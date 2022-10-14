Çoğumuz için, bir mobil uygulama için bazı harika fikirlerin aklımızdan geçmesi yaygındır, ancak bir uygulamayı kodlamak için gereken zaman, para ve enerji nedeniyle onları görmezden geliyoruz.

Ya fikrinizi gerçeğe dönüştürmenin ve uygulama endüstrisinde bir sonraki büyük şey olmanın bir yolu olsaydı?

Kodsuz uygulama oluşturucular, bu gibi durumlarda mükemmel çözümdür. Her tür uygulamayı oluşturmanıza ve dağıtmanıza ve dünyada iz bırakmaya başlamanıza olanak tanırlar.

Bu makale size kodsuz geliştirme araçları hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacak, bu yüzden okumaya devam edin!

Kodsuz uygulama oluşturucu nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, kodsuz bir uygulama oluşturucu, geliştiricilerin, tasarımcıların, yaratıcıların ve bir uygulama oluşturmakla ilgilenen herkesin herhangi bir kodlama ve programlama olmadan bir tane oluşturabileceği bir platformdur.

Kodsuz platformlar, başlangıçta, geliştirme konusunda herhangi bir deneyimi olmayan bir projenin ekip üyeleriyle sınırlıydı. Ancak günümüzde, kodsuz uygulama oluşturucuların geniş kapsamlı özellikleri, onları profesyonel geliştiriciler arasında da oldukça popüler hale getirdi.

Kodsuz uygulama oluşturucuların kullanıcı dostu olması ve erişilebilirliği, herkesin herhangi bir kodlama bilgisine sahip olmadan sürükle ve bırak özellikleriyle işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu platformlar, çok çeşitli düğmeler ve metin kutuları oluşturmak ve uygulama geliştirmede ihtiyaç duyulan bu tür diğer işlevleri eklemek için önceden kodlanmış öğelere sahiptir.

Zamanla, kodsuz uygulama oluşturucular, en karmaşık uygulama gereksinimlerini bile karşılayabilecek ve kurumsal uygulamalar oluşturabilecek hale geldi. Modern sürükle ve bırak uygulama oluşturucuları , çeşitli iş süreçlerini desteklemek için güçlü arka uçlarla birlikte kullanıcı dostu arayüzler oluşturmada kullanışlıdır.

Kodsuz geliştirme nasıl çalışır?

Kodsuz geliştirme yoluyla mobil uygulamalar geliştirmek, bir uygulamanın tasarımını kağıda çizmek kadar kolaydır. Kodsuz uygulama oluşturucuların çoğu, herhangi bir kodlama deneyiminiz olmasa bile farklı türde uygulamalar geliştirebileceğiniz kullanıcı dostu arayüzlere sahiptir.

Kodsuz geliştirme prosedürlerinin özel çalışması, kullandığınız kodsuz uygulama oluşturucuya göre değişebilir. Ancak, tüm bu kodsuz geliştirme araçlarının temel çalışması, belirli genel ilkeleri takip eder. Bunlar:

Fikir

İlk adım, gerçeğe dönüştürmek istediğiniz bir uygulama fikri bulmaktır. Benzersiz bir fikre sahip olmak, son derece rekabetçi uygulama pazarında yerinizi almanıza yardımcı olacaktır. Uygulamanızı uygulama mağazalarında herkesin kullanımına sunmak istemeseniz bile, kişisel kullanımınız için belirli bir uygulama türü arıyor olabilirsiniz.

Mobil veya web tabanlı bir uygulama için bir fikriniz olduğunda, geliştirme aşamasını ve hedeflerinize ulaşmak için kodsuz bir geliştirme stratejisini nasıl kullanacağınızı planlamaya başlamalısınız.

Planlama ve veri hazırlama

Gereksinimlerinizi önceden analiz etmek, sorunsuz bir geliştirme sağlamak için çok önemlidir. Ayrıca, uygulamanızı tasarlamaya ve oluşturmaya başlamadan önce ilgili tüm ayrıntıları ve verileri toplamanız yardımcı olacaktır.

