để thực hiện việc này, bạn cần mở Developer Tools trong trình duyệt. Phương thức khởi chạy và bản thân tên có thể khác một chút tùy thuộc vào trình duyệt được sử dụng, nhưng điều chính yếu là bất kỳ trình duyệt hiện đại nào cũng hỗ trợ tính năng này và nguyên tắc hoạt động chung là giống nhau.

Trong ví dụ của chúng tôi, trình duyệt Google Chrome sẽ được sử dụng. Để bật công cụ dành cho nhà phát triển, bạn có thể sử dụng mục menu tương ứng trong cài đặt ( More tools -> Developer tools ), phím tắt Ctrl + Shift + I hoặc chỉ cần nhấn F12 . Nhiều tính năng khác nhau có sẵn ở đây, chẳng hạn như xem mã HTML của trang web, theo dõi các yêu cầu mạng, v.v. Nhưng hiện tại, chúng tôi quan tâm đến phần Console . Nó cho phép bạn theo dõi kết quả của công việc JavaScript và chẩn đoán lỗi giao diện người dùng, đồng thời, trong bảng điều khiển, bạn có thể xem nhật ký được ghi bởi khối Write to Log .

Chúng tôi đã nhập số “4” vào trường nhập Y và đảm bảo rằng Write to Log hoạt động như kế hoạch. Một mục xuất hiện trong bảng điều khiển “ Y log: Value = 4 ”.