Veri toplama süreci, uygulamanız için en iyi UI ve UX türünü seçmek için rekabet analizini içerir. Ayrıca, uygulama mağazalarında yayınlanacak bir uygulama geliştiriyorsanız, uygulamanızın daha iyi tasarım ve işlevlere sahip olduğundan emin olmak için kesinlikle rakiplerinizi kontrol etmelisiniz.

Uygulama tasarımı

Uygulama oluşturucular, başlamanıza yardımcı olmak için önceden hazırlanmış çeşitli şablonlar sağlar. Ancak, tam özelleştirme seçenekleri istiyorsanız, farklı öğeler, düğmeler ve resimler kullanarak sıfırdan bir uygulama oluşturmayı da seçebilirsiniz.

Kodsuz uygulama geliştirme

Uygulamanın tasarımını sonlandırdıktan sonra, kodsuz uygulama oluşturucunun sürükle ve bırak özelliklerini kullanarak geliştirmeye başlayabilirsiniz. Uygulamanıza anında iletme bildirimleri gibi gerekli işlevleri uygulamak için çeşitli öğeler ekleyin.

Test ve dağıtım

Kodsuz uygulama geliştirmenin son aşaması test ve dağıtımdır. Hata, hata veya teknik aksaklık olmadığından emin olmak için uygulamayı kapsamlı bir şekilde test etmek önemlidir.

Mobil uygulamalar oluşturmak için kod içermeyen güvenilir bir uygulama oluşturucu kullanmanın önemli bir yararı, dağıtımdan sonra bazı hatalar tespit etseniz bile, görsel düzenleme araçlarını kullanarak bunları hızla düzeltebilmenizdir.

Kodsuz bir uygulama oluşturucu kullanmanın faydaları

Kodsuz geliştirme araçlarını kullanmanın en önemli faydası, adlarında açıklanmıştır. Herhangi bir kişi, herhangi bir kodlama becerisine veya kodlama bilgisine sahip olmadan kodsuz uygulama oluşturucuları kullanarak özel uygulamalar oluşturabilir. Facebook ve Airbnb gibi karmaşık uygulamalar bile kodsuz bir geliştirme yaklaşımı kullanılarak oluşturulabilir. Kodsuz geliştirmenin giriş engeli çok düşüktür, yani geliştirmeyle ilgilenen herkes bu tür araçları kullanabilir ve tek bir kod satırı yazmadan son derece başarılı uygulamalar geliştirebilir.

AppMaster gibi kodsuz bir uygulama oluşturucu kullanmanın başlıca avantajları şunlardır:

Hızlı geliştirme

Geleneksel geliştirme yaklaşımları, mobil uygulamalar oluşturmak için çok zaman alır. İş hedeflerinize ulaşmak için daha hızlı ve daha kolay bir uygulama geliştirme yolu arıyorsanız, kodsuz uygulama oluşturucuları kullanmalısınız.

Bu tür hızlı geliştirme inovasyonu, mobil uygulamaları hızla oluşturarak, dağıtarak ve güncelleyerek diğer şirketlerle rekabet etmek için kritik öneme sahiptir.

Maliyeti en aza indirin

Bir uygulama geliştiricisi veya bir geliştirme şirketi kiralamak hem zaman alıcı hem de pahalıdır çünkü geleneksel mobil uygulama geliştirme teknikleri önemli miktarda paraya mal olur. Öte yandan, maliyeti önemli ölçüde azaltmak için kodsuz geliştirme tekniklerine güvenebilirsiniz.

Çalışmalardan bazıları, kodsuz bir geliştirme yaklaşımının geliştirme maliyetini ve süresini %50 ila %90 aralığında azaltabileceğini göstermektedir. Bu miktarda zaman ve paradan tasarruf etmek, özellikle küçük işletmeler olmak üzere işletmeler için büyük bir destek olabilir.

Daha iyi işbirliği

İşbirliği, uygulama geliştirmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Pek çok insan, yanlış bir şekilde, kodsuz uygulama oluşturucuların işbirliği özellikleri sağlamadığını varsayıyor. Geleneksel geliştirme prosedürlerinde ekipleri projenin teknik ve teknik olmayan yönlerine göre ayırmanız gerekir.

Ancak, kod gerektirmeyen geliştirme araçlarında bu tür sorunlar yoktur. Herkes bunları verimli geliştirme için kullanabilir ve daha büyük ve daha iyi işbirliği özelliklerinin keyfini çıkarabilir.

Modern özellikler

En gelişmiş araç ve teknolojileri uygulamanın önemi küçümsenemez. Modern teknoloji, şirketlerin yenilik ve çeviklik getirmesini kolaylaştırır. Ayrıca, kod gerektirmeyen uygulama oluşturucular, uygulamaların hızla geliştirilip uygulanabilmesini sağlar.

Kodsuz geliştirme araçlarının sürekli büyümesi ve yeniliği, endüstrilerdeki işletmelerin geleneksel uzun kodlama sürecinden geçmeden bir mobil uygulama biçiminde modern teknolojinin avantajlarından yararlanmasına olanak tanıyor.

Daha fazla kar

Her türlü işin amacının daha fazla para kazanmak olduğunu söylemek yanlış olmaz. İşletmeler, bireylere sürükle ve bırak uygulama oluşturucuları sağlayarak ve onları vatandaş geliştiricilere dönüştürerek daha fazla kâr sağlayabilir.

Sonuç olarak, maksimum verimlilik, doğruluk ve işbirliği ile uygulamalar oluşturmak, uygulama endüstrisini etkilemek ve daha fazla insanı çekmek için faydalıdır.

Gelişmiş iş akışları

Kodsuz geliştirme araçları tamamen geliştirme iş akışlarının kalitesini artırmakla ilgili olduğundan, bu tür araçların geliştirme süresini ve maliyetini düşürmesi anlaşılabilir bir durumdur. Bir şirketin ayrı bir geliştirme ekibi olsa bile, geliştirme yeteneklerini genişletmek ve iyileştirmek için kod içermeyen araçları kullanmaya devam edebilir.

Aslında araştırmalar, geleneksel uygulama geliştiricilerin diğer temel iş faaliyetlerine odaklanmak için daha fazla zaman ve enerji elde etmesi nedeniyle, vatandaş geliştiricilere güvenen kuruluşların yaklaşık %80'inin geliştirme prosedürlerini önemli ölçüde iyileştirebildiğini gösteriyor.

Bazı şirketler, sınırlı kodlama yeteneklerinden yararlanmak için kodsuz ve düşük kodlu uygulama oluşturucuları kullanmayı da tercih ediyor. Kodlama konusunda biraz deneyiminiz varsa, düşük kodlu bir geliştirme aracı, geliştirme iş akışını iyileştirmede de yararlıdır.

Ulaşılabilirlik

Kodsuz araçların sunduğu erişilebilirlik türü, geleneksel geliştirme yaklaşımlarında mümkün değildir. Kuruluşlar, sınırlı veya hiç teknik bilgiye sahip olmasalar bile, kod gerektirmeyen araçlarla son derece karmaşık kurumsal uygulamalar oluşturabilir.

Ayrıca, birinin harika bir uygulama fikri varsa, kodsuz bir geliştirme yaklaşımı yardımıyla bunu gerçeğe dönüştürebilir. Bir uygulama konseptini gerçek bir mobil uygulamaya, web uygulamasına veya yerel uygulamaya dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı, ancak artık kodsuz araçların erişilebilirliği sayesinde bu mümkün.

Esneklik

Geleneksel geliştirme yaklaşımları, farklı programlama dilleri ve çerçeveleriyle ilgili kurallar ve kısıtlamalar nedeniyle çok katıdır. Bazen, basit güncellemeler bile geleneksel yazılım geliştirmede çok zaman ve çaba gerektirebilir.

Öte yandan, kodsuz araçlar, geliştiricilere mobil uygulamalar oluşturma ve güncelleme konusunda maksimum esneklik sağlar. Değişen iş gereksinimlerinize uyum sağlamak için değişiklikleri hızla uygulayabilir ve dağıtabilirsiniz.

Kodsuz yazılım ne tür uygulamalar oluşturabilir?

AppMaster gibi kod gerektirmeyen modern uygulama geliştirme araçlarının kapsamı söz konusu olduğunda büyük bir sınır yoktur. Aslında, bu tür platformlar, çalışma prosedürlerini daha da geliştirmek için düzenli olarak geliştirilmektedir.

Çeşitli endüstriler ve sektörlerde yazılım oluşturmak için kodsuz platformlar kullanabilirsiniz. Kodsuz yazılımla oluşturabileceğiniz başlıca uygulama türlerinden bazıları şunlardır:

Kodsuz mobil uygulamalar

Çekici, kullanıcı dostu ve güvenli bir mobil uygulama oluşturmak her zamankinden çok daha önemli çünkü günümüzde insanlar tüm görevlerini mobil uygulamalar aracılığıyla halletmeyi seviyor. En popüler kodsuz platformlar, değişen müşteri gereksinimlerini karşılamak için mobil uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu nedenle, bir mobil uygulama oluşturmak istiyorsanız, herhangi bir teknik kodlama beceriniz olmasa bile kodsuz geliştirme platformlarına güvenebilirsiniz. Modern kodsuz araçlar, yerel uygulamaların yanı sıra hibrit uygulamalar oluşturmada kullanışlıdır.

Kodsuz web uygulamaları

Web uygulamaları, her tür işletme ve kuruluş arasında oldukça popülerdir. Günümüzde hemen hemen her tür şirketin daha fazla kullanıcı çekmek için bir web uygulamasına sahip olması gerektiğini söylemek yanlış olmaz.

En popüler web uygulamaları örneklerinden bazıları Netflix , Trello, Microsoft Office 365 ve Basecamp'tır. Teknik bilgisi olmayan kişilerin artık herhangi bir kodlama deneyimi olmadan web uygulamaları oluşturabilmesi, çok çeşitli açılış sayfaları ve çok sayıda başka web uygulaması türü oluşturmak için oldukça kullanışlıdır.

Kodsuz kurumsal uygulamalar

Kodsuz araçlarla özel uygulamalar oluşturma yeteneği, kodsuz geliştirme yaklaşımının mobil uygulamalar ve web uygulamaları oluşturmada bu kadar popüler olmasının başlıca nedenlerinden biridir. Özel uygulamalar oluşturmak, güçlü kurumsal uygulamalar oluşturmak için kod gerektirmeyen bir geliştirme yaklaşımına güvenebileceğiniz anlamına gelir.

Bu nedenle, veri yönetimi, teknik destek, pazarlama ve diğer birçok iş süreci gibi farklı prosedürler için kuruluşunuz için kurumsal uygulamalar oluşturmak üzere kod gerektirmeyen geliştirme araçlarını kullanabilirsiniz.

Kodsuz geliştirme, herkesin yaratıcı olmasını sağlar

Kodsuz geliştirme yaklaşımıyla ilgili büyük bir yanılgı, kodlama ve programlama prosedürlerini tamamen değiştirmeyi amaçladığıdır. Ancak, yazılım geliştirme endüstrisinin, farklı geliştirme yaklaşımlarını destekleyecek kadar geniş olduğunu belirtmek önemlidir.

Aslında, kodsuz , düşük kodlu ve geleneksel geliştirme yaklaşımlarının gücünü birleştirmek, yazılım şirketinin toplu olarak sofistike çözümler geliştirmesine yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, kod gerektirmeyen geliştirme araçları, mobil uygulama geliştirme endüstrisindeki oyun alanını eşitledi. Sürükle ve bırak uygulama oluşturucuları, teknik bilgisi olmayan kişilerin tek bir kod satırı bile yazmadan kendi seçtikleri bir mobil veya web uygulamasını yapmaları için kullanışlıdır.

Bu nedenle, bu platformlar programcı olmayanların uygulama geliştirmesinin yolunu açtığından, kodsuz geliştirmenin herkesin bir uygulama yaratıcısı olmasına izin verdiği konusunda hiçbir şüphe yoktur.

Mobil uygulamalar veya web uygulamaları oluşturmak için kodsuz geliştirme araçları kullanan kişilere vatandaş geliştiriciler denir. Kod içermeyen araçların yardımıyla, bu kişiler hem ortak hem de karmaşık özellikler eklemek için çeşitli karmaşıklıktaki yazılımları oluşturma ve entegre etme yeteneğine sahip olurlar. En iyi yanı, kod yazmaya gerek kalmadan hepsinin mümkün olmasıdır.

Yapay zeka ( AI ) araçları ve algoritmalarındaki yenilikler, kodsuz geliştirme araçlarının artan popülaritesinde de ayrılmaz bir rol oynamıştır. AI artık büyük ölçekli teknoloji şirketleriyle sınırlı değil. Aslında, büyük teknoloji işletmeleri, daha fazla yenilik sağlamak için yapay zeka tabanlı araçların ve kod gerektirmeyen araçlar gibi ilgili teknolojilerin insanlar için çok daha erişilebilir olmasını da sağladı.

Bugün piyasada kodsuz geliştirme platformlarından oluşan geniş bir koleksiyon mevcuttur. Bu nedenle, giderek daha fazla insan, kod gerektirmeyen geliştirme araçları kullanarak profesyonel geliştiriciler ve uygulama yaratıcıları olmakla ilgileniyor.

AppMaster, küçük işletmelerin COVID-19 yoluyla başarılı olmasına nasıl yardımcı oluyor?

COVID-19 salgını, benzeri görülmemiş zamanlarda daha fazla kuruluşun dijital çözümleri benimsemeye zorlanmasıyla kesinlikle dijital devrimi hızlandırdı. Programcılar için talepte keskin bir artışa neden oldu. Bununla birlikte, yazılım geliştirme talebi, geleneksel mobil uygulama geliştiricilerinin mevcut arzından çok daha fazladır.

Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmeler, geleneksel uygulama geliştirme prosedürlerine dahil olan türde para ve zamanı karşılayamazlar. İşletmeler teknoloji konusunda daha bilgili olmaya devam ederken, mobil uygulamalar ve web uygulamaları oluşturmak için uygun fiyatlı ve güvenilir çözümlere güvenmek zorundalar.

En iyi kodsuz uygulama oluşturuculardan biri olan AppMaster, küçük olanlar da dahil olmak üzere her tür işletmeye modern teknolojinin muazzam gücünü benimsemelerinde ve benzersiz gereksinimlerini karşılamak için güçlü özel uygulamalar oluşturmalarında yardımcı oluyor.

AppMaster'ın yerel uygulama oluşturucu, web uygulaması oluşturucu ve veri modeli tasarımcısı biçimindeki güçlü görsel düzenleme araçları, AppMaster'ı kodsuz geliştirme endüstrisinde lider bir isim yapan birçok özellikten bazılarıdır.

AppMaster, bireyleri ve işletmeleri içeren çok sayıda kayıtlı kullanıcıya sahiptir. AppMaster'ın geniş kapsamlı fiyatlandırma planları, onu KOBİ'lerin özel uygulamalar oluşturması ve önemli miktarda para tasarrufu yapması için popüler bir seçim haline getiriyor.

Birçok işletme, COVID-19 pandemisinin küresel ekonomi üzerindeki etkisinden hala kurtuluyor. Bu tür işletmeler, AppMaster'ın sürükle ve bırak özelliklerini çok fazla para harcamadan gereksinimlerine göre bir mobil uygulama veya web uygulaması oluşturmak için kullanabilir.

Kod gerektirmeyen geliştirme araçları, özellikle AppMaster, her tür işletme ve bireyin, pahalı ve zaman alan geleneksel geliştirme prosedürlerinden geçmeden bir mobil uygulamaya veya web uygulamasına sahip olmanın avantajlarından yararlanmasını sağlar.

AppMaster ile hızlı bir şekilde bir uygulama geliştirebilir ve daha iyi marka bilinirliği oluşturmak ve mevcut tüm pazarlama kanallarını kullanmak için sürekli olarak güncelleyebilirsiniz. Kodsuz mobil uygulama geliştirmenin tüm bu faydaları, nihayetinde daha güçlü müşteri sadakati oluşturmanıza ve pandeminin neden olduğu ekonomik krizle mücadele etmenize yardımcı olacaktır.

AppMaster oluşturucu nasıl çalışır?

AppMaster, kullanıcı dostu, verimli ve güvenli geliştirme prosedürlerine odaklanır. AppMaster'ın çalışmasını önemli yönleri açısından inceleyelim:

PostgreSQL veritabanının oluşturulması

AppMaster ile kodsuz uygulama geliştirme süreci, gerçek bir PostgreSQL veritabanının oluşturulmasıyla başlar. Veritabanı tasarımcısı tarafından bir araya getirilen şemaya göre oluşturulur. İlk aşamada, her şey oldukça basit ve anlaşılması kolaydır. Yapısı daha sonraki yayınlarla değişebilir. Verilerin taşınması için verilerin kendisini kaydetmeniz gerekir.

dil git

Tüm iş süreçleri Go dilinde gerçek kodda birleştirilir. Sonuç olarak, tam teşekküllü bir mobil uygulama, geliştiriciler tarafından yazılmış gibi otomatik olarak yazılır. AppMaster saniyede 22.000 satır kod yazma kapasitesine sahiptir.

Gelecekte güncellemeler yapıldığında, güvenlik ve verimliliği sağlamak için her şey sıfırdan yeniden yazılır. Bu nedenle AppMaster ile yapılan mobil uygulamalar her zaman güncel kalır ve teknik bir sorun yaşanmaz. Nihai ürün - mobil uygulamalar veya web uygulamaları - hiçbir şekilde AppMaster'a bağımlı değildir. Herhangi bir sunucuda herhangi bir yerde kullanılabilirler.

Swagger belgeleri

AppMaster ile uygulamalar oluşturduğunuzda Swagger belgeleri otomatik olarak oluşturulur. Hemen çevrimiçi olarak kullanılabilir. Kapsamlı belgeler, tüm uygulama uç noktalarını kontrol etmenize, bunları pratikte test etmenize, veritabanına erişmenize vb.

Ek özellikler

AppMaster'ın birkaç ek özelliği vardır. Vue3 ile web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Genel olarak yönetici panelleri Vue3 ile oluşturulur, ancak onunla her türlü uygulamayı oluşturmak mümkündür. Sunucuya Dayalı Kullanıcı Arayüzü, mobil uygulamaların ve web uygulamalarının arka ucunu yönetmek için kullanılabilir. Uygulama kapsamlı bir şekilde test edildikten sonra uygulama mağazalarında yayınlayabilirsiniz.

AppMaster uygulama oluşturucunun çalıştığı teknolojiler

Aşağıdakiler, AppMaster tarafından kullanılan temel teknolojilerdir:

Mobil uygulamalar

AppMaster, Sunucu Odaklı UI yaklaşımıyla mobil uygulamalar için benzersiz bir çerçeve kullanır. Sunucu güdümlü UI, uygulama ekranı mantığını ve hatta IP anahtarlarını oluşturulan bir arka uçtan uygulamanın kendisine dinamik olarak iletmenize olanak tanıyan bir yaklaşımdır. Bu, mobil uygulamaların ekran tasarımını hızlı bir şekilde değiştirmenize ve uygulama içinde hemen hemen her şeyi gerçekleştirmenize olanak tanır. Hem hibrit hem de yerel uygulamalar oluşturmak için kullanışlıdır.

iOS

SwiftUI çerçevesi, iOS işletim sistemi için yerel uygulamalar oluşturmak için kullanılır. Bu, Apple tarafından yalnızca birkaç yıl önce piyasaya sürülen bildirimsel bir yaklaşıma sahip en yeni, en yeni ve en güçlü çerçevedir.

Ekranları çok hızlı bir şekilde çizmenize, yüksek performanslı arayüz oluşturma elde etmenize ve anında ekranları değiştirmenize olanak tanır. SwiftUI çerçevesiyle birlikte kendi başına kullanılan temel programlama dili, derlenmiş, hızlı bir dil olan Swift'dir .

Android

Jetpack Compose Framework, Android işletim sistemi için yerel uygulamalar oluşturmak için kullanılır. Jetpack Compose'un çalışması SwiftUI çerçevesine benzer. Mobil uygulamalarda dinamik olarak ekran oluşturmada kullanışlıdır. Mobil uygulama geliştirmede kullanılan birincil programlama dili Kotlin'dir.

Golang

AppMaster, derlenmiş bir dil olduğu ve çok hızlı olduğu için arka uç uygulamaları yapmak için Golang'ı kullanır. Çok kolay ölçeklenir ve çalışırken fazla RAM almaz. Bu, bugün var olan en modern ve güçlü programlama dillerinden biridir. Karmaşık nesne yönelimli programlama kavramları içermediği için basit bir dildir. Bu nedenle, Golang'da kod oluşturmak basit bir iştir.

Vue

Web uygulamaları oluşturmak için Vue.js çerçevesi, JavaScript ve Typescript kullanılır. Modern Vue çerçevesi, çoğu tarayıcıyla uyumlu çok hızlı web uygulamaları oluşturmaya yardımcı olur. Vue.js çerçevesini seçmenin bir başka nedeni de, birçok durumda SSR (sunucu tarafı oluşturma) modunu desteklemesidir. Bu nedenle, arama robotlarıyla uyumluluğu en üst düzeye çıkarmanıza ve herhangi bir web uygulaması için arama motoru optimizasyonunun kalitesini önemli ölçüde artırmanıza olanak tanır.

Çözüm

Akıllı telefon endüstrisi, uygulama mağazalarında milyonlarca mobil uygulama bulabileceğiniz dünyanın en büyük endüstrilerinden biridir. Kodsuz geliştirme teknolojisini kullanmanın bireyler, küçük işletmeler ve hatta çok uluslu işletmeler için faydaları vardır. Birçok işletmenin çalışma biçiminde devrim yaratan teknolojik gelişmelerden biridir.

Daha hızlı geliştirme, daha az pazara sunma süresi ve daha düşük maliyet, insanların geleneksel yazılım geliştirme yerine kodsuz uygulama geliştirme araçlarını tercih etme nedenleridir. Bu, kuruluşların ve bireylerin gelişen dijital gereksinimleri karşılamak için kodsuz geliştirme süreçlerini benimsemeye başlamaları için mükemmel bir zamandır.

Sonuç olarak, verimli ve güvenli mobil uygulamalar aracılığıyla daha iyi müşteri memnuniyeti, müşteri tabanınızı genişletmenizi kolaylaştıracaktır. Bir işletmeniz olmasa bile, gereksinimlerinizi karşılamak için AI tarafından oluşturulan arka uçlara sahip mobil uygulamalar ve web uygulamaları oluşturmak için AppMaster gibi kullanıcı dostu, kodsuz bir uygulama oluşturucu kullanabilirsiniz